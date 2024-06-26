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職棒封王、小七買一送一！統一7-ELEVEn獅隊封王優惠攻略，7-ELEVEN買一送一、必勝客10元夏威夷比薩。

2024-06-26 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：2,068
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

統一獅封王，小七買一送一！為了慶祝中華職棒「統一7-ELEVEn獅隊」贏得隊史上第17座季冠軍，7-ELEVEN自6/27起強勢推出「咖啡買一送一」、以及多項日常商品買一送一限定優惠，同集團旗下Cold Stone同步祭出冰淇淋買一送一優惠，不管你是不是球迷，通通跟著嗨一波。

推薦閱讀：大人系思樂冰！7-ELEVEN聯名臺虎「鳳梨椰椰思樂冰」兩杯0元開喝，再加碼「百元思樂冰調酒」隱藏版喝法。


慶祝統一7-ELEVEn獅隊2024年上半年球季榮耀封王，7-ELEVEN針對咖啡、麵包、大亨堡、飲料、泡麵、甜點、零食、冰品、糖果、日韓進口與統一指定商品，超多品項推出「封王優惠」一起慶祝。其中包含門市現煮咖啡系列「精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1」，此外還有韓國熊津紅蔘飲系列、韓國Sweetory可可球/彩虹口香糖、韓國熊津青梅飲、韓國X5花生巧克力風味捲心酥通通可享買一送一優惠。
統一7-ELEVEn獅隊封王優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

同時，7-ELEVEN門市更多達500款商品「第二件5折」優惠，活動品項包含「熱狗/大亨堡、統一麵包、維力泡麵、曠世奇派、日本雷神巧克力系列」等飲料、零食、冰品，通通享第二件5折。還有指定飲品及冰品享6入75折、或第2件5折優惠。
統一7-ELEVEn獅隊封王優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
統一7-ELEVEn獅隊封王優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

同屬統一集團的Cold Stone，這次也為了慶祝「統一7-ELEVEn獅隊」封王，在6/27~6/29連續三天推出「大杯冰淇淋」買一送一優惠，21風味館也在6/27-7/3祭出「買香草烤半雞、贈大份黃金脆薯」限定優惠。友好品牌「必勝客」在6/27-7/17使用優惠代碼「14154」享加10元贈6吋夏威夷比薩、代碼「14156」享封王派對餐666元，一次吃到大厚比薩三個加一瓶飲料，速食控開吃。
COLD STONE 怪物彈珠聯名新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
必勝客優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

統一7-ELEVEn獅隊封王優惠整理

7-ELEVEN 
活動期間：6/27-6/30
活動內容：
1、CITY PRIMA 精品美式咖啡大杯買1送1
2、CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡大杯買2送1
3、指定商品同品類任選 #第二件5折

Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋  
活動期間：6/27-6/29  
活動內容：  大杯冰淇淋買1送1  

21風味館  
活動期間：6/27-7/3  
活動內容：  
購香草烤半雞贈大份黃金脆薯  

必勝客 Pizza Hut Taiwan  
活動期間：6/27-7/17  
活動內容：  
1、優惠代碼「14154」享加10元贈6吋夏威夷（外帶限定組合適用）  
2、優惠代碼「14155」享封王饗宴組499元（限外送外帶適用）  
3、優惠代碼「14156」享封王派對餐666元（限外送外帶任選620元以下口味大厚比薩三個，加碼贈百事可樂或氣泡水二擇一）  

兆豐銀行  
活動期間：6/26-7/2  
活動內容：  
持統一獅聯名卡綁定icash pay，並於7-ELEVEN實體店面單筆滿177元，即享OPEN POINT 點數7%回饋。

統一時代百貨台北店  
活動期間：即刻起-7/7  
活動內容：  
全館指定櫃位滿5,000送300電子抵用券  

MizunoTaiwan  
活動期間：6/28-6/30  
活動內容：
momo美津濃品牌旗艦館，消費滿1000元再打9折  

Taroko Sports 大魯閣  
活動期間：即刻起-7/15  
活動內容：  
大魯閣APP輸入優惠碼「ALWAYS666」即享電子體驗券免費送

德國好立善 I 歐森  
活動期間：即刻起-6/28  
活動內容：  
1、官方線上商城全面6折起，加贈7-ELEVEN購物折扣金  
2、線上通路全館7折起  
3、全家便利商店發泡錠8折再贈天然水

焼肉ショジョYakiniku SHOJO 全台分店  
活動期間：6/27-6/29  
活動內容：  
著統一獅官方球衣、T恤或持2024臺南主場內外野有價票券票根入場用餐，當桌贈店家精選和牛乙份  

台灣番薯丸-地瓜球第一品牌（品牌總部）  
活動期間：6/27-6/29  
活動內容：  
指定門市小包地瓜球買一送一

詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。

 

 

 

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