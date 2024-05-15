你也一樣是早上無法起床派的嗎？俗話說:「早餐好，午餐飽，晚餐少」，說明早餐作為一日當中的第一餐，是不可缺少的存在，而近年來由於國人生活習慣改變，早午餐逐漸盛行於當今社會，尤其是每到假日，質感系的早午餐店總會聚集許多喜歡拍美照的朋友，窩客島整理了「高雄7間早午餐」，方便在假日起床後，不用再花大把時間找美食，就能直接衝一波填飽肚子！





位在三民區，主打甜點早午餐的「多初點」，不僅有隨著每個季節變換的季節水果法式吐司，只要來店滿低消一百元，再加一元還能吃到蓬鬆軟嫩的楓糖奶油法式土司；而同樣位於三民區的寵物餐廳「蘇蘇食作 Susuhomemade」，除了美味餐點之外，還有狗狗的相關用品也能提供使用；最後則是強調用餐氛圍的質感系早午餐「沐光輕食」，店內用餐環境可以說是美觀又舒適，除此之外，就連料理也能大大地滿足饕客的味蕾。





高雄早午餐推薦：中村文御手作ナカムラフミ

部落客 小米食 造訪 中村文御手作ナカムラフミ 說：

難得登入高雄島，當然要來走一趟在地人的日嚐好味地圖；在喜餅與烘焙領域上擁有極好評的中村文御手作，今年特將喜餅門店巧手改造再進化，以咖啡館形式優雅回歸，除了有2小時內盡情吃的烘焙甜點自助吧，還可單點輕食與義大利麵滿足口腹之慾；一頓飯時間下來，人潮依舊洶湧且座無虛席，不愧是當地人的私房愛店～<全文介紹>



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＃中村文御手作ナカムラフミ

地址：台灣高雄市三民區明誠一路80號

電話：07-350-9095







高雄早午餐推薦：多初點Brunch&Bistro

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 多初點Brunch&Bistro 說：

多初點早午餐的盤式早午餐，主食可選吐司/鹽可頌/飯食，吐司吃起來柔軟蓬鬆~還附有鹹鹹的AOP奶油，這個奶油非常重要！塗上吐司根本非常對味，飯食的部分會提供兩個小的烤飯糰唷，盤式皆附有沙拉跟香酥脆薯，還有很濃郁的美式起司炒蛋，蒜香奶油鮭魚吃起來蒜香味偏重，配上有類似柴魚口感的辣椒絲非常特別，紙包醬爆鮭魚吃起來少了蒜香味，會比較像是醬炒的醇鹹鮭魚肉<全文介紹>



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＃多初點Brunch&Bistro

地址：高雄市三民區文安南街172號

電話：07-7775-106





高雄早午餐推薦：蘇蘇食作

部落客 樂天小高&樂天人生 造訪 蘇蘇食作 說：

小高近年比較不喜歡分享早午餐美食，因太過於氾濫且生存期過短，導致我寫很多刪除也很多，這家「蘇蘇食作」是我家寶貝女兒指定要吃的，隱身在中華路與同盟路大樓底下街邊店面，從外觀無法聯想是一家早午餐餐廳，這裡賣的早午餐餐點品項很多可選擇，整體餐點定價是在合理範圍內，品嚐完覺得美味值得推薦給您品嚐。<全文介紹>



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＃蘇蘇食作

地址：高雄市三民區中華二路358號

電話：07-3230-032





高雄早午餐推薦：鼻子咖啡餐廳

部落客 獨步食客の美食手帳 造訪 鼻子咖啡餐廳 說：

整體上我非常喜歡鼻子咖啡餐廳的環境，復古的裝潢以及昏黃的燈光，營造出的事非常舒適宜人的感覺，餐點上的表現也都很不錯，價格適中，而且除了早午餐以外，還有提供義大利麵、甜點等餐點，當早午餐、下午茶或是晚餐，都是相當不錯的選擇，是帶毛小孩出來、約朋友聚餐的好地方喔～<全文介紹>



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＃鼻子咖啡餐廳

地址：高雄市鼓山區龍水路 231號

電話：07-558-8920







高雄早午餐推薦：田野咖啡複合式餐飲

部落客 茉莉小姐 造訪 田野咖啡複合式餐飲 說：

現在餐點內使用的生菜，都是成本較高的室內栽種水耕蔬菜「達鮮蔬」，無農藥、無蟲害，並且定期委託第三方單位 SGS 進行檢驗，通過380項農藥未檢出、重金屬：鉛鎘未檢出。大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏桿菌：檢驗陰性（未檢出）。生菌數、硝酸鹽含量均符合安全標準，不但乾淨，而且安心。<全文介紹>



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＃田野咖啡複合式餐飲

地址：高雄市鳳山區三民路43號

電話：07-747-5777







高雄早午餐推薦：入內早食

部落客 菓子の幸福週記 造訪 入內早食 說：

入內·早食價格很親民，早餐類就是一般的正常售價，營業到下午2點，是上班族午餐不想吃正餐的好選擇。店內冷氣開放，戶外也有一桌，一進門先噴酒精消毒雙手，老闆親切又客氣，文青的質感用餐空間，以小桌為主，一個人來吃飯也不尷尬。<全文介紹>



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＃入內早食

地址：高雄市前金區成功一路515號

電話：0929-182-121







高雄早午餐推薦：沐光輕食

部落客 貝菈小食光 造訪 沐光輕食 說：

厚實的整塊培根搭配可頌，一口咬下的滿足感真是不可言喻呀！搭配抹茶拿鐵，口感濃醇、香氣馥郁，營養又毫無負擔。這邊的薯條也是炸得酥酥脆脆，個人是覺得比其他速食店都要好吃的，法式黃金磚的鹹鹹甜甜酥脆感，單吃就非常涮嘴， 一口接一口停不下來。<全文介紹>



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＃沐光輕食

地址：高雄市苓雅區四維三路100號

電話：07-335-1212



