夏至要喝手搖杯買一送一！連許好幾天炎熱天氣，讓人天天想喝手搖杯消暑解渴。在6/21是24節氣「夏至」，多間手搖杯品牌紛紛推出限定優惠，讓飲料控一起喝兩杯。這次窩客島整理出11間「手搖杯夏至優惠」推薦清單，帶你喝春陽買一送一、Tea Top買一送一、39元CoCo芒果冰沙，今天就喝兩杯才過癮。







CoCo 芒果冰沙39元

夏天就是要喝芒果冰沙才爽！針對夏季超人氣飲品「芒果冰沙」，手搖杯CoCo特別在6/21夏至當天推出「芒果冰沙(L)」特價39元快閃優惠，一杯直接現省21元，只要到門市現場消費、或「都可訂」線上訂購都可以享優惠，專門幫飲料控滅火消暑。



活動期間：2024/06/21

活動內容：門市現場消費、或「都可訂」線上訂購，可享「芒果冰沙(L)」特價39元（原價60元/杯）。





TEA TOP第一味 買一送一

台灣在地手搖杯「TEA TOP第一味」自即日起至7/2期間，於Uber Eats外送平台推出消暑飲品「仙楂108茶王、大吉嶺奶茶、招牌高山青」買一送一。此外，配合TEA TOP第一味西門町開幕，6/25前全台TEA TOP門市現場買「日月潭紅茶」享一杯19元優惠。



活動內容：

即日起至7/2，Uber Eats外送平台推出「仙楂108茶王、大吉嶺奶茶、招牌高山青」買一送一。

即日起至6/25，全台TEA TOP門市推出「日月潭紅茶」單杯19元優惠。





春陽茶事 買一送一

復古手搖杯「春陽茶事」6月份在外送平台foodpanda推出限定品項「買一送一」優惠，在6/28前使用foodpanda平台下單，就可享有咀嚼系飲品「荔枝蜜烏龍」，以及「芒果青茶」芒果果肉+芒果冰淇淋，以上2款指定飲品同品項買一送一。



活動期間：6/28前

活動內容：使用foodpanda平台下單，可享「荔枝蜜烏龍、芒果青茶」買一送一。





康青龍 買一送一

飲料控的高CP值口袋清單「康青龍」，這次在6/21夏至當天也讓飲料控喝買一送一！在6/19-7/2期間，使用UberEats下單可享「仙凍蜜茉綠、桂花御香烏龍」2款清爽系手搖杯買一送一，幫飲料控喝得消暑、又喝得優惠。



活動期間：6/19-7/2

活動內容：使用UberEats平台下單，可享「仙凍蜜茉綠、桂花御香烏龍」買一送一。



清心福全 大杯折5元

經典在地手搖杯「清心福全」這次推出新品「夏日蜜桃季」系列，主打喝得到果粒的「蜜桃凍紅茶」，以錫蘭紅茶加上水蜜桃果肉、茉莉香綠茶凍，另一款「雙倍蜜桃鮮奶茶」則加入兩倍的蜜桃果肉，並增添奶香風味滿儲奶茶控。配合新品上市，6/30前買大杯「雙倍蜜桃鮮奶茶」、「蜜桃凍紅茶」享單杯折5元優惠。



活動期間：6/30前

活動內容：清心福全門市買大杯「雙倍蜜桃鮮奶茶」、「蜜桃凍紅茶」享單杯折5元優惠。





功夫茶 指定飲料折5元

功夫茶針對夏日話題，推出果香新品「蜜桃胭脂紅茶」主打清甜果香、結合甘醇茶香，這次配合新品上市，在即日起至6/30前，只要到門市買「蜜桃胭脂紅茶」就可以享有單杯折5元優惠，喜歡清爽系、果香手搖杯的飲料控一定要先喝。



活動期間：即日起至6/30

活動內容：到門市買「蜜桃胭脂紅茶」就可以享有單杯折5元。





珍煮丹 免費冰塊杯

一直是許多黑糖珍珠控最愛的手搖飲「珍煮丹」，這一次推出全新夏季限定「西瓜系」手搖飲，同步加碼聯手日本藝術家matsui老師，打造喝了會啊嗚啊嗚的可愛手搖杯。此外，也特別針對毛小孩話題，在6/19起至全台珍煮丹消費不限金額即可索取免費冰塊杯乙杯，讓你的毛小孩也可以一同消暑。



活動期間：6/19起

活動內容：期間內至全台珍煮丹消費不限金額即可索取免費冰塊杯乙杯，讓你的毛小孩也可以一同消暑，活動僅限現場，各店數量有限贈完為止。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391368





七盞茶 買一送一

被稱為最好喝原茶之一的「七盞茶」，即日起在Ubereats平台推出「仙草凍奶綠」買一送一、Uber one會員加碼「香梨冰茶」買一送一。除此之外，七盞茶更推出「BT21」限定飲品，在「2024年福隆沙雕展」獨家開賣，包含「茶王」山萃烏龍冷泡茶，以及茶后「七盞紅萃冰棒」，鐵粉打卡拍美照之外也要喝起來。



活動期間：7/2前

活動內容：在Ubereats平台推出「仙草凍奶綠」買一送一、Uber one會員加碼「香梨冰茶」買一送一。





日出茶太 單杯19元

為了幫飲料控降溫消暑，日出茶太在6/17-6/28前的平日（週一至週五），只要會員買「水果派對」可享單杯19元超狂優惠，一次喝到新鮮橙塊、芒果、百香果，打造三種層次果香清爽風味。此外，6/21前日出茶太回原也可享有「全品項9折」優惠，趁最後一天喝起來。



活動期間：6/17-6/28期間，平日限定

活動內容：會員買「水果派對」可享單杯19元優惠。





傾刻間 第二杯30元

西門町懷舊風綠豆沙「傾刻間」，為了搶佔「夏至」的手搖飲商機，特別自即日起至6/30期間，獨家喝法「豆沙奶蓋紅、豆沙奶蓋綠」可享第二杯30元優惠，換算下來相當於第二杯半價。傾刻間「豆沙奶蓋」系列使用招牌綠豆沙製成奶蓋，搭配紅茶或綠茶基底，夏天喝超適合。



活動期間：即日起至6/30

活動內容：「豆沙奶蓋紅、豆沙奶蓋綠」享第二杯30元。





COMEBUY 買一送一

如果夏至喝不夠，下週繼續喝！經典在地手搖杯「Comebuy」是許多飲料控怎麼喝都不出錯的經典不敗口袋名單之一。近年Comebuy更大玩新品、聯名、優惠活動，讓飲料控喝不膩。看準夏天消暑話題，Comebuy特別推出3天限定「水果茶手搖杯買一送一」快閃優惠，飲料控通通揪團喝。



活動期間：06/24-6/26

活動內容：活動期間，至全台COMEBUY現場購買大杯「蘋果冰茶/鳳梨冰茶」享同品項買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391431

