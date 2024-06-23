大稻埕夏日最強市集「2024本草派對」回來了！台北迪化商圈發展促進會以全新概念重新呈現將大稻埕傳統特色產業「漢藥南北貨」，在每年夏天規劃「本草派對」，結合在地店家和餐飲品牌發揮創意，將傳統漢藥南北貨變成意想不到的特調、異國小食和本草體驗等。今年2024本草派對以「奇花異國」為主題，研發5款奇花調飲、3款異國小食及3種本草體驗，同時還跨界和白蘭氏、霞海城隍廟等合作，享受一場與眾不同的盛宴。







以多種形式賦予漢藥南北貨全新概念，吸引年情世代認識大稻埕傳統產業的魅力，本次將與專業調酒團隊Cog&J合作，以在地特色產業「漢藥南北貨」為題，研發黃長生藥行熱紅酒香料包的「北非花園」、勇峰貿易松露與蕈菇結合的「澳洲之森」、白蘭氏養蔘飲順口回甘複方為基礎「茶禪蔘韻」等全新設計5款創意調酒。小點心部分則是有「越式脆皮蛋餅」、「台式舒爽涼麵」、「法式米荔舒芙蕾燒」，將中藥材結合異國料理創造驚喜。







並結合現代科技打造多重感官的「本草體驗」，規劃3種本草手創體驗，其中包括近日最夯的雲南罐罐烤奶「雲南花香之道－香料奶茶包體驗」，以雲南罐罐烤奶揉合花香、枸杞、紅棗、肉桂的香料奶茶，奶茶控不容錯過。並首次引進Silent Disco耳機派對，並邀請到深受樂迷喜愛的「國語作業簿」DJ-AMOS現場演出，於永樂廣場上配戴著耳機搖擺，吹著晚風啜飲及享用創新餐點。還能帶上VR頭盔化身擔任漢藥店小夥計體驗「VR抓藥」。





大稻埕市集 2024本草派對

活動時間：2024/6/22~6/23

活動地點：台北大稻埕永樂廣場