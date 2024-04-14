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貓奴融化！療癒系貓貓「貓福珊迪」5大聯名活動萌翻你，貓福超商集點、貓福快閃店、貓福炸雞店、貓福手機殼通通要收。

2024-04-14 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：三貝多股份有限公司 官方粉絲團 人氣：430
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

萌系日本插畫「mofusand 貓福珊迪」，以無辜可愛的大眼小貓，搭配炸蝦裝、鯊魚裝等百變造型，以及溫暖療癒系的畫風，近兩年在台灣快速圈粉。近期貓福珊迪更在台灣與超商、速食店合作，就算不是粉絲，路過也忍不住說出「好可愛」。窩客島幫貓奴們整理近期5大「貓福珊迪」聯名活動、周邊快閃，鐵粉通通要踩點。
5大「貓福珊迪」聯名活動、周邊快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
5大「貓福珊迪」聯名活動、周邊快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

貓福珊迪 台北快閃店

搭捷運到中山站就能逛貓福珊迪！本次「貓福珊迪 期間限定店」在4/1-4/30快閃誠品南西，最會變裝的貓貓這次穿上熊貓造型，讓粉絲們一秒融化。在快閃店中推出多款新品周邊，包含實用可愛的「滑鼠墊、飲料提袋、保鮮盒」，或是療癒軟萌的「鯊魚抱枕、毛絨零錢包」，都是本次快閃必搶周邊。

活動期間：2024/4/1-4/30
活動地點：台北市中山區南京西路14號1樓
貓福珊迪 台北快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
貓福珊迪 台北快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

貓福珊迪 X 肯德基套餐

肯德基這次與貓福珊迪聯名推出「一起K哇伊-春日同萌祭」，推出3款限定包裝，點炸雞餐、XL餐、蛋撻禮盒就能拿到超可愛貓貓盒。除此之外，本次聯名也推出「貓福珊迪K哇伊限定套餐」3款，依照不同人數推出同樂餐、雙人餐、XL餐，每一款套餐都包含一份新品「黃金超蝦塊」，吃得到Q彈蝦肉，粉絲們一定要先衝。

活動期間：3/29起正式開賣
活動門市：全台肯德基
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/385472
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

貓福珊迪 7-ELEVEN集點

炸蝦貓貓睡袋，貓奴需要擁有！這次7-ELEVEN全新集點，以日本超萌「mofusand貓福珊迪」作為主角，推出實用周邊、賣萌小物等多達40款集點新品，其中包含超可愛「炸蝦貓貓睡袋、貓貓眼罩」，穿上去直接變身成一條炸蝦，貓奴一定要手刀買爆。

活動期間：2024/3/20-4/28
活動門市：全台7-ELEVEN
全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384585
7-ELEVEN全店 日本超人氣貓福珊迪喵萌變裝快閃購/集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN全店 日本超人氣貓福珊迪喵萌變裝快閃購/集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

貓福珊迪 7-ELEVEN主題店

不只有7-ELEVEN集點，超萌「貓福珊迪」還有專屬的7-ELEVEN主題門市，在台北北門周邊7-ELEVEN開博門市，以「鯊魚喵」作為主題佈置，包含天花板上「鯊魚貓貓燈箱」，以及櫃檯、商品架、用餐區，甚至到廁所都能看到可愛鯊魚貓貓。在「貓福珊迪」7-ELEVEN主題店中，還販售貓福珊迪造型娃娃、車用商品、飲料提袋、杯墊、鑰匙圈、零錢包、小夜燈等周邊小物，鐵粉要拍、要逛、也要買。

地址：7-ELEVEN 開博門市（台北市中正區開封街一段42號1樓）
貓福珊迪 7-ELEVEN主題店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
貓福珊迪 7-ELEVEN主題店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

貓福珊迪 X DEVILCASE手機殼

想要24小時都有超萌貓貓陪伴的話，這次「貓福珊迪 X DEVILCASE」聯名系列一定要先Get，總共推出9款新品，包含iPhone、Android多種型號手機殼，以及「AirPods保護殼、手機掛繩墊片組」等手機周邊，超人氣造型「鯊魚貓、炸蝦貓」圖案，鐵粉一定要入手。

活動網址：https://walkr.tw/aLzlKBkK
貓福珊迪 X DEVILCASE手機殼 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
貓福珊迪 X DEVILCASE手機殼 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片來源：「三貝多股份有限公司」官方粉絲團。
 

 

 

 

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