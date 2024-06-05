炎炎夏日來臨，想好要去哪裡避暑了嗎？在燥熱的夏季，許多民眾會選擇到水上樂園、海邊或是泡在泳池裡，躲避酷暑的熱浪，玩水活動成為大家消暑首選，不僅可以消除平常上班上課的疲憊感，還能增進親子間的情誼，無論是到親水公園，或是到海邊享受清涼海水帶來的快感，都為這個夏天增添許多樂趣。窩客島也整理了「台灣7個免費玩水景點」，在快樂玩耍的同時，也為荷包君減輕負擔！





位在基隆的「外木山海興游泳池」，主打能夠直接在海水裡優游，此地於2024年剛整修完畢，是可以一邊欣賞無敵海景，一邊透心涼快樂戲水的好地方；再來是以白色為基底的親水公園「河樂廣場The Spring」，其為台南IG熱門打卡點之一，廣場中間是不規則的水池，不只大人拍照開心，也很適合帶小寶貝們前來；最後是宜蘭冬山的純天然「松樹門湧泉」，這裡水質清淺，高度及膝，是個適合一家人來泡腳的好地方！





各地區玩水景點推薦：外木山海興游泳池

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 外木山海興游泳池 說：

外木山海興游泳池也分成淺水區和深水區域，我認真覺得深水區乾淨很多，大概是因為海水流動比較多的關係，淺水區就蠻混濁的，但深水區聽說有時候會有水母，要注意一下。大概是平日的關係，而且今天沒什麼浪，深水區這邊的海超級乾淨，藍綠色清澈的海水，還可以看到下面的魚群在游泳，平日來這玩水真的很棒！<全文介紹>



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＃外木山海興游泳池

地址：基隆市中山區協和街230號（手機直接導航海興游泳池即可）

營業時間：24小時（建議白天前往）







各地區玩水景點推薦：鹿點咖啡千瀑店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 鹿點咖啡千瀑店 說：

龍潭私房玩水景點推薦這裡鹿點咖啡千瀑店，鹿點咖啡千瀑店是鹿點咖啡唯一一間在景點的門市，除了有好喝的咖啡外，最棒的是他的正前方就是清水坑溪戲水區，每到夏天酒有很多人來這玩水，階梯式跌水工也超好拍，這裡的溪水冰涼乾淨，溪中也有很多小魚小蝦可以抓，算是近期很夯的親子玩水景點。<全文介紹>



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＃鹿點咖啡千瀑店

地址：桃園市龍潭區中正路大平段2之36

營業時間：09:00-16:00(星期二三公休)





各地區玩水景點推薦：桃米親水公園

部落客 加小菲 造訪 桃米親水公園 說：

冰涼消暑的戲水池總共有三大區域，基本上都是完全沒有遮蔽的，所以帶小朋友來玩水記得防曬要做好喔！!水池的深度都還蠻淺的，正中間還有磨石子溜滑梯，引進清涼山泉水的戲水池比較適合帶小小孩來玩，若是想要游泳的話就沒辦法啦哈哈。<全文介紹>



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＃桃米親水公園

地址：臺灣南投縣埔里鎮桃米巷29-35號

營業時間：6/21～8/25 (配合氣候調整，每周三、四公休）







各地區玩水景點推薦：竹崎親水公園

部落客 Tin 造訪 竹崎親水公園 說：

假日這裡人蠻多的，抓住暑假的尾巴孩子們都來這玩水了! 這裡不強制要穿著泳裝就能下水玩~備有盥洗室和淋浴設備可以沖洗，而且還有貼心家長的遮棚等待區 竹崎親水公園占地很廣，除了戲水區外也有天空走廊、兩座景觀吊橋和健行步道可以悠閒漫步。旁邊就是竹崎車站，還可以看到阿里山火車頭的列車經過，是個很適合親子旅遊的景點！<全文介紹>



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＃竹崎親水公園

地址：嘉義縣竹崎鄉中山路35號 (也可以直接導航: 竹崎車站)

營業時間：6月~10月 每週六、日 08:00~17:00（暑假每週四～日 08:00-17:00）







各地區玩水景點推薦：河樂廣場The Spring

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 河樂廣場The Spring 說：

廣場中間不規則的地形起伏，剛好造就了蓄水的水池。許多年輕人很愛來這裡拍照打卡，因為這裡開放民眾玩水，而且純白色的建築，搭配蔚藍的天空拍起來，畫面很簡潔。最棒的就是橋墩的底下就是遮陽的空間，許多父母都帶著自家的小寶貝前來玩水。大人乘涼，小孩玩水，不亦樂乎～<全文介紹>



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＃河樂廣場The Spring

地址：台南市中西區中正路343-20號

營業時間：09:00-22:00（週二公休）







各地區玩水景點推薦：金岳瀑布

部落客 紫色微笑 造訪 金岳瀑布 說：

金岳瀑布可是南澳非常著名的戲水秘境，也是宜蘭免門票熱門戲水景點，地處山林之中、宛如世外桃源，也是電影「不一樣的月光」的場景之一。特別是夏日前來，腳踏在沁涼無比的溪水中，真的暑氣全消透心涼，非常適合帶小朋友來玩，這裏同時也是南澳北溪的支流鹿皮溪的上游，因為地勢關係，這裏也有專業的教練帶隊，所以也是溯溪及跳水的天堂哦！<全文介紹>



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＃金岳瀑布

地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號

營業時間：24小時全天候開放







各地區玩水景點推薦：松樹門湧泉

部落客 大海愛上藍天 造訪 松樹門湧泉 說：

今年夏天特別熱，感覺就想泡在水裡，宜蘭冬山有處天然湧泉，原是村民洗滌專用區，經整治後有完善的環境設施及休憩涼亭，非常適合全家大小一起來遊玩，這裡高度不深，水深及膝為天然湧泉，水質乾淨清澈見底，為宜蘭冬山在地人玩水秘境，也是炎炎夏日消暑的最佳去處。<全文介紹>



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＃松樹門湧泉

地址：宜蘭縣冬山鄉松樹路29巷18號

營業時間：24小時營業



