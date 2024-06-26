統一獅封王，小七買一送一！為了慶祝中華職棒「統一7-ELEVEn獅隊」贏得隊史上第17座季冠軍，7-ELEVEN自6/27起強勢推出「咖啡買一送一」、以及多項日常商品買一送一限定優惠，同集團旗下Cold Stone同步祭出冰淇淋買一送一優惠，不管你是不是球迷，通通跟著嗨一波。



推薦閱讀：大人系思樂冰！7-ELEVEN聯名臺虎「鳳梨椰椰思樂冰」兩杯0元開喝，再加碼「百元思樂冰調酒」隱藏版喝法。





慶祝統一7-ELEVEn獅隊2024年上半年球季榮耀封王，7-ELEVEN針對咖啡、麵包、大亨堡、飲料、泡麵、甜點、零食、冰品、糖果、日韓進口與統一指定商品，超多品項推出「封王優惠」一起慶祝。其中包含門市現煮咖啡系列「精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1」，此外還有韓國熊津紅蔘飲系列、韓國Sweetory可可球/彩虹口香糖、韓國熊津青梅飲、韓國X5花生巧克力風味捲心酥通通可享買一送一優惠。





同時，7-ELEVEN門市更多達500款商品「第二件5折」優惠，活動品項包含「熱狗/大亨堡、統一麵包、維力泡麵、曠世奇派、日本雷神巧克力系列」等飲料、零食、冰品，通通享第二件5折。還有指定飲品及冰品享6入75折、或第2件5折優惠。







同屬統一集團的Cold Stone，這次也為了慶祝「統一7-ELEVEn獅隊」封王，在6/27~6/29連續三天推出「大杯冰淇淋」買一送一優惠，21風味館也在6/27-7/3祭出「買香草烤半雞、贈大份黃金脆薯」限定優惠。友好品牌「必勝客」在6/27-7/17使用優惠代碼「14154」享加10元贈6吋夏威夷比薩、代碼「14156」享封王派對餐666元，一次吃到大厚比薩三個加一瓶飲料，速食控開吃。





統一7-ELEVEn獅隊封王優惠整理

7-ELEVEN

活動期間：6/27-6/30

活動內容：

1、CITY PRIMA 精品美式咖啡大杯買1送1

2、CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡大杯買2送1

3、指定商品同品類任選 #第二件5折

​

Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋

活動期間：6/27-6/29

活動內容： 大杯冰淇淋買1送1



21風味館

活動期間：6/27-7/3

活動內容：

購香草烤半雞贈大份黃金脆薯



必勝客 Pizza Hut Taiwan

活動期間：6/27-7/17

活動內容：

1、優惠代碼「14154」享加10元贈6吋夏威夷（外帶限定組合適用）

2、優惠代碼「14155」享封王饗宴組499元（限外送外帶適用）

3、優惠代碼「14156」享封王派對餐666元（限外送外帶任選620元以下口味大厚比薩三個，加碼贈百事可樂或氣泡水二擇一）



兆豐銀行

活動期間：6/26-7/2

活動內容：

持統一獅聯名卡綁定icash pay，並於7-ELEVEN實體店面單筆滿177元，即享OPEN POINT 點數7%回饋。



統一時代百貨台北店

活動期間：即刻起-7/7

活動內容：

全館指定櫃位滿5,000送300電子抵用券



MizunoTaiwan

活動期間：6/28-6/30

活動內容：

momo美津濃品牌旗艦館，消費滿1000元再打9折



Taroko Sports 大魯閣

活動期間：即刻起-7/15

活動內容：

大魯閣APP輸入優惠碼「ALWAYS666」即享電子體驗券免費送



德國好立善 I 歐森

活動期間：即刻起-6/28

活動內容：

1、官方線上商城全面6折起，加贈7-ELEVEN購物折扣金

2、線上通路全館7折起

3、全家便利商店發泡錠8折再贈天然水



焼肉ショジョYakiniku SHOJO 全台分店

活動期間：6/27-6/29

活動內容：

著統一獅官方球衣、T恤或持2024臺南主場內外野有價票券票根入場用餐，當桌贈店家精選和牛乙份



台灣番薯丸-地瓜球第一品牌（品牌總部）

活動期間：6/27-6/29

活動內容：

指定門市小包地瓜球買一送一



詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。