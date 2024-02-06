2024年要去韓國玩一定要知道，就在今年一月重新公告不分國籍、只要是外國旅客入境韓國都需要填寫「健康狀態調查表」，以確保國內的安全。目前可以透過線上申請和現場紙本填寫，但疫情後旅遊人潮眾多，建議大家出發前48小時內線上填寫完成，憑著Q-code就能快速入境韓國，多更多玩樂時間瘋玩韓國。







無論是從美國、日本、澳洲、法國、台灣等156個國家入境韓國旅客，不分國籍全部都要填寫「健康狀態調查表」，有提供繁體中文介面，方便台灣旅客輸入，窩客島整理5大步驟，可以先將護照、入住飯店地址先準備好，就可以快速填寫完成，詳細步驟如下：



1、閱讀同意條款，並同意進入下一步驟。

2、填寫護照號碼、出生日期和入境日期個人訊息。

3、填寫入境居住地址（飯店）、聯繫電話號碼。

4、健康狀況調查問券，確認資料後送出。

5、可在成功頁面或信箱中下載Q-CODE，建議存取在手機相簿中，入境韓國時出示給機場人員審核。







此外，為了呼應「韓國訪問年」限時取消台灣旅客入境韓國必須申請的K-ETA，於4/1起至2024年年底期間限定，讓大家去韓國玩又少一道手續。但要特別注意，健康狀況調查的Q-CODE一樣維持出發日3天內線上填寫，到入境海關處可以更快入的通關，踏上久違的韓國旅行。





韓國健康狀態調查表申請規範

規範：於2024年1月1日起，從美國、日本、澳洲、法國、台灣等156個國家入境韓國的旅客，不分國籍皆須填寫「健康狀態調查表」。

實體：於飛機上向空服員索取黃色紙本「健康狀態調查表」。

線上：出國前48小時內，線上填寫Q-code。



韓國健康狀態調查表Q-code申請網址

網址：https://qcode.kdca.go.kr/qco/index.do?lang=zh



韓國入境Q-code申請步驟

1、閱讀同意條款，並同意進入下一步驟。

2、填寫護照號碼、出生日期和入境日期個人訊息。

3、填寫入境居住地址（飯店）、聯繫電話號碼。

4、健康狀況調查問券，確認資料後送出。

5、可在成功頁面或信箱中下載Q-CODE，建議存取在手機相簿中，入境韓國時出示給機場人員審核。



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