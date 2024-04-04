沒有人能抵抗超萌小動物！近年全台有越來越多寵物餐廳、農場，假日都有不少人跟小孩、親友來，近距離跟小動物接觸超療癒，而宜蘭可說是全台農場最密集的地區，窩客島這次蒐羅了宜蘭9間超夯親子農場，超萌水豚、梅花鹿、羊駝、山羊等各種毛茸茸萌物通通一次集齊。





擁有超多親子農場的宜蘭，假日帶小孩來放電，自己也能玩得超起勁，像是超夯的「張美阿嬤農場」、「水岸森林物語」等，各個都有水豚、羊駝等10幾種以上的小動物，可以近距離接觸、餵食，其中有彈跳床、划船等親子設施的「星夢森林劇場」，更有像寵物握手討食的「會握手水豚」，是近期IG上爆夯話題；此外「甲鳥園」則是小鴨專屬農場，一整群毛茸茸的白鴨、黃色小鴨超療癒。





人氣宜蘭農場推薦：水岸森林物語

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 水岸森林物語 說：

由水岸森林民宿打造出來的可愛動物園區，園內飼養超過15種動物，有熊貓羊、梅花鹿、羊駝、狐獴、梵天雞、紅腹錦雞、柯爾鴨、紅鶴、毛驢、水豚、笑笑羊、亞達伯拉象龜、兔豚鼠…<全文介紹>



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#水岸森林物語

地址：宜蘭縣冬山鄉光華二路36號

電話：03-961-0277







人氣宜蘭農場推薦：回巢 Homing

部落客 Jason's Life 造訪 回巢 Homing 說：

園區內環境和動物都很乾淨，免費提供多種動物飼料可零距離互動，山羊/綿羊、天竺鼠、水豚君、陸龜、鸚鵡都可以餵食動物都超有活力也很親人，餵完動物還有免費室內遊樂設施<全文介紹>



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#回巢 Homing

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129-888







人氣宜蘭農場推薦：星夢森林劇場

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 星夢森林劇場 說：

除了近距離接觸餵食可愛動物外，還可以玩手划船、溜滑梯、彈跳床、投籃、鞦韆等親子設施！有越來越多的農場有水豚君，但星夢森林劇場的水豚個人覺得最可愛，大大小小的水豚會跟人握手喔！<全文介紹>



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#星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號隔壁

電話：0966-417-997





人氣宜蘭農場推薦：張美阿嬤農場

部落客 紫色微笑 造訪 張美阿嬤農場 說：

農場現在有水豚君、小鹿斑比、水豚君、 梅花鹿、 草泥馬 、安哥拉巨兔，可以近距離接觸與觸摸，還能穿著美麗的和服在日式庭院拍照， 可愛萌到爆!!還有多元的DIY活動可以參加<全文介紹>



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#張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

電話：0979-333-036







人氣宜蘭農場推薦：心花鹿Fun農場

部落客 Abby * Ryan 造訪 心花鹿Fun農場 說：

有幾隻羊駝的體型真的很大隻，感覺都跟成人差不多高也差不多大了，看到這麼大隻的羊駝朝著你奔過來Abby還是有點害怕的，而且Abby也很害怕一大群羊駝圍著你搶東西吃>"<所以我們都會把食物藏起來，然後再一點一點的拿出來餵<全文介紹>



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#心花鹿Fun農場

地址：宜蘭縣冬山鄉大埤一路199號

電話：03-961-1908







人氣宜蘭農場推薦：斑比山丘

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 斑比山丘 說：

斑比山丘飼養的梅花鹿超級可愛，可以近身餵食，園區還有水豚跟迷你驢，迷你驢目前無法投餵喔，水豚會在園區悠閒散步吃草，很好拍照！<全文介紹>



#斑比山丘

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號







人氣宜蘭農場推薦：牛頭司體驗農場

部落客 快樂雲 造訪 牛頭司體驗農場 說：

「牛頭司」是個近距離可以跟牛接觸的好地方；可以近距離餵食水牛、黃牛，天氣合宜時，還能親自感受牽牛犁田...等。<全文介紹>



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#牛頭司體驗農場

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路一段122巷21號

電話：0988-344-216







人氣宜蘭農場推薦：慢吞吞農場

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 慢吞吞農場 說：

狐獴好開心的樣子，簡直太親善的表情，牠們當天可能被餵得很飽，我們餵的時候牠都不吃了，後來都餵浣熊、蘇卡達跟柯爾鴨<全文介紹>



#慢吞吞農場

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路270號

電話：0908-312-669







人氣宜蘭農場推薦：甲鳥園

部落客 小珊珊 造訪 甲鳥園 說：

抱小鴨、餵鴨鴨體驗，休閒園區動物農場通通超好玩〜在IG發現這一家【甲鳥園】農場他們同時也是毛小孩友善農場，可以帶狗狗去哩！<全文介紹>



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#甲鳥園

地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路209號

電話：03-928-8152



