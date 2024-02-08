金門景點美到你無法想像！說到台灣離島區域，最有人氣的莫過於澎湖群島，但現在金門自由行也逐漸成為熱門的離島旅遊區域，因為這裡不只有我們印象中的戰地遺跡、閩南建築、貢糖與高粱酒，金門近年還有超多美到超乎大家想像的打卡點一一被網友們挖掘出來，像是被譽為台版摩洛哥的「沙美老街」、位於新湖漁港安檢所附近的「隱藏版美拍消波塊」，這些台灣本島都找不到的奇景，絕對都是你下一站前往金門的最好理由。



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金門近年來玩法越來越新奇，除了有金門星光節吸引大批遊客前往，還有一秒彷彿來到摩洛哥的「沙美老街」，一整區廢棄的老屋牆營造出濃濃的非洲風情，只要隨便穿上一件南洋風洋裝在這裡拍照，不說別人都以為你出國玩樂；位於「新湖漁港安檢所」附近的消波塊，可說是前所未有的最美拍消波塊，加上附近醒目的迷彩碉堡，絕對是以前來金門時都不曾有過的超強IG景點。





金門必拍打卡點：沙美老街

部落客 快樂雲，旅行看世界。 造訪 沙美老街 說：

這裡其實是沙美老街的廢棄的老屋牆，又再次讚嘆起了IG上打卡的網美們與攝影師，可以將這裡拍攝得如此美麗，濃濃的海外風情，真的是讓人瞬間感受「偽出國」。<全文介紹>



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#沙美老街

地址：金門縣金沙鎮

電話：08-232-4174





金門必拍打卡點：新湖漁港安檢所

部落客 銅板食遊樂 造訪 新湖漁港安檢所 說：

這裡在地圖上顯示為新湖漁港安檢所，看名字根本想不到他是個隱藏版消波塊景點啊！騎車到這裡一開始會覺得是個奇怪的走私碼頭，但看到了醒目的迷彩碉堡就代表你找對地方了，全力衝刺到岸邊吧！<全文介紹>



#新湖漁港安檢所

地址：金門縣金湖鎮

電話：無



金門必拍打卡點：金門天空之城

部落客 銅板食遊樂 造訪 金門天空之城 說：

懸浮在海灘上的舊岡哨，當初作為控灘及防守的據點，隨著海岸線沖刷流失，漸漸形成尾部懸空在海灘上的奇景！這邊就比較容易抵達了，下海灘後向右轉就可以看到它，唯獨拍照要注意浪花隨時會噴濕喔！<全文介紹>



#金門天空之城

地址：金門縣金湖鎮

電話：無





金門必拍打卡點：古崗湖風景區

部落客 妮妮．用類單記錄生活！ 造訪 古崗湖風景區 說：

古崗湖是金門目前僅存的唯一一座天然湖，周圍由梁山及大帽山等群山包圍著，看著古崗湖頓時覺得時間寧靜，我想依山傍水應該可以用在這邊形容吧！<全文介紹>



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#古崗湖風景區

地址：金門縣金城鎮舊金城東郊珠水路旁

電話：08-231-3100





金門必拍打卡點：陳景蘭洋樓

部落客 旅咖5431趴趴走 造訪 陳景蘭洋樓 說：

「陳景蘭洋樓」是金門旅遊必訪的景點，無論是自由行還是團體旅遊都一定會來此，而且這邊非常好拍照喔，如果你在IG搜尋，一定有很多網美穿著旗袍漢服在這篇拍照，而且參觀「陳景蘭洋樓」不需要門票喔...<全文介紹>



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#陳景蘭洋樓

地址：金門縣金湖鎮正義里成功村1號

電話：08-233-4915





金門必拍打卡點：太武山

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 太武山 說：

太武山是整個金門海拔最高的山，是個登高看風景的好地方，著名的毋忘在莒石牌和鄭成功觀兵奕棋處都在於此，太武山有兩個登山口，我們這次是從南邊的玉章路上山...<全文介紹>



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#太武山

地址：金門縣金湖鎮

電話：無







金門必拍打卡點：金門海印寺

部落客 旅咖5431趴趴走 造訪 金門海印寺 說：

寺廟旁邊有左右對稱的鐘樓和鼓樓，分別叫做龍樓和鳳閣。景色美不勝收。而鐘樓內的大銅鐘重逾750公斤，據說「鐘聲可聞30里」，真是傳說中的震耳欲聾啊！整個山中隱藏的寺廟風光，用言語幾乎難以形容，簡直是一幅美不勝收的畫面。<全文介紹>



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#金門海印寺

地址：金門縣金湖鎮1號

電話：08-233-4703





金門必拍打卡點：建功嶼

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 建功嶼 說：

退潮時會看到高六公尺的鐵人站在上頭，漲潮時會到鐵人的腰部，看這海水高度就知道有多高了...<全文介紹>



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#建功嶼

地址：金門縣金城鎮

電話：無





金門必拍打卡點：珠山聚落

部落客 Julie的吃喝玩樂 造訪 珠山聚落 說：

接下來我們來到了珠山聚落，這邊有很多閩式建築，在巷弄間穿梭拍拍網美照是必須的。珠山聚落其實滿好拍的，走走逛逛拍拍照很不錯。而且感覺很不商業化，附近沒什麼商店可以買東西。<全文介紹>



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珠山聚落

地址：金門縣金城鎮

電話：無





金門必拍打卡點：復國墩觀海平台

部落客 Grace幸福漫步 造訪 復國墩觀海平台 說：

金門好拍照的景點相當多，這次介紹位在金門最東端的 復國墩觀景台 ，從環島東路五段接四維路過來就可以抵達，要前往觀景台時發現路口有一大面的彩繪牆耶！<全文介紹>



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復國墩觀海平台

地址： 金門縣金湖鎮四維路

電話：無





金門必拍打卡點：馬山觀測站

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 馬山觀測站 說：

馬山觀測位於金門東北角，由虎軍部隊建造，距離廈門只有短短兩公里，有天下第一哨之稱，成為金門熱門的景點之一...<全文介紹>



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#馬山觀測站

地址：金門縣金沙鎮

電話：08-233-0086

