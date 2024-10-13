不必遠赴成都、重慶也能吃到正宗麻辣串串鍋！儘管台灣火鍋店比比皆是，但正宗的麻辣串串鍋卻並不多見。窩客島幫你挑選出7間台北必吃麻辣串串鍋，對於那些鐘情於辛辣滋味的人來說，找到一間正宗的麻辣串串鍋店無疑是一種享受，讓你在台北也能體驗到地道的味道。





愛吃辣的你絕對不能錯過！串串通通只要10元的「嗯雞刀正宗成都串串香」；要提前預約隱藏版嗆辣重慶原汁原味串串鍋的「蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋」；半夜想吃串串也不用怕，「川串兒四川麻辣串串鍋」營業到凌晨五點，大大滿足夜貓子的心靈；一起去發掘這些隱藏在台北的麻辣串串鍋寶藏吧。





重慶原汁原味串串鍋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋 說：

佛手瓜串串、芹菜串串、香菜串串、金針菇串串、泡椒串串，裡面最特別的就是這串串了，將佛手瓜、香菜、泡椒等包入牛肉裡，共有五種口味，每一種口味各有四串，每個人都可以品嚐到！<全文介紹>



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#蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋

地址：台北市中山區新生北路二段58巷6號

電話：02-2571-3430







正宗成都串串香

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 嗯雞刀正宗成都串串香 說：

第一次在台灣吃這種串串火鍋，香噴噴又有趣的火鍋，兩款鍋底湯頭滋味都蠻棒的，串串入鍋涮後也是麻辣有味。<全文介紹>



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#嗯雞刀正宗成都串串香

地址：台北市中山區民生東路一段37號

電話：02-2536-7701





川菜料理串串鍋

部落客 ivy469525 造訪 聚面 說：

建議喜歡吃麻辣的老饕，一定要來親自體驗嘗嘗聚面的鮮香川菜料理串串鍋，雖在台灣，但從裝潢及食材留露出濃濃的四川及中國風情，特別是紅油是自行熬煮，非常夠味。<全文介紹>



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#聚面

地址：台北市大安區延吉街131巷37號

電話：0911-896-864







四川麻辣串串鍋滷味冒菜

部落客 Emily Yang 造訪 渥寶吉正宗四川麻辣滷味 說：

川串兒是台灣首家正宗四川麻辣串串香，源於四川成都的麻辣火鍋串串結合火鍋、串燒、滷味的多元美味，除了提供各式肉品、海鮮及中國特色麵食，也有約60種串串可選擇。<全文介紹>



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#渥寶吉正宗四川麻辣滷味

地址：台北市中正區南陽街8號

電話：0955-621-211







苗族麻辣串串鍋

部落客 Big Fish 造訪 苗妞串串香麻辣鍋 說：

藤椒蔬菜金湯微微辣真的超好喝，麻辣豆豉肉末湯也不錯，還可以依自己的喜好選擇辣度。湯頭很順口，喝了也不口渴，我們當天就沒喝飲料呢。食材多樣，可以自由選擇，還可以用食材串來煮。<全文介紹>



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#苗妞串串香麻辣鍋

地址：台北市大安區市民大道四段68巷1號

電話：02-2779-0167







四川麻辣串串鍋宵夜首選

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 川串兒四川麻辣串串鍋 說：

一整串一整串放進鍋裡煮，煮好後整串拿起來品嘗就是四川串串鍋道地吃法，想吃什麼就一串串放進去吧！肉塊串串咬起來也很過癮，肉質帶點筋度，麻香氣味縈繞在口中，好辣~但是好好吃!!!<全文介紹>



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#川串兒四川麻辣串串鍋

地址：台北市松山區延吉街30巷11號

電話：02-2577-7797







巷弄內人氣麻辣串串鍋

部落客 魔王的碗公 造訪 辣吉點成都串串香 說：

串串種類很多，基本的牛雞豬羊肉串都有，香菜牛肉，花椰菜，玉米筍，杏鮑菇，甚至連蓮藕都有耶，其他像是 鳥蛋，毛肚，米血糕，脆腸等等內臟類也有準備，大約都是一口的份量。<全文介紹>



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#辣吉點成都串串香

地址：台北市大同區承德路一段77巷10號

電話：02-2559-9269



