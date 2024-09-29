不要再說彰化是最無聊的縣市了！其實這裡有許多適合親子同樂的好去處！如果你正煩惱帶小孩出門不知道該去哪裡玩，不用擔心，窩客島精選7個彰化親子旅遊好去處，保證大人小孩都能玩得開心，來彰化探險吧，給自己和孩子一個充滿驚喜與回憶的旅遊經驗！





彰化常被說是最無聊的縣市，但其實有超多親子景點可以遊玩，若不想曬太陽，也有室內的「達拉Darla樂樂屋」、「台灣手套博物館」，且「正實親子農場」、「彩雲王功潮間帶之旅」都能讓大人小孩親手體驗和玩樂，讓大家都可以玩得盡興，留下美好的親子回憶。



彰化恐龍休閒園區

部落客 寶小銘 造訪 好田森林 說：

好田森林，一處以恐龍為主題的休閒園區，園區綠意盎然、充滿南洋風情，非常適合拍照打卡；還有親子遊樂設施，像是滑草、高空卡丁車等，可以讓小朋友玩到不想離開。<全文介紹>



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#好田森林

地址：彰化縣田尾鄉公園東路7號

電話：04-883-5666







彰化一票299元玩到底

部落客 Kiwi 造訪 達拉Darla樂樂屋 說：

這家彰化親子室內樂園真的超酷，佔地200坪，設備齊全，在規劃設計上用心看得見，彰化親子室內樂園一票玩到底<全文介紹>



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#達拉Darla樂樂屋

地址：彰化縣彰化市四維路69巷17號

電話：04-751-7541





滿滿的鹿角蕨與多肉植物

部落客 Kiwi 造訪 埔茂花市 說：

免門票又好停車，重點是很多的植物像是多肉植物、鹿角蕨，眾多花花草草的植物、觀葉植物的價格很優惠，可以自己DIY成一盆盆屬於自己的舒心盆栽之外，埔茂花市裡親子也可以玩耍<全文介紹>



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#埔茂花市

地址：彰化縣芬園鄉嘉中街505號

電話：04-9252-2006







世界最大手套在這裡

部落客 寶小銘 造訪 台灣手套博物館 說：

「台灣手套博物館」是全世界唯一以手套為主題的博物館，館內有多元性的展示，讓遊客瞭解手套的歷史和製程，另外還規劃了豐富的DIY活動和兒童遊戲區，是一處寓教於樂的好地方。<全文介紹>



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#台灣手套博物館

地址：彰化縣社頭鄉織襪一路8號

電話：04-873-6168







彰化200元蚵仔吃到飽

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 彩雲王功潮間帶之旅 說：

建議可以自行攜帶環保餐具，夾烤熟後的蚵仔、蛤蜊，可避免碰到外殼的沙。勞闆準備的蛤蜊很飽滿，新鮮吃得到。供應吃到飽的烤蚵仔，份量也是很有存在感。<全文介紹>



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#彩雲王功潮間帶之旅

地址：彰化縣芳苑鄉漁港路899號

電話：0981-051-279







彰化100元親子農場

部落客 寶小銘 造訪 正實親子農場 說：

「正實親子農場」位於彰化北斗，園區提供小動物餵食體驗，重點是只要門票一百元，就可以無限餵飼料；搭配上氣墊滑梯和戶外遊具等多元設施，是親子同遊的好地方。<全文介紹>



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#正實親子農場

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號

電話：04-887-3575







彰化27公尺超長溜滑梯

部落客 Tin 造訪 八卦山大佛風景區 說：

目前彰化最長高度差溜滑梯，依造地形設計的坡度遊戲場有兩座水管溜滑梯，比百果山溜滑梯還長1公尺! 園區內有知名地標點大佛和非常適合散步的天空步道。<全文介紹>



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#八卦山大佛風景區

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號

電話：04-722-2290



