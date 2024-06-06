端午節不再只有傳統粽子，爭鮮餐飲集團今年推出的「藏心甜冰粽」讓你在炎炎夏日中也能享受新鮮涼意。這三款特色冰粽，不僅外觀吸引人，口味更是多樣，提供了另一種消暑的選擇。以40元的親民價格，讓你在品嘗美味的同時也能感受到節日的樂趣。



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「藏心甜冰粽」三款口味各有特色。經典的「相思紅豆」口味，紅豆泥濃郁綿密，配上冰涼的外皮，口感滑順，甜而不膩。而「好事花生」則富含花生顆粒，吃完後彷彿也能帶來好運。今年的新口味「初戀芒果青」，則是加入酸甜的芒果青餡料，清新的口感讓人回味無窮，仿佛品嘗到初戀的甜蜜。





這些冰粽目前在爭鮮旗下的不同品牌門市有售，包括爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo與MAGiC TOUCH。每家門市的販售口味可能會有所不同，且都是限時限量供應，售完為止。想要在這個端午節嚐鮮的朋友，一定要搶先朝聖，享受一個不一樣的清涼端午。





爭鮮冰粽系列販售資訊

爭鮮迴轉壽司

販售時間：6/7起，售完為止

販售口味：好事花生、初戀芒果青



爭鮮 PLUS

販售時間：6/7起，售完為止

販售口味：好事花生、初戀芒果青



爭鮮gogo

販售時間：即日起，售完為止

販售口味：相思紅豆、好事花生、初戀芒果青



MAGiC TOUCH

販售時間：即日起，售完為止

販售口味：相思紅豆、初戀芒果青



詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮 官方公告為準。