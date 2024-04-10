大甲鎮南宮周邊小吃攻略！一年一度的大甲媽祖遶境即將迎接媽祖回宮，跟著媽祖遶境回鎮瀾宮後，周邊還有許多古早味小吃等你來品嚐回血，這次窩客島幫你整理好9間必吃的「大甲鎮瀾宮小吃」，不僅銅板價就能吃到，離宮廟也只需5分鐘內的距離，遶完境直接原地開吃。





從鎮瀾宮出發5分鐘內能到的9間小吃，首推飄香50年的「嘉家樂肉丸」，不同於一般的肉塊內餡，包入整塊豬肉排，搭上Q彈外皮、甜鹹特製醬，大口咬下超過癮；來大甲自然也不能沒吃到名產芋頭，「大甲芋香包」除了販賣起司、肉鬆等多種口味的現炸芋泥球外，由芋頭籤夾入肉餡的芋香包更是招牌必吃款，跟著媽祖來大甲趁機全吃一輪。





大甲鎮瀾宮小吃推薦：嘉家樂肉丸

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 嘉家樂肉丸 說：

我覺得他們家比較強的是內餡，裡頭不是一般的肉塊，而是放整塊的豬肉排，肉質紮實不乾柴，筍塊也擺得很多，跟吃一般肉圓是完全不同的口感，蠻特別的<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#嘉家樂肉丸（現價Q肉丸50元、炸肉丸55元）

地址：台中市大甲區蔣公路166號

電話：04-2687-4667







大甲鎮瀾宮小吃推薦：一品香水煎包

部落客 ifunny艾方妮 造訪 一品香水煎包 說：

除了煎至兩面焦脆金黃的水煎包之外，另外還有韭菜包及豬肉餡餅，也是人氣推薦。清脆香甜的高麗菜餡，爽口的滋味，令人一次吃上兩三個，都不是問題。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#一品香水煎包（現價20元）

地址：台中市大甲區育德路58號

電話：04-2688-4998







大甲鎮瀾宮小吃推薦：雄哥地瓜磚

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 雄哥地瓜磚 說：

咬開裡頭是紮實的，QQ的口感中帶有濃濃的地瓜香，也因為地瓜磚非常紮實，糖糖其實吃沒幾顆就很有飽足感了，30元一個人根本吃不完<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#雄哥地瓜磚

地址：台中市大甲區武營路69號







大甲鎮瀾宮小吃推薦：大甲芋香包

部落客 ifunny艾方妮 造訪 大甲芋香包 說：

一大口咬下後，除了能吃到芋頭本身的香甜之外，還有肉餡的鹹香，而醬料中的蘿蔔乾豆乾丁，豐富了不同的咀嚼樂趣，還有醬油、辣椒的提點，整個芋肉包不像是個點心，而像是一道餐點，這個醬料真的很加分！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#大甲芋香包

地址：台中市大甲區蔣公路121號

電話：0971-889-237







大甲鎮瀾宮小吃推薦： 東港肉丸

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 東港肉丸 說：

脆皮肉丸的外皮用叉子敲一敲是有喀喀聲的，真的是脆皮無誤，建議一定要加一點他們家的辣椒，是真的會辣，一次不要加太多，加一點肉丸吃起來更夠味。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#東港肉丸

地址：台中市大甲區蔣公路153-2號

電話：0925-618-316







大甲鎮瀾宮小吃推薦：一路發綠豆沙

部落客 ifunny艾方妮 造訪 一路發綠豆沙 說：

綠豆沙真的很綿密，加了牛奶後甜度也降低，喝多了也不會覺得口渴！珍珠的Q度表現得也很好，很涮嘴！檸檬楊桃汁，熱熱喝有點酸梅汁的味道，酸酸甜甜好爽口，搭大甲的小吃剛剛好！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#一路發綠豆沙

地址：台中市大甲區蔣公路133號

電話：0982-951-937







大甲鎮瀾宮小吃推薦：阿在筒仔米糕店

部落客 狐狸金的日常 造訪 阿在筒仔米糕店 說：

來大甲幾乎每次都會光顧的店，至今已是傳承了四代的老字號了，招牌的筒仔米糕、芋頭排骨麵、阿在麵、紅燒肉皮、粉腸…等等都是來客必點，每次來阿在筒仔米糕除了在現場吃之外鐵定是要打包回家才過癮的。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#阿在筒仔米糕店

地址： 台中市大甲區蔣公路133號

電話：04-2687-6515







大甲鎮瀾宮小吃推薦：王元吉炸粿

部落客 豆芽愛分享 造訪 王元吉炸粿 說：

內餡有蚵仔和韭菜，再用麵粉糊包覆著下去油鍋炸，外皮還算酥脆，若可以內用或買來直接吃，一定會更脆更香；蚵仔的量中等，不算多但也不是少到吃不到蚵仔。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#王元吉炸粿

地址：台中市大甲區文武路37號

電話：04-2688-2369







大甲鎮瀾宮小吃推薦：美洲冰品伊の芋圓

部落客 狐狸金的日常 造訪 美洲冰品伊の芋圓 說：

美洲冰品當然也是採用100%的大甲芋頭去製作這蜜芋頭原塊，香甜滋味加上濃郁的芋頭香跟棉密細緻的口感，真的太讓人抵擋不了。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#美洲冰品伊の芋圓

地址：台中市大甲區文武路54號

