11間鹿港老街美食帶你開吃！鹿港老街身為鹿港最早、最繁華的商店街，不但保留了清朝閩南式古市街景，也是台灣第一個被列為古蹟保存區的老街，沿途更有各種傳統小吃、特色工藝品等，每到假日都有不少人潮前來朝聖。窩客島這次蒐羅了「11間鹿港老街美食」，必吃的肉圓、麵線糊等人氣小吃，傳統風味甜點都一次給你，下次來鹿港體驗古城風光，就直接跟著吃一輪。





鹿港因為是距離中國大陸最近的港口城市，不論是早年漢人偷渡、滿清移民來台，還是與中國進行貿易都佔了很重要的位置，1784年（乾隆49年）官方開放與福建泉州的通商對港後，更成為以鹿港八郊為首的商家、船口貿易據點，加速鹿港發展至全台第二大港，然而嘉慶後期河水泥沙逐漸淤積，到道光、日治時期已無法再進行港口貿易，地位逐漸被淡水取代，人潮流失雖然造成當地發展停擺，卻間接保存了較完整的清朝古街風貌，古樸的紅磚街、傳統小吃、充滿懷舊的氛圍感，是外國人也會特地來訪的觀光勝地。





鹿港老街美食推薦：王罔麵線糊

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 王罔麵線糊 說：

麵線顏色比較偏白，看起來好像很清淡，但其實因為裡面加小蝦米味道香氣都很濃郁，裡面還有赤肉條、蛋花，口感滑順，除了肉要用咬的，其他幾乎入口即化，可以用喝的，一碗30元真的很讚！<全文介紹>



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#王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958-629-960







鹿港老街美食推薦：金盛蚵仔包

部落客 nana 造訪 金盛蚵仔包 說：

入口時多汁又肥美的東石鮮蚵鮮到不行，甚至給的份量有夠霸氣，一咬開吃的到一整顆蛋和整顆干貝，再搭配外皮酥脆餅皮與滿滿韭菜冬粉，餡料飽滿吃完更不油膩，最後別忘了加少許甜辣醬，層次更豐富！<全文介紹>



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#金盛蚵仔包

地址：彰化縣鹿港鎮民權路269號

電話：0911-820-316







鹿港老街美食推薦：阿璋手工麵線糊

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿璋手工麵線糊 說：

麵線糊裡看得到一點蛋花，還加了肉羹在裡頭，跟對面王罔比較起來，比較像一般的麵線，口感明顯一點，沒那麼軟呼呼，肉羹的粉漿沒有太厚，有赤肉羹的感覺<全文介紹>



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#阿璋手工麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路26號

電話：04-777-6462







鹿港老街美食推薦：肉圓林

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 肉圓林 說：

吃彰化肉圓就是圖一個Ｑ度，肉圓林也沒讓我們失望，肉圓皮低溫油泡炸過，起鍋有把皮擠掉，吃起來完全不油膩，而且Ｑ度十足，入口超有彈性，加上甜甜的特調醬汁，就是傳統的好吃彰化肉圓啦<全文介紹>



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#肉圓林

地址：彰化縣鹿港鎮大明路6號

電話： 0934-260-602







鹿港老街美食推薦：鹿港正宗魷魚王烤大卷

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 鹿港正宗魷魚王烤大卷 說：

魷魚剪成小塊吃起來很方便，魷魚夠大隻，肉質夠厚，烤的熟度剛剛好，咬起來口感很柔軟又有水份。鹿港正宗魷魚王的口味蒜香偏重一些，真的非常涮嘴，份量很足<全文介紹>



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#鹿港正宗魷魚王烤大卷

地址：彰化縣鹿港鎮民生路25號

電話：0982-162-428







鹿港老街美食推薦：鹿港肉焿泉

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 鹿港肉焿泉 說：

這樣滿滿一碗配料實在真的有多，熊胖也發現，鹿港這一帶的肉焿湯真的是與別的地方的肉焿很不一樣，鹿港這一般的湯頭基本上都是很清澈的那種<全文介紹>



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#鹿港肉焿泉

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路41號

電話：04-775-5553







鹿港老街美食推薦：發記粉粿冰

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 發記粉粿冰 說：

軟嫩又滑順的粉粿，單吃或是配上冰、糖水、米苔目都讚到不行。冰冰涼涼消暑透心涼，大口咬爽度十足，而且也沒有鹼味，一碗真的不夠，百吃不膩超涮嘴的啦～<全文介紹>



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#發記粉粿冰

地址：彰化縣鹿港鎮民族路186號

電話：04-777-9277







鹿港老街美食推薦：米弎豆MISATOお茶処

部落客 Fresa芙芮莎 造訪 米弎豆MISATOお茶処 說：

小判餅外層餅皮吃起來是Ｑ軟口感，類似麻糬，有點黏黏感.一咬下去，紅豆餡料還真滿多，比例也很剛好.紅豆內餡不會甜膩，保有顆粒口感，真的很涮嘴<全文介紹>



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#米弎豆MISATOお茶処

地址：彰化縣鹿港鎮文開路32巷24號

電話：04-777-6250







鹿港老街美食推薦：彥仲麵茶

部落客 螞蟻幫的櫥櫃/曉帆 造訪 彥仲麵茶 說：

這底部的鐵盤我很喜歡，刨冰搭配明治的經典香草冰淇淋、鹿米菓爆米花，麵茶新鮮入口滿是香氣，甜度剛剛好，搭配冰淇淋非常滿足<全文介紹>



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#彥仲麵茶

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街63號

電話：0919-064-551







鹿港老街美食推薦：明豐珍兔仔寮牛舌餅

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 明豐珍兔仔寮牛舌餅 說：

說到鹿港的名產，大約十之八九的人必說到牛舌餅，而鹿港牛舌餅最有名就屬於明豐珍兔仔寮，這家牛舌餅無論平、假日都需要拿號碼牌排隊<全文介紹>



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#明豐珍兔仔寮牛舌餅

地址：彰化縣鹿港鎮海浴路843號

電話：04-774-2197







鹿港老街美食推薦：東華素食麵茶

部落客 萍姐愛分享 造訪 東華素食麵茶 說：

由於店面在騎樓內，每次來吃只要人很多就很容易被路過的東華素食麵茶，這家開了很久的傳統古早味，除了可以買麵茶、剉冰還有各式飲品喔！<全文介紹>



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#東華素食麵茶

地址：彰化縣鹿港鎮中山路409號

電話：04-776-0229



