宜蘭室內景點5個一次收！進入5、6月梅雨季，假日想出門玩，又怕突然下大雨，除了衝百貨公司、電影院，這次窩客島推薦你5個「宜蘭室內景點」，有網美系的美拍館場、積木博物館，以及超有趣的忍者村、8層樓高的室內溜滑梯，躲在室內拍美照、遛小孩，下雨天也不怕。







宜蘭室內網美打卡點推薦

想拍網美照，一定不能不知道「白日夢自拍館」，有10種不定期更新的拍攝場景，其中必拍螢光幻影隧道，掛滿彩色環圈的天花板，加上周圍螢光色系的燈光、彩壁畫，超夢幻螢色空間讓你像身處夢境般，還有利用鏡子反射打造出超萌的皮卡丘洞穴，被滿滿的皮卡丘大軍包圍，寶可夢大師直接萌暈。





▲圖片來源：「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。



以積木為主題的博物館「樂色山」，一入內便能看到各種積木造型角色、打卡點，隱藏在戶外花園中，室內更有多達14個積木展區、上千件積木作品，以及積木歷史介紹，讓你一次體驗到積木博物館、美術館，各種展品都超欠拍，最後有成堆的積木提供大小朋友一起玩個夠。





▲圖片來源：「兩隻小豬」於窩客島的文章分享。



宜蘭室內親子景點推薦

宜蘭忍者村是全台唯一忍者主題館，設置了10個關卡，有射手裏劍、丟鎖鐮、苦無等超多忍者用具，讓人整個童心大起，大小朋友一起來學忍術、體驗當忍者的樂趣；而「蜡藝蠟筆城堡」除了有製作彩色筆、蠟筆壓模，以及風車、人體彩繪等DIY活動課程，也有讓小朋友盡情塗鴉的區域，其中最特別的便是館場中央的8層樓高溜滑梯，是亞洲室內最高的彩虹溜滑梯，刺激系、DIY體驗全都要玩一輪。





▲圖片來源：上圖「寶小銘」、下圖「跟著小毛一起趴趴GO」於窩客島的文章分享。



溪和水產觀光工廠介紹了各種魚類知識、展示產品生產線，可以玩互動裝置、拍美照，還可以免費試吃水產，另外也有親子DIY活動，專人教你包飯糰、川燙小卷、畫貝殼畫，館內也供應各種海味美食，讓你逛完、做完DIY直接飽餐一頓。





▲圖片來源：「愛玩女王」於窩客島的文章分享。



白日夢自拍館

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：03-950-1800



樂色山

地址：宜蘭縣宜蘭市東津一路192號

電話：03-922-9268



宜蘭忍者村

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路95-6號

電話：03-928-2660



蜡藝蠟筆城堡

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號

電話：03-990-7101



溪和水產觀光工廠

地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號

電話：03-990-7998