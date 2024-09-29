晴光市場「5間美食吃到飽」要筆記！這裡隱藏著5間超值吃到飽餐廳，最低135元就能開吃，包含壽喜燒、火鍋、燒肉，甚至還有拉麵吃到飽，從無限續飯咖哩到頂級和牛壽喜燒，還有超高人氣的火鍋、燒肉店，而網友最不想公開的口袋名單是「這間」，現在就趕緊筆記。





135元咖喱飯吃到飽「十巷咖哩」

135元咖喱飯吃到飽！晴光市場美食「十巷咖哩」這家不只白飯無限續，就連自家調配咖哩醬也都無限提供，究竟是要多佛心？老闆更透露，目前來店最高紀錄是連續吃了七盤咖哩，直接被吃倒回本了。雖然是吃到飽，不過他們的炸物也不可小覷，現在就趕緊一起看看。



完整文章：135元咖喱飯吃到飽！無限續飯續醬超狂，晴光市場美食「十巷咖哩」炸豬排超厚超過癮，最高紀錄七盤誰要挑戰。





578元壽喜燒吃到飽「壽喜燒一丁二代目」

578元壽喜燒吃到飽，即享日本F1和牛無限吃！雙北平價吃到飽推薦「壽喜燒一丁二代目」要筆記，在晴光市場、新莊都有分店，讓大家用超高CP值的價錢，享受各種高品質肉品，肉肉控絕對不能錯過。為了大家下次聚餐的幸福感，現在可要趕緊筆記下來。



完整文章：578元壽喜燒吃到飽！日本F1和牛無限暢吃，晴光市場必吃「壽喜燒一丁二代目」要筆記，肉肉控絕對不能錯過。





359元平價火鍋吃到飽「什玖鍋物」

台北中山區也有平價火鍋到飽！台北吃到飽「什玖鍋物」以其超值359元的價格和豐富多樣的餐點，深受學生和上班族們的喜愛；地點距離捷運中山國小站只需步行5分鐘，方便快捷。不只有5種肉品無限暢吃，還有24種精選鍋料、冰淇淋和多種飲品都能自由享用，大家現在就趕緊來「什玖鍋物」大快朵頤吧。



完整文章：359元平價火鍋吃到飽！壽星加碼送海鮮盤，中山火鍋吃到飽「什玖鍋物」24種鍋料、5種肉品任你吃，必點超大顆蛤蜊湯。





699元燒肉吃到飽「戰醬燒肉」

在晴光商圈這邊還有家燒肉吃到飽可以選擇！這邊平日週一到四，最低只要699元就能吃到飽，全菜單超過50ˋ種品項，包含牛豬雞、海鮮等多種不同選擇，絕對讓你吃個過癮。如果說大家喜歡吃日本A5和牛，或是肋眼牛排的話，也能直上1699的價位，就能多吃到各種高級肉品。



地址：台北市中山區雙城街17巷13-3號

營業時間：12:00–00:00





220元拉麵吃到飽「金沢拉麵」

身在日式拉麵一級戰區的中山區，「金沢拉麵」以超高CP值脫穎而出，更在Google上有千則評論，同時有高達4.5星。菜單上最低只要220元就能享有無限加麵加飯，無論是清爽的魚介系拉麵湯頭，或是招牌美食叉燒飯，都有不少網友好評，大胃王更是不能錯過這家店。



地址：台北市中山區農安街24-6號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30；週四公休

