看準兒童節、清明節4天連假，就是要趁機帶著大小朋友出門逛逛玩耍，近期更有多個卡通主題、插畫主題、動漫主題快閃店，在台北搭捷運就能逛，窩客島給你5間「台北5大卡通快閃店」，中山站「nagano白熊」、北車「關於我轉生變成史萊姆這檔事」、華山「排球少年」，通通都買爆。







nagano白熊快閃店

鐵粉間流傳的「那隻搶錢的白熊」真的回來了！日本萌系插畫「吉伊卡哇、Nagano熊」先前在台北赤峰街大造快閃店，讓粉絲一度擠爆展場，號碼排半天就抽完。看準2大IP的超強人氣，這次「吉伊卡哇、Nagano熊」再度回歸同一展場0% TAIPEI打造限定快閃店，快閃時間39天。



活動期間：2024/03/29-05/06

活動地點：0% TAIPEI（台北市赤峰街41巷9號）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/386071







貓福珊迪 期間限定店

搭捷運到中山站就能逛貓福珊迪！本次「貓福珊迪 期間限定店」在4/1-4/30快閃誠品南西，最會變裝的貓貓這次穿上熊貓造型，讓粉絲們一秒融化。在快閃店中推出多款新品周邊，包含實用可愛的「滑鼠墊、飲料提袋、保鮮盒」，或是療癒軟萌的「鯊魚抱枕、毛絨零錢包」，都是本次快閃必搶周邊。



活動期間：2024/4/1-4/30

活動地點：台北市中山區南京西路14號1樓





史萊姆春櫻樂遊

破千萬觀看的人氣動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」第三季即將在4月開播，為了跟粉絲們一起嗨，動畫代理商木棉花特別在4/2-4/23期間，在台北地下街1號廣場舉辦「史萊姆春櫻樂遊」快閃活動，必買新品包含「櫻花大福玩偶」2種尺寸、配色超萌「丸子史萊姆舒壓槌」，還有「舒壓絨毛球吊飾、翻轉絨毛玩偶」等，現場還有限定福袋、扭蛋機，鐵粉拼手氣玩起來。



活動期間：2024/4/2-4/23

活動地點：台北地下街1號廣場（近捷運北門站Y28出口）







排球少年快閃店

讓人熱血沸騰的「劇場版排球少年!!垃圾場的決戰」電影即將在4/12起上映，許多粉絲們早就已經等不及，可以先衝在華山的「排球少年快閃店」搶先預習，3/29-6/16在快閃店中推出近70款最新周邊，無論是烏野及音駒的短袖上衣、影山角色抱枕、肩背包、掛軸、搖搖玻璃杯、杯墊等實用小物，通通可以收。在開幕期間單筆消費滿888元，還送日向烏鴉圖樣「哨子」，限量送完為止，鐵粉手刀先衝。



活動期間：2024/3/29-6/16

活動地點：華山1914文創產業園區 中5Ｂ/鍋爐室（台北市中正區八德路一段1號）







助六的日常 期間限定店

信義區新百貨「吉祥道」第一波進駐的快閃店「助六の日常」期間限定店，首推新品「收納系列」新品小物，包含整體毛茸茸質感的「絨毛置物盒」，簡單拼組、圖案超萌的「手機架」，以及可愛也實用的「絨毛置物袋」通通很有理由入手。外出系列則推薦「飲料提袋、冷水瓶」等實用小物。



活動期間：2024/3/30-6/16

活動地點：台北市信義區基隆路一段89號







編輯加碼：2024台北國際插畫博覽會

讓人買到剁手手的「2024台北國際插畫博覽會」在4/4-4/7兒童節、清明節連假登場，在花博爭艷館集結超過300組插畫創作者，絕對讓粉絲們擠爆、買爆。其中，beanfun!圖文孵育計畫「創作者神隊友」，這次帶著4大創作者「緩緩、炸蝦狗狗、起司貝爾、耶式人生」參展，窩客島搶先帶你逛一波。



活動期間：2024/4/4(四)～4/7(日)

活動地點：花博爭豔館（台北市中山區玉門街1號）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/386142



