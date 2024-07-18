暑假遛小孩不能只知道清境農場！夏天帶小孩來南投玩，除了日月潭、清境農場，其他還有不少具有特色的親子景點，這次窩客島便給你5個「南投親子農場」，像是可以邊看夕陽、夜景，邊餵小動物的景觀動物餐廳、全台最大鳥類主題動物園，還有藏在林木中的溜滑梯，下次來南投直接跟著玩，不怕小孩嫌無聊。







南投親子農場不只有清境

來南投玩也能餵梅花鹿！隱藏在草屯的「石川乳酪」，有超可愛的梅花鹿、毛茸茸小兔子可以餵食，而且還能餵山羊寶寶喝羊奶，此外，一周只賣3天的流淚生吐司，是常常一出爐就秒殺的人氣商品；而擁有270度絕佳觀景角度的「星月天空景觀餐廳」，除了是知名的觀景勝地，園內有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、迷你馬可以超近距離接觸，還有兒童遊樂設施，下午餵小動物、玩溜滑梯，傍晚看夕陽、晚上看夜景，待一整天完全沒問題。





▲圖片來源：上圖「水星人的怪咖時代」、下圖「靜怡＆大顆呆」於窩客島的文章分享。



南投鳥類主題特色樂園

全台最大的鳥類主題樂園就在南投「九九峰動物樂園」，在偽戶外開放式大鳥園中，可以看到鴨子、孔雀和不常見的鵜鶘、紅䴉自由走動，也能親手餵食，園內還有超逼真會動、還會吼叫的恐龍，小孩看到絕對會嗨翻；「鳳凰谷鳥園生態園區」內則有著高聳絕美的自然林木群，觀賞各種稀奇鳥類的同時，也能順便走森林步道踏青，還有一處特別設立溜滑梯，在森林裡溜滑梯超特別。





▲圖片來源：上圖「緹雅瑪美食旅遊趣」、下圖「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島的文章分享。



南投親子DIY、美拍農場

想拍美照就到台一生態休閒農場！園區佔地空間超寬廣，不僅有歐式噴泉花園、熱帶雨林植物、落羽松步道，以及水上彩虹木屋等多個美拍打卡點，還有蔬果溫室園區供遊客們體驗採果的樂趣，另外也有溜滑梯、沙坑池，暑假就帶小孩來拍美照、採果、玩沙一次滿足。





▲圖片來源：「小珊珊」於窩客島的文章分享。



石川乳酪

地址：南投縣草屯鎮石川路46-6號

電話：04-9233-5858



星月天空景觀餐廳

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

電話：0931-511-077



九九峰動物樂園

地址：南投縣草屯鎮富頂路一段⼀段726巷99號

電話： 04-9256-5107



鳳凰谷鳥園生態園區

地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

電話：04-9275-0974



台一生態休閒農場

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

電話：04-9299-7848