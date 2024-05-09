春夏時節就該出門走走賞花，和小編一起走遍南台灣的絕佳賞花景點吧。這次推薦「熱帶櫻花」盛開的西港金砂里花旗木步道，漫步於花海景色之中真的超浪漫、雲林忠雲宮的浪漫粉紫石斛蘭花，帶你走進瀑布紫色花海。五月開始，高雄市內街道沿路開滿著大花紫薇、阿勃勒、鳳凰花，適合騎歐兜邁悠哉享受不同花種盛開的繽紛。想到郊區走走看花，可以到嘉義梅山公園，欣賞鳳凰花盛開時滿山遍紅的壯觀景象。





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①花旗木｜超浪漫夢幻花海等妳來親身體驗

位在台南西港區的金砂里，透過農村再生計畫重新整理後，讓原本冷清的農村因為花旗木的加持而一夕爆紅，成為到訪台南不可錯過的賞花點。金砂里花旗木步道每年都會吸引大批遊客前來朝聖，這條步道雖然不長，但可沿著金砂里的新寮台糖鐵道漫步，道路兩側一排排花旗木在藍天下綻放花朵，遠觀就像是櫻花一般，畫面極為浪漫美麗。....<點我看更多內容>



②石斛蘭｜夢幻粉嫩、粉紫交錯的花卉瀑布

太美了！遠望滿滿3萬株粉嫩、粉紫色的石斛蘭宛如一道花瀑布般直瀉而下，這壯觀的花景彷彿漫步在石斛蘭花的瀑布間，景色美不勝收。現在正是賞花的最佳時機，趁著周末，把握滿開的石斛蘭花季，一騎去到雲林欣賞美麗的風花景吧！....<點我看更多內容>



③阿勃勒｜走進高雄的浪漫金色隧道

每年的5月至7月，是阿勃勒、大花紫薇、鳳凰花盛開的季節。每到這個時刻來到岡山河堤公園，你會看到一串串黃色金鈴在風中奏起旋律，黃花隨風搖曳，偶有花瓣飛舞的情景，就像下了一場閃耀的黃金雨。這些花瓣落地後隨性地編織成金色地毯，為美麗的終章畫下完美的一筆。....<點我看更多內容>



④鳳凰花｜夏季最火紅必拍花海

曾是諸羅八景之一的梅山公園，園區內種有3,000多棵梅樹也是雲嘉南區域知名的賞梅景點。這裡除了梅花之外，更有超巨大的鳳凰樹，而每到花期盛開時，滿滿鮮橘花朵環繞圓弧旋轉樓梯觀景台美景，樹株散開的幅度大、如雨傘一般炸開，低垂的花枝讓你輕鬆拍出滿版的火紅花景。.....<點我看更多內容>





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