捷運忠孝新生站咖啡廳清單！大多數人來忠孝新生站都會到華山文創園區逛逛，各種藝文展覽、人氣快閃店路過都想打卡，是文青、年輕人聚集的熱門點，附近巷弄隱藏了不少風格咖啡廳，揪親友逛展覽，不妨順路到附近咖啡廳喝下午茶閒聊，這次窩客島幫你蒐羅捷運忠孝新生站附近7間人氣咖啡廳，包括文青系下午茶、不限時咖啡廳，各個文藝氛圍滿滿，聚餐約會先筆記下來。





充滿異國風情的黃藍色系的「GinGin Coffee」，必點外酥內濕軟的肉桂捲，淋上醬汁、核桃，質感系下午茶打卡必拍；如果久違跟親友聚餐，想要悠閒的聊天、喝咖啡，可以到不限時的「羊毛與花」、「德佈」想坐多久都行，而「德佈」有吧檯、榻榻米、復古沙發椅等不同風格座位，櫃檯後方還有中藥櫃、各種茶杯收藏品，復古控必收，此外魏德聖導演開的「特有種商行」，店內懷舊氛圍滿滿，擺放許多電影藝文展品、名人簽名等，導演名作的戲服、劇本、周邊都能在這一睹風采，文青、影迷先朝聖一波。





捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：Coffee Sind

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 Coffee Sind 說：

店裡很多花花草草多肉植物跟鹿角蕨，咖啡上桌還是用小盆栽當杯墊，未免太浮誇，重點是他們家的咖啡認真好喝<全文介紹>



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#Coffee Sind

地址：台北市中正區新生南路一段56巷8號







捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：GinGin Coffee

部落客 阿華田 造訪 GinGin Coffee 說：

店外觀充滿異國風情，有一秒來到國外的氛圍，尤其是那特色拱門窗，以搶眼的藍黃色系來打造，走過、路過很難不多看兩眼！<全文介紹>



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#GinGin Coffee

地址：台北市中正區臨沂街27巷9號1樓

電話：02-2394-0089







捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：羊毛與花 ‧ 華山

部落客 造訪 羊毛與花 ‧ 華山 說：

之前都是吃甜點比較多，這次第一次嚐試輕食麵包同樣也好好吃，而且不限時咖啡廳外還是寵物友善店家唷！<全文介紹>



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#羊毛與花 ‧ 華山

地址：台北市中山區新生北路一段62巷17號

電話：02-2567-8233







捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：德佈Debut Cafe

部落客 丸玩玩 造訪 德佈Debut Cafe 說：

平假日全天不限時，以市區咖啡廳來說實屬稀有，若選擇續杯還以半價計算，對於自由工作者來說真的是再適合不過的選擇了。<全文介紹>



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#德佈Debut Cafe

地址：台北市中山區新生北路一段15號

電話：02-2541-7279







捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：MATCHA ONE

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 MATCHA ONE 說：

和栗沙織搭配焙茶冰淇淋是我推薦的首選，板前現點現做超級療癒！口感絲絲分明又入口即化，和栗沒有想像中厚重 非常輕盈，搭配焙茶冰淇淋還有些許紅豆泥，真的絕配。<全文介紹>



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#MATCHA ONE

地址：台北市中正區齊東街53巷10號

電話：02-2351-8181







捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：卡那達咖啡店

部落客 Hi! I'm Chris :) 造訪 卡那達咖啡店 說：

店裡的所有一切都與韓國有關，韓文歌的BGM、有韓式料理可以吃、有韓國咖啡可以喝、菜單上也有韓文字，而且這裡還不限時間~ 想待多久就待多久，一處藏在城市裡的韓風秘密基地。 <全文介紹>



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#卡那達咖啡店

地址：台北市中正區臨沂街13巷5號

電話：02-2321-7120







捷運忠孝新生站咖啡廳推薦：特有種商行Realguts cafe

部落客 軟西，遊記 造訪 特有種商行Realguts cafe 說：

來到咖啡廳中央，有個大型書櫃，裡頭擺放著許多跟電影相關的書籍，仔細一看還有賽德克巴萊的分鏡本，不過僅供遠觀不可褻玩焉，魏德聖導演和團隊一手打造的電影天地，收藏許多珍貴手稿、分鏡腳本等。<全文介紹>



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#特有種商行Realguts cafe

地址：台北市中正區臨沂街27巷4-1號

電話：02-2341-1785



