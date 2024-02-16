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泰山人久等了！泰山大窠坑溪水環境營造二期3D示意圖搶先看，預計2024年底完工、打造全新水生動植物場域。

2024-02-16 文字：編輯 李維唐 圖片：新北市政府水利局 人氣：764
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

泰山人一定都知道的大排、泰山人一定都走過的大排，泰山人也一直在等什麼時候我們的大排可和新莊的大排一樣美、一樣好看。新北市政府水利局表示，泰山大窠坑溪水環境營造二期工程已於113年1月10日開工，預計年底完工。屆時，當地居民可從一期工程半山雅公園沿新設步道至二期工程山腳里公園，體驗長達1.3公里的親水空間、通勤綠廊及休憩廣場，欣賞不同微棲地的多樣化生態空間，駐足於動植物圍繞的環境。

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泰山大窠坑溪水環境營造二期3D示意圖搶先看

水利局長宋德仁表示，大窠坑溪二期工程(堅實橋至山腳溪橋段)勇奪「第31屆中華建築金石獎-規劃類」金石獎，工程經費1億4,279萬元由市府全數自籌，營造水域面積達1萬9,800平方公尺、陸域營造面積2,200平方公尺，可改善混凝土三面光渠道衍生的流況單調、生態系統薄弱的問題，改造後的河域將成為綠意盎然、豐富植被的優質水域。
泰山大窠坑溪水環境營造二期3D示意圖搶先看

除此之外，設計階段透過市府流域治理平台的討論，並邀請專家學者協助審查提供指導，包含水位抬高控制、水流方向引導、水質曝氣、丁壩自然淤積、深潭淺瀨營造等。除水域生態之外，陸域則延續前期親水廊道，於河道側增設2公尺懸臂鋼構棧道，並於堅實一橋增設一處無障礙入口連接周圍公園及步道，未來可領銜都市之開發，提升民眾居住品質。

並以一期工程為例，經過生態環境調查發現生物由378種提升至977種、污染指數由7.24 RPI降至4 RPI，顯見環境營造有成。相信二期工程的生物棲地營造完工後可再吸引動植物前來並提升生物數量，串聯起第二期與第一期之水域完工成果，保持縱向水生動植物的場域完整性。
泰山大窠坑溪水環境營造二期3D示意圖搶先看

 

 

 

 

 

 

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