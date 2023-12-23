玥老師在 Walker 占星提醒大家，射手座遠離衝突別闖禍，天秤座保護自己不委屈，處女座安頓身心少煩惱。



牡羊座：與人交流，工作進展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在人際互動會有不錯的發展，有事沒事多跟同事哈拉，一方面可以活絡工作氣氛，一方面又能增進彼此的關係，讓你在職場上更順利。感情相處大致融洽，別因為小事跟伴侶過不去，自然能舒服的過生活。







金牛座：積極努力，財運有望

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢旺，這段時間把心力放在工作上，只要腳踏實地工作，你就可以獲得回饋，特別在金錢方面，努力衝刺業績，讓你荷包賺滿滿。感情緣分還要多加油，忙碌之餘也要記得表達對伴侶的關心。







雙子座：桃花綻放，人際加分

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週感情運勢上升，想脫單的朋友，記得在跟異性相處時，適時展現自己的優點，讓你魅力加分，雖然桃花朵朵開讓你心情愉快，但是在工作上就要多注意，凡事都要仔細檢查才能避免失誤。







巨蟹座：做好本份，不管閒事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢尚可，外界的變動會讓你蠟燭兩頭燒，在工作方面，請保持應變能力，對於客戶跟主管的三心二意，你需要練習克制情緒，等客觀分析後，再跟對方說明相關的問題就好。感情緣分一般，從生活的小細節中體貼伴侶。







獅子座：溝通順利，達成共識

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週整體運勢轉強許多，工作職場上能掌握跟人溝通的優勢，讓你在團隊合作中擁有話語權，有任何新的想法都可以與夥伴討論規劃，走出自己的風格。感情方面也有良好的交流，適時誇獎伴侶就是最棒的禮物。







處女座：調整心情，恢復平衡

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢比較辛苦，你跟周遭的人相處會有種說不清楚的感覺，就算解釋好幾次，對方依然無法理解你的想法，不用跟他人辯解，利用時間讓自己的心平靜下來，安排瑜珈或是靜態的活動，找到身心的平衡，等待時機再進行溝通。







天秤座：懂得拒絕，不吃悶虧

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，請注意別再當爛好人了！放下愛面子的習慣，遇到他人不合理的要求，或是突然增加的工作，當已經超過你的負擔時，請立馬直接拒絕對方，如果因為不好意思就含糊不清的回答，反而會帶給自己更多的困擾。







天蠍座：春風得意，戀愛甜蜜

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週感情運勢佳，外緣桃花旺，不論是工作還是生活都能感受到異性的示好，與人互動融洽讓你工作的狀態如魚得水。跟另一半的感情升溫，安排約會表現你的激情，可以大大增加兩人之間的情趣。







射手座：別太義氣，遠離衝突

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，需要提醒自己，別因為身邊的小事，讓理智線斷裂，遇到親朋好友向你吐苦水，記得聽聽就好。別自以為有義氣去替對方出頭，因為你無法判斷對錯，還可能引來麻煩事。工作表現需要多努力，專注工作，少恍神發呆。







摩羯座：換位思考，逆轉局勢

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢有輪動反彈的趨勢，遇到挑戰不用緊張，改變思考模式，在競爭激烈的情況下，試著做出讓對手意想不到的方式，就能提高你的勝算。工作表現亮眼，發揮專業贏得大家的認同。最近正財運不錯，與人合作能有所獲利。







水瓶座：財神相助，財運亨通

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週，你的運勢如有神助，各方面都有貴人幫忙，尤其是金錢運上，與工作相關的人脈，需要積極經營，碰到高手前輩們，別錯過請教學習的機會，從與人交際中帶動財運亨通，感情緣分不足，再不滿也要用理性溝通唷！







雙魚座：身體不適，別太逞強

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，健康亮起紅燈，請照顧好自己的身體，正常作息不熬夜，適度休息才能增強免疫力。這段時間，保留空間讓自己喘口氣，不重要的聚會就先跳過，等你恢復元氣，又是閃亮的一顆星。



天氣變化讓心情起伏不定？記得當心的主人，才有更多力量面對生活的挑戰。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。