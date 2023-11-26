蘆竹美食衝一波！位於桃園市北側的蘆竹區，是桃園近年來發展相當迅速的區域，特別是中部的南崁生活圈更是不少在地人喜歡在假日購物與享受美食的熱門地帶，加上鄰近桃園國際機場，隨著這一年來邊境開放，在地也有不少小吃紛紛被網友挖掘解鎖，像是在地經營近30年的「起鍋秒殺小籠包」、隱藏在騎樓的「爆量蚵仔麵線」，都讓許多蘆竹人吃過都成為回頭客，現在就一起來看看蘆竹有哪7間爆紅小吃不容你錯過。



推薦閱讀：你想不到的新屋美食！7間桃園新屋必吃「隱藏人氣南非料理、浪漫地中海咖啡館、韭菜爆滿湯圓」，吃完再逛絕美海螺文化園區。





如果來桃園先跑中壢、大溪，那就真的太可惜了！蘆竹不只超多隱藏景點與人氣咖啡廳，隨手一列精彩的小吃也不少，像是早上5點就開門的「皇家豆漿」是在地經營超過20年的老牌早餐店，店內最招牌的就是份量不小的手工小籠包與超厚實的蛋餅，尤其蛋餅是採不同於傳統的「蛋在外、餅皮在內」反面包覆方式，更能嚐到蛋花香氣；在蘆竹也小有名氣的「楊記牛肉麵」除了牛肉麵必點，還有手作大餛飩也是人氣餐點，更有不少辣辣控都是衝著店內獨門的「秘製味噌辣醬」而來。





蘆竹人氣小吃：皇家豆漿

部落客 潔絲蜜愛生活 造訪 皇家豆漿 說：

這家蛋餅的蛋是在餅皮外反捲，所以能直接感受到蛋香，尤其是加了蔥花，又多了股蔥香味，原味雙蛋蛋餅沒有其他配料搶戲，更能吃出蛋的份量與香氣。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#皇家豆漿

地址：桃園市蘆竹區南崁區福祿一街197號

電話：03-321-4761





蘆竹人氣小吃：大小魯肉飯

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 大小魯肉飯 說：

在南崁當地是老字號的魯肉飯小吃店，後來才搬至現址的南崁路上，店內更大更新穎，他們的魯肉飯其實是焢肉飯形式，來此用餐的老饕一定會點一碗魯肉飯配上雞排，這樣的搭配絕對讓人一猶未盡。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#大小魯肉飯

地址：桃園市蘆竹區南崁路333號

電話：03-322-0289



蘆竹人氣小吃：東豐庭牛肉麵

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 東豐庭牛肉麵 說：

紅燒排骨麵的湯頭不辣蠻溫和的，帶點甘甜，小排燉得很好入口，油脂較多的肥肉就沒吃了。牛肚那些也很好咀嚼，不用費力就能咬斷麵條軟硬適中，整體來說味道都還不錯喔！<全文介紹>



#東豐庭牛肉麵

地址：桃園市蘆竹區中正路1號

電話：03-353-0726





蘆竹人氣小吃：楊記牛肉麵

部落客 艾瑪 吃喝玩樂 造訪 楊記牛肉麵 說：

大碗公原汁牛肉餛飩麵190元！這份量足夠兩個女生吃，點這碗能同時吃到餛飩與牛肉，麵條挺Q軟加上牛肉湯汁一起入口，以這價位份量來講CP值不錯。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#楊記牛肉麵大竹店

地址：桃園市蘆竹區大竹路306號

電話：03-313-3238





蘆竹人氣小吃：麵線misoa / 蚵仔大腸麵線/ 手工肉圓

部落客 民宿女王芽月 造訪 麵線misoa / 蚵仔大腸麵線/ 手工肉圓 說：

肥美的蚵仔跟軟爛好咀嚼的大腸頭，配上店家自己炒的辣椒，又香又辣～超配！我們兩個這樣一碗分兩個人把它吃完，飽到昇天啊～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#麵線misoa / 蚵仔大腸麵線/ 手工肉圓

地址：桃園市蘆竹區南崁路276號

電話：0988-750-714





蘆竹人氣小吃：貨櫃小籠包

部落客 潔絲蜜愛生活 造訪 貨櫃小籠包 說：

貸櫃小籠包還真的就是在貨櫃屋裡的低調店家，根本是隱藏版早餐店，然而小籠包皮Ｑ膨軟很好吃，像小包子那樣白胖胖，油飯和酸辣湯也都很不錯唷！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#貨櫃小籠包

地址：桃園市蘆竹區富國路一段278號

電話：0921-738-098





蘆竹人氣小吃：魯先生原滷滷味

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 魯先生原滷滷味 說：

主打老滷搭配10餘種中藥材下去滷製而成，套餐有料多多、超有肉、愛呷菜三種，還有乾拌原香、小川麻兩種乾拌口味及藥膳湯頭、麻辣燙兩種湯頭任你挑選，吃起來帶有濃厚的中藥香氣，甘甜爽口...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#魯先生原滷滷味

地址：桃園市蘆竹區五福六路47號

電話：0936-229-770

