統一獅封王，小七買一送一！為了慶祝中華職棒「統一7-ELEVEn獅隊」贏得隊史上第17座季冠軍，7-ELEVEN自6/27起強勢推出「咖啡買一送一」、以及多項日常商品買一送一限定優惠，同集團旗下Cold Stone同步祭出冰淇淋買一送一優惠，不管你是不是球迷，通通跟著嗨一波。
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慶祝統一7-ELEVEn獅隊2024年上半年球季榮耀封王，7-ELEVEN針對咖啡、麵包、大亨堡、飲料、泡麵、甜點、零食、冰品、糖果、日韓進口與統一指定商品，超多品項推出「封王優惠」一起慶祝。其中包含門市現煮咖啡系列「精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1」，此外還有韓國熊津紅蔘飲系列、韓國Sweetory可可球/彩虹口香糖、韓國熊津青梅飲、韓國X5花生巧克力風味捲心酥通通可享買一送一優惠。
同時，7-ELEVEN門市更多達500款商品「第二件5折」優惠，活動品項包含「熱狗/大亨堡、統一麵包、維力泡麵、曠世奇派、日本雷神巧克力系列」等飲料、零食、冰品，通通享第二件5折。還有指定飲品及冰品享6入75折、或第2件5折優惠。
同屬統一集團的Cold Stone，這次也為了慶祝「統一7-ELEVEn獅隊」封王，在6/27~6/29連續三天推出「大杯冰淇淋」買一送一優惠，21風味館也在6/27-7/3祭出「買香草烤半雞、贈大份黃金脆薯」限定優惠。友好品牌「必勝客」在6/27-7/17使用優惠代碼「14154」享加10元贈6吋夏威夷比薩、代碼「14156」享封王派對餐666元，一次吃到大厚比薩三個加一瓶飲料，速食控開吃。
統一7-ELEVEn獅隊封王優惠整理
7-ELEVEN
活動期間：6/27-6/30
活動內容：
1、CITY PRIMA 精品美式咖啡大杯買1送1
2、CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡大杯買2送1
3、指定商品同品類任選 #第二件5折
Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
活動期間：6/27-6/29
活動內容： 大杯冰淇淋買1送1
21風味館
活動期間：6/27-7/3
活動內容：
購香草烤半雞贈大份黃金脆薯
必勝客 Pizza Hut Taiwan
活動期間：6/27-7/17
活動內容：
1、優惠代碼「14154」享加10元贈6吋夏威夷（外帶限定組合適用）
2、優惠代碼「14155」享封王饗宴組499元（限外送外帶適用）
3、優惠代碼「14156」享封王派對餐666元（限外送外帶任選620元以下口味大厚比薩三個，加碼贈百事可樂或氣泡水二擇一）
兆豐銀行
活動期間：6/26-7/2
活動內容：
持統一獅聯名卡綁定icash pay，並於7-ELEVEN實體店面單筆滿177元，即享OPEN POINT 點數7%回饋。
統一時代百貨台北店
活動期間：即刻起-7/7
活動內容：
全館指定櫃位滿5,000送300電子抵用券
MizunoTaiwan
活動期間：6/28-6/30
活動內容：
momo美津濃品牌旗艦館，消費滿1000元再打9折
Taroko Sports 大魯閣
活動期間：即刻起-7/15
活動內容：
大魯閣APP輸入優惠碼「ALWAYS666」即享電子體驗券免費送
德國好立善 I 歐森
活動期間：即刻起-6/28
活動內容：
1、官方線上商城全面6折起，加贈7-ELEVEN購物折扣金
2、線上通路全館7折起
3、全家便利商店發泡錠8折再贈天然水
焼肉ショジョYakiniku SHOJO 全台分店
活動期間：6/27-6/29
活動內容：
著統一獅官方球衣、T恤或持2024臺南主場內外野有價票券票根入場用餐，當桌贈店家精選和牛乙份
台灣番薯丸-地瓜球第一品牌（品牌總部）
活動期間：6/27-6/29
活動內容：
指定門市小包地瓜球買一送一
詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。