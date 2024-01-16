7個超好拍台南步道一次收！來到台南不只要來一趟古蹟巡禮，絕美的自然風景也是一大必訪行程，除了必須朝聖的綠色隧道、月世界地質等獨特景觀，台南各處的步道也很值得一訪，在踏青健行的同時，也能觀賞沿途的自然美景，這次窩客島針對台南整理了7個各具特色的步道，包括去年重新開放的森林步道、梅花林立的觀賞步道等，各個讓你沿路打卡照拍不停。





想要順路拍出絕美打卡照，就先衝擁有寬廣景觀視野的「雞籠山步道」，觀景處更有梅花樹林立，是在地人冬天賞梅的熱點之一；去年重新開放的「林安森林公園步道」除了石板、落葉步道外，還有竹林、桃花心木群等壯觀生態，途中的木棧道則能一覽遠方美景，一次擁有各種體驗；如果想要挑戰較有難度的步道，則有「龍麟山步道」、梅嶺「一線天步道」等獨特岩峭巨石步道可以走訪。





台南步道推薦：林安森林公園觀光步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 林安森林公園觀光步道 說：

在步道中最迷人的就是滿林的桃花心木和桶仔竹林，在「林安森林步道」裡面竟然隱藏著成群的翠綠樹林群，別有一番不同風景<全文介紹>



#林安森林公園觀光步道

地址：台南市東山區







台南步道推薦：關子嶺雞籠山步道

部落客 Keavy愛七淘 造訪 關子嶺雞籠山步道 說：

整個O型環狀路線，幾乎種滿了一大片梅園，沒想到這次來還有遇到梅花季的尾聲。拍照起來還能稍微有點梅花的點綴陪襯，盛開時一定更漂亮！<全文介紹>



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#關子嶺雞籠山步道

地址：台南市白河區





台南步道推薦：崁頭山登山步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 崁頭山登山步道 說：

步道巨石林立兩旁並有安全的木製圍欄修整完善好走，步道上的闊葉林樹種在午後的陽光下顯得親和溫暖，徐徐涼風吹過來剛剛好的溫度非舒服舒暢感...<全文介紹>



#崁頭山登山步道

地址：台南市東山區







台南步道推薦：梅嶺風景區

部落客 Karen 造訪 梅嶺風景區 說：

梅嶺風景區有多條步道：梅峰古道、伍龍步道、觀音步道、稜線步道、梅龍步道、一線天步道，這天我和友人夫妻檔從梅峰古道上山，走梅峰與竹子尖山交界的稜線步道，往一線天步道實地感受大自然神斧劈出的岩塊裂縫<全文介紹>



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#梅嶺風景區

地址：台南市楠西區32號







台南步道推薦：鈺鼎步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 鈺鼎步道 說：

鈺鼎步道一路上都是階梯向上延伸，雖然階梯很多但是坡度還算可以不會很陡，很好走，走累了步道中間還有設置木頭桌可休息<全文介紹>



#鈺鼎步道

地址：台南市南化區田洋農路







台南步道推薦：龍麟山步道

部落客 Vicky媽媽的遊樂園 造訪 龍麟山步道 說：

這些岩石皆由零亂的巨岩堆疊而成，西側岩石下方雖有樹枝遮掩，但不難看出是危崖，這也增添了龍麟山步道的挑戰性。但是登山者別擔心，其實只要抓住由拓荒者架設的繩索，還有保握三點不動一點動的原則，相信皆可挑戰成功。<全文介紹>



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#龍麟山步道

地址：台南市南化區

電話：05-278-7006







台南步道推薦：碧雲火泉步道

部落客 Karen 造訪 碧雲火泉步道 說：

可以走樓梯也可以搭透明電梯欣賞碧雲寺附近景觀。我們節能減碳步行階梯來到三寶殿，碧雲寺登山步道即在面向三寶殿的右側。前往水火同源的路上有階梯、原始土石路徑，坡度緩和，走來輕鬆寫意。<全文介紹>



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#碧雲火泉步道

地址：台南市白河區732



