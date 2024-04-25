誰說國旅CP值不高？騎著歐兜邁走一趟賞花之旅，隨心所欲的出發好輕鬆！小編精選中台灣必看賞花景點，繁花盛開的美好千萬別錯過。首推來到台中新社，體驗一趟薰衣草IG美照之旅；接著，推薦前往花露休閒農場，欣賞滿滿的繡球花海，無論怎麼拍都超級好看；然後不能錯過的是台中太平和北屯的三大公園，壯觀的風鈴木黃金花海與藍天白雲的景象超迷人；最後，別忘了造訪台中外埔的海芋花田，黃色海芋在陽光下璀璨生輝，幫自己拍下繽紛簇擁的美景，讓回憶充滿浪漫色彩。
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①薰衣草｜放假去台中拍薰衣草美照 賞花買一送一
每年4-5月「薰衣草、繡球花季、螢火蟲季」都是熱門話題，而其中「薰衣草森林」就是一個結合這三大特色的景點，特別值得一提的是，這次薰衣草森林為了推廣永續環保和零碳排放，推出了「零碳森林數位券」。只要你開著新能源車、騎著腳踏車，或者步行來，就可以免費獲得6項「買一送一」的大禮包！趁著繡球花季，來這裡拍攝美麗的照片吧！....<點我看更多內容>
②繡球花｜超豔麗的森林花園 花露休閒農場
你知道繡球花的花語嗎？它象徵著希望、美滿、愛值得等待等含意。而不同顏色的繡球花則有著截然不同的花語。了解了這些花語後，不妨騎車來到苗栗卓蘭的花露休閒農場。這個農場佔地9千坪，種植了數百種花卉植物，在這裡可以欣賞一年四季的各種花卉。而每年的5到6月，正是繡球花盛開的時節。在繡球花海中找一個合適的角度，拍攝一張美麗的照片吧！....<點我看更多內容>
③黃花風鈴木｜台中太平/北屯三大公園黃花風鈴木地點分享懶人包
在談及台中的花季時，不能不提到黃花風鈴木。台中有許多地方都可以拍到這種盛開的美景，不過花期卻只有短短的2到3週。這裡跟大家分享幾個距離太平很近、賞黃金風鈴木最適合的拍攝地點。趁著周末，把握黃花風鈴木的花季，一騎去追尋這美麗的風景吧！....<點我看更多內容>
④黃金海芋｜季節限定的台中外埔海芋花田
一到這個季節，台中外埔的黃色花田正悄悄綻放。走進花田，滿眼都是金黃色的海芋，格外美麗。特別是在賞花季節，更是美不勝收。台中的鄉親們不必遠赴陽明山，在台中近郊就能欣賞到這片黃色海芋田。趁著週末，安排一趟賞花輕旅行，結束後可到鄰近的高鐵景觀台，欣賞高鐵和五月桐花交織的美景.....<點我看更多內容>
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北台灣賞花攻略｜騎著歐兜邁賞花去，滿滿整遍的海芋、繡球花和油桐花，出遊騎車去吧。