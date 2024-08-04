2024巴黎奧運中華隊拳擊選手吳詩儀，在8/3順利拿下銅牌，為了和粉絲們一起慶祝，吳詩儀家中麵店「文湖21雞湯麵」特別推出快閃「免費吃」活動，在8/6、8/7祭出「無限量內用免費」回饋一路以來支持詩儀、也支持文湖21雞湯麵的粉絲們，邀大家一起來吃麵慶祝。
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▲圖片來源：「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享之文章。
吳詩儀替台灣拿下巴黎奧運女子60公斤級拳擊銅牌，讓一路關注、一路支持的粉絲們狂賀慶祝。在這次奧運話題中，吳詩儀家裡的麵店「文湖21雞湯麵」也受到許多粉絲關注，從進四強開始就吸引許多媒體報導、也有粉絲特地朝聖麵店，實際支持培育吳詩儀的文湖21雞湯麵。
這次為了慶祝吳詩儀拿下奧運銅牌，文湖21雞湯麵宣布在週一公休後，於8/6、8/7週二週三推出「內用免費吃」超狂優惠，這兩天只要到文湖21雞湯麵，可享內用一晚雞湯麵免費，活動不限量供應。吳詩儀姊姊也表示「謝謝大家的支持，歡迎來吃麵」，跟詩儀的粉絲們一起慶祝。
文湖21雞湯麵 免費優惠
活動時間：8/6、8/7
活動內容：內用每人一碗麵免費
文湖21雞湯麵 營業資訊
地址：台北市內湖區麗山街68巷5號
電話：02-2771-8881
公休時間：每週一