西遊記主題打卡點先拍！來雲林不只北港老街、劍湖山外，雲林有不少獨特的景點，不管是拍美照打卡、帶小孩遊玩都能滿足，窩客島這次幫你蒐羅5個雲林景點，像是具趣味性十足的西遊記主題打卡點、上千坪迷宮公園等，冬季時期也不能錯過絕美的落羽松秘境。





來雲林玩不能不知道「五年千歲公園」，佔地多達2公頃的寺廟主題公園，不僅有超過70個特色景觀，大大小小的步道、隧道就像迷宮一般，探險的同時，也能跟沿途的假山、雕像、園中湖拍照打卡；今年新開幕的「西遊食品」則是以西遊記為主題的食品賣場，可以買到各種零食、娃娃外，2層樓高的店面外牆更塗了孫悟空彩繪，周圍也有孫悟空、豬八戒、牛魔王等角色雕像打卡點，最新打卡點來雲林要加到行程裡。





全台首座寺廟主題公園 #五年千歲公園

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 五年千歲公園 說：

全台首座以寺廟為主題的公園，園區占地約2公頃，內有73個特色景觀可以依序走訪、闖關，絕對不能錯過有馬龍山、彩虹橋、龍船等，假日來五年千歲公園散步走走，再到褒忠市區吃吃喝喝<全文介紹>



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#五年千歲公園

地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號

電話：05-697-3150







雲林平日限定落羽松秘境 #青埔落羽松秘境

部落客 ifunny艾方妮 造訪 青埔落羽松秘境 說：

雖然還未完全轉紅，但水池的倒映著藍天白雲及紅綠相間，令小而美的青埔落羽松成了極受歡迎的拍照景點。<全文介紹>



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#青埔落羽松秘境

地址：雲林縣虎尾鎮青埔2之29號







甜點控玩雲林必訪名單 #土庫驛可可莊園

部落客 Jason's Life 造訪 土庫驛可可莊園 說：

園區免費入園，有高空鐵塔、涵管用餐區可拍照，也有巧克力商店，陳列五彩繽紛的巧克力<全文介紹>



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#土庫驛可可莊園

地址：雲林縣土庫鎮大同路1之2號

電話：05-662-3488







新開幕西遊記主題打卡點 #西遊食品

部落客 Kiwi 造訪 西遊食品 說：

2024剛試營運我們就來訪，西螺交流道下的新景點西遊食品之西遊世界，如果恰好要休息還是想要伸伸懶腰，都可以前往拍拍照，休憩片刻！<全文介紹>



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#西遊食品

地址：雲林縣西螺鎮埤頭里埤頭76-10號

電話：05-588-0187







文青必訪雲林眷村景點 #虎尾建國眷村

部落客 踢賴旅遊 造訪 虎尾建國眷村 說：

重新整修後依然將當初日據時期的建設以及戰爭的痕跡都保留下來，並且開放讓文創市集進駐活絡當地的人潮，現在還有露營區可以讓大家體驗在眷村過夜的感覺<全文介紹>



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#虎尾建國眷村

地址：雲林縣虎尾鎮建國一村55號

電話：05-632-3197



