台北最強年貨大街「迪化街」正式開跑！整個大稻埕商圈年味十足，在霞海城隍廟周邊以龍年為發想，四大巨龍盤旋在迪化街半空，再加上掛滿濃濃過節氛圍的紅燈籠，販售著各式各樣年貨食材、零食、乾貨等，不僅僅是台北人辦年貨必去的地方，更吸引外國旅客前去感受獨有的過年氛圍。這次整體服務大升級，整合逛街、接駁、網購一條龍服務，讓大家辦年貨更加便利。







今年提供多元便利，規劃3大主題亮點「逛街、接駁、網購」一條龍服務，在迪化街上頭打造巨型龍年氣球裝置藝術、年味燈區，並且請到街頭藝人現場表演，更邀請大家到場體驗手寫斗方「龍來年味DIY」，自製專屬的春聯。而過年最不能錯過的「拼手氣」當然也少不了，龍來抓紅包互動遊戲準備超過150萬元好禮等你抱回家，讓今年台北年貨大街更加有氛圍感。







而台北年貨大街最熱鬧的就是各式各樣零食、乾貨、糖果、肉乾等攤位齊聚，自1996開始已邁入第29年頭，對於台北人而言，過年前一定要到迪化街逛年貨大街，才算是有過年的儀式感。這次首度推出台北年貨大街免費接駁專車，串聯捷運北門站、迪化街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街等四個周邊商圈，建議大家搭乘捷運、接駁車前往。





大稻埕迪化街 台北年貨大街 活動資訊

並和線上蝦皮購物、外送平台Uber Eats合作，精選年貨大街特色商品、精品年貨，包含李亭香、度小月、聯通漢芳、大春煉皂等，當天下單、當天出貨外送到家超方便，不用人擠人也能輕鬆買到迪化街年貨、過年禮盒。

活動日期：1/26～2/8

優惠活動：永樂廣場設有「龍來抓紅包」夾好禮互動機台

於活動現場拍照分享社群或於迪化街商圈當日消費滿額即可遊玩，有機會夾到IRIS OHYAMA智慧型電子壓力鍋、蝦皮999元購物金或限量「龍好運發財金」等驚喜好禮，總獎值超過150萬元。



台北年貨大街 活動亮點

1、年貨一條龍｜四大巨龍妝點超吸睛

迪化街商圈：1/26(五)-2/8(四)



2、美好生活一條龍｜年節好物裝飾龍抵加

後站商圈：即日起至2/8(四)

華陰街北車商圈：即日起至2/8(四)

台北地下街：即日起至2/25(日)

沅陵街商圈：1/29(一)-2/7(三)、2/21(三)-3/3(日)

四平陽光商圈：即日起至2/8(四)



3、饗樂一條龍｜春節夜市不打烊

寧夏夜市商圈：即日起至2/15(四)

艋舺夜市商圈：2/8(四)-2/18(日)

永康國際商圈：1/26(五)-2/8(四)



4、新鮮食材一條龍｜生鮮蔬果一站購足

榮濱商店街：2/2(五)-2/9(五)



台北年貨大街 免費接駁車資訊

接駁日期：1/26(五)~2/8(四)

接駁時間：每日13:30~20:14

免費接駁路線：

捷運北門站⮕南京西路口（塔城）⮕歸綏街⮕南京西路（迪化）

捷運北門站⮕南京西路口（塔城）⮕歸綏街⮕後車站





逛完台北年貨大街，就坐下來吃一下老台北人從小吃到大的人氣美食，9間推薦從古早味小吃、隱藏版壽司到偽裝成水果攤的現榨果汁，通通都幫你準備好，就等你去吃一輪！



迪化街小吃美食推薦：迪化街古早味蚵嗲

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 迪化街古早味蚵嗲 說：

剛炸好上桌的蚵嗲，超！級！好！吃！每塊都內有肥美的大鮮蚵，配上口感清脆的韭菜，比例恰到好處。<全文介紹>



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#迪化街古早味蚵嗲

地址：台北市大同區民生西362巷40號

電話：02 2555 5783







迪化街小吃美食推薦：永樂蔥油餅

部落客 妃靜 造訪 永樂蔥油餅 說：

以前來永樂市場採買布料的時候，都會買一份蔥油餅來當點心，隨著時光的流逝，永樂蔥油餅更換老舊餐車變得更加復古文青好亮眼。<全文介紹>



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#永樂蔥油餅

地址：台北市大同區永昌街1號

電話：0987 603 868







迪化街小吃美食推薦：老阿伯胖油焿

部落客 茜的美食記 造訪 老阿伯胖油焿 說：

胖魷魚嚴選乾魷魚並浸發22小時,手工切條,混和新鮮魚漿及油蔥酥,純手工一條捏製而成,口感吃起來Q彈,魷魚也不會讓人覺得太韌不好咬~<全文介紹>



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#老阿伯胖油焿

地址：台北市大同區迪化街一段226號

電話：02 2557 3332







迪化街小吃美食推薦：漁匠甘霖

部落客 米兒&三分像料理 造訪 漁匠甘霖 說：

比目魚握壽司，假如你沒吃過一定要吃吃看!比目魚的油脂非常豐富，肉質又及細嫩，入口就化掉包覆在每一粒米上，超級美味。<全文介紹>



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#漁匠甘霖

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：0928 266 763







迪化街小吃美食推薦：丸隆生魚行

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 丸隆生魚行 說：

可以改成全部鮭魚或是全部都炙燒，都可以接受客製化的製作。低消超過250元，味噌湯就可以內用喝到飽，無限量供應。<全文介紹>



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#丸隆生魚行

地址：台北市大同區迪化街一段23號

電話：02 2556 5276







迪化街小吃美食推薦：姚德和青草號

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 姚德和青草號 說：

古早味飲品的部分，販售青草茶、茅根茶、蜂蜜蘆薈茶、苦茶等品項，都是銅板價！青草茶非常清涼解渴，純粹又樸實的味道，喝一口讓味蕾彷彿體驗到往日的老時光。<全文介紹>



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#姚德和青草號

地址：台北市大同區民樂街55號

電話：02-2558-9510







迪化街小吃美食推薦：迪化街金桔檸檬汁

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 迪化街金桔檸檬汁 說：

迪化街沒有名字的無名「金桔檸檬汁」，每次逛大稻埕老街都會經過這像水果攤的飲料店，菜單就賣柳丁汁、檸檬汁、柳丁檸檬、金桔檸檬汁、柳丁金桔和綜合果汁。<全文介紹>



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#迪化街金桔檸檬汁

地址：台北市大同區迪化街一段166號

電話：0922 294 998







迪化街小吃美食推薦：妙口四神湯 肉包

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 妙口四神湯 肉包 說：

只賣肉包四神湯兩種，肉包也有賣冷的方便回家冷凍保存。菜單還貼心的標示日文跟韓文，這間一直是國外觀光客的愛店阿！<全文介紹>



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#妙口四神湯 肉包

地址：台北市大同區民生西388號

電話：0970 135 007







迪化街小吃美食推薦：林合發油飯店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 林合發油飯店 說：

隱身在迪化街的永樂市場內。至今已經營業超過百年，而且就連郭台銘也都訂他們家的油飯！每天新鮮現做的油飯，從遠遠就可以聞到濃郁的麻油香氣，怪不得總是聚集滿滿的排隊人潮。<全文介紹>



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#林合發油飯店

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：02-2559-2888



