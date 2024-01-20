玥老師在 Walker 占星教大家人際妙方，雙魚座示弱吸引高手相助，處女座體貼伴侶感情升溫，射手座相約好友人氣旺。



牡羊座：工作平順，按部就班

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在職場表現不錯，只要按部就班進行你負責的事情，就能安全達陣。但是需要多注意跟同事溝通的方式，委婉表達能減少不必要的誤解。感情緣分一般，主動關心伴侶，讓對方能感受到你的心意。







金牛座：研究理財，提升財運

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢有財神爺的庇佑，不論是正財還是偏財方面都有好的發展，利用空閒時間研究大環境的趨勢，能大大提升你的理財獲利。職場上需要多注意文件的問題，經手的資料跟合約要多檢查幾次，才能降低出錯率。







雙子座：曖昧翻船，捲入風波

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週在感情方面不能太自信，喜歡跟人互動的你跟異性互動別太隨性，請設好安全距離，不亂搞曖昧，預防你捲入三角關係的紛爭之中。工作的部分還需要多努力，如果太常心不在焉，小心你變成主管關注的焦點。







巨蟹座：不亂同情，避免糾纏

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢會有爛桃花降臨，尤其是在職場上遇到異性示好，別太衝動！這時候請先冷靜，多觀察對方的動機，千萬不能因為同情他人，做出讓人誤會的行為，冷處理的方式會是你保護自己的好選擇。







獅子座：展現自我，顧慮伴侶

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，你全身充滿活力，對身邊的人也很熱情，具有王者風範的你，十分享受被大家擁戴的感覺。不過要提醒你，別忘記伴侶的感受，出門參加聚會需要先告知，另外假日也要安排時間陪伴，以免被另一半埋怨。







處女座：體貼伴侶，感情升溫

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢轉強，感情緣分佳，細心的你不妨多觀察另一半的心情，相處時多聽對方分享工作以及生活鎖事，你可以從中發現伴侶的需求，貼心的照顧讓彼此感情更深厚。工作雖然忙碌的，卻能遇到好的夥伴，助你一臂之力。







天秤座：精神不佳，影響表現

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，你會有種力不從心的感覺，對於很多事情都提不起勁，工作方面也受到不少的影響，除了來杯提神飲料或是伸展運動，讓自己重新振作起來，也要多跟同事互動，記得跟著團體的腳步進行，千萬不能脫隊唷！







天蠍座：發揮專長，財運加分

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢在工作跟財運方面都有良好的發展，當有突發狀況的時候，就是你展現自我的機會，把所學的專業拿出來幫忙解決問題，提升主管對你的認同，也替自己增加獎金收入。感情的緣分還有進步空間，調整佔有慾以減少摩擦。







射手座：好友相聚，一起同樂

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週外緣運勢旺，趕快將三五好友約出來同樂，有穩定交往伴侶的朋友，也可以在這段時間規劃雙方的未來生活，一起認識對方的家人與朋友都能有良好的互動。工作運勢還要多加強，玩樂之餘也要努力完成設定的目標。







摩羯座：受人拖累，自保為主

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，凡事盡力而為就好，不用給自己太多的壓力，事情的成功需要各方的力量到位才能有進展。跟人合作的部分，請特別注意，很容易因為他人的過錯造成你的損失，事先做好預防工作，自保才是上策。







水瓶座：小災小難，平安就好

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不太順遂，身邊會冒出許多煩人的雜事，讓你無法好好處理工作，這時候請練習放寬心，只有沒有重大的問題，就不用太緊張，放慢步調去分析問題，才能找到方法。財運不足，別想投機獲利。







雙魚座：柔弱求救，高手相助

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢高潮迭起，不管是在工作上還是生活中都會面臨不少挑戰，先不用埋頭苦幹，硬碰硬的方式反而讓情況更糟，適時展現你柔弱的一面，能吸引到高手相助，等過關之後，記得用具體行動表達你的感謝之意。

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經營良好的人際跟合作，需要先了解對方想法，知己知彼讓提高我們的勝算。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。