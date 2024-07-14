別再只吃士林夜市臭豆腐、蚵仔煎！一講到劍潭士林有什麼好吃，大部分人第一直覺肯定是「士林夜市」，在劍潭捷運站跟士林附近也有許多隱藏在地銘傳學生大力推薦的店。本篇特別集結了9間店家，讓你從正餐到飯後甜點一次擁有。





在地銘傳人必吃的「食來運轉」，是間高CP值的簡餐店，內用魯肉飯、四種飲料無限續，沒吃過不能說你大學讀銘傳！同樣藏在士林夜市裡的還有「牛魔王牛排館」，招牌脆皮雞腿排搭配酥皮濃湯真是絕配，以及「日式小攤」的鍋燒意麵也都是夜市裡的隱藏名店。另外，劍潭捷運站附近的「風月涼麵」更是附近租屋族大推的便宜好吃小吃攤。





士林劍潭美食清單 ：牛魔王牛排館

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 牛魔王牛排館 說：

只要點一份餐點就有一碗酥皮濃湯，熱呼呼的玉米濃湯配上剛烤好的酥皮，不管是單吃酥皮還是和著湯一起喝都很美味。脆皮雞腿排表皮煎的焦香酥脆，肉汁是滿多汁的。<全文介紹>



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#牛魔王牛排館

地址：台北市士林區大南路83號

電話：02 2883 8891







士林劍潭美食清單 ：日式小攤日本料理

部落客 藍色棉花糖咬蕃茄 造訪 日式小攤日本料理 說：

在爐台上煮鍋燒麵時，柴魚香菇高湯的香氣超級濃郁，聞到之後還蠻能引起食慾的。鍋燒烏龍麵口味上偏比較台式口味，精緻小巧份量適合食量小的人食用，建議搭配壽司或其他小菜會比較有飽足感！<全文介紹>



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#日式小攤日本料理

地址：台北市士林區大北路54號

電話：0918-513 251





士林劍潭美食清單 ：BON MEINGERDA ｜ 手工麵疙瘩

部落客 Elisa 造訪 BON MEINGERDA ｜ 手工麵疙瘩 說：

位在劍潭站旁走路5分鐘內就到，只有麵疙瘩一樣主食，口味超多變化之外更充滿創意中西合璧，從餐點口味到各種擺設都非常創新有水準。<全文介紹>



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#BON MEINGERDA ｜ 手工麵疙瘩

地址：台北市士林區劍潭路78號

電話：02 2885 2068







士林劍潭美食清單 ：屋伴餃子 WOOPAN

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 屋伴餃子 WOOPAN 說：

屋伴餃子水餃、鍋貼都是手工現包，師傅精準計算起鍋的時間，水餃Ｑ彈有嚼勁，外皮煎到酥脆的鍋貼，內餡不多，但豬絞肉鮮甜多汁。特製的強哥辣椒，讓整個味道都升級了，喜歡吃辣的人絕對不能錯過。<全文介紹>



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#屋伴餃子 WOOPAN

地址：台北市士林區大北路8號

電話：02-28825852​







士林劍潭美食清單 ：松竹梅壽司

部落客 寶寶❤️放電 造訪 松竹梅壽司 說：

現做的壽司口感就是不一樣，整顆壽司(不論是花壽司或者綜合）吃起來就是帶有「蓬鬆」感，感覺壽司是活的🤣。價位來說還算很不錯的午餐選擇，而且可以直接帶著走也超省時方便。<全文介紹>



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#松竹梅壽司

地址：台北市士林區承德路四段80巷54號

電話：02-2880-6553







士林劍潭美食清單 ：口口家豆花甜湯

部落客 妃靜 造訪 口口家豆花甜湯 說：

口口家店面以清新的白色系為主，非常適合拍照、打卡喔~手工豆花是用非機改黃豆製成，綿密細緻的豆花散發黃豆的香氣，搭配著店家自製的手工炒糖，香濃不膩的甜味讓豆花變得更香濃~<全文介紹>



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#口口家豆花甜湯

地址：台北市士林區美德街24號







士林劍潭美食清單 ：風月涼麵

部落客 只是一杯溫可可 造訪 風月涼麵 說：

風月涼麵在巷弄裡面，我每次路過一定會有人在外面排隊等外帶，內用座位簡單整潔，很乾淨，涼麵＋１０元變大的真的份量超多～超好吃。<全文介紹>



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#風月涼麵

地址：台北市士林區前港街30號

電話：02-28835522







士林劍潭美食清單 ：食來運轉

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 食來運轉 說：

沒想到士林夜市內居然有這麼佛心的簡餐店，只要點一份飯類，魯肉飯想吃幾碗就可以續幾碗，狂推這鹽酥雞塊飯很有水準，份量也多。<全文介紹>



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#食來運轉

地址：台北市士林區小東街31號

電話：02-2880-4931







士林劍潭美食清單 ：富樂台式涮涮鍋

部落客 Nancy 將的生活筆計本 造訪 富樂台式涮涮鍋 說：

是士林在地的人氣老字號台式火鍋，招牌的白甘蔗高湯著名，餐點品質或是份量都相當足夠，出餐的速度也很快，絕對不能錯過的就是它們家的泡菜啦!酸酸甜甜的台式泡菜非常開胃。<全文介紹>



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#富樂台式涮涮鍋

地址：台北市士林區承德路四段75之1號1樓

電話：02-2886-6895



