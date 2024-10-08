不是只能到永和吃夜市！中和雖然不像永和一樣，有知名的永和豆漿、樂華夜市等，但中和也有自己的隱藏版在地美食，像是捷運永安市場站巷弄美食、緬甸街等，都藏有不少在地美食夯店，窩客島這次幫你蒐羅「9間中和美食」，台式小吃、牛肉麵，以及東南亞美食等，超多美食種類全都要吃過。





中和美食首推隱藏永安市場捷運站附近巷弄的「楊家麵食水餃舘」，15公分長的巨無霸鍋貼，酥脆外皮搭上超多汁飽滿的內餡，超大尺寸鍋貼雖然一份只有6個，吃起來也超有飽足感；同樣在捷運站附近的「阿敏水餃牛肉麵」，每到用餐時刻店外都能看到等待人潮，是必吃的中和在地美食之一，選擇障礙只接點牛湯餛飩麵，招牌牛肉麵、餛飩一次吃到。





永安市場站必吃巨無霸鍋貼 #楊家麵食水餃舘

部落客 踢賴旅遊 造訪 楊家麵食水餃舘 說：

一口咬下外皮酥脆到跟印象中鍋貼的口感不同，裡面的內餡飽滿多汁，一定要用碗或是湯匙吃因為會不斷流湯汁出來，而且放涼後外皮依舊保有酥脆的口感<全文介紹>



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#楊家麵食水餃舘

地址：新北市中和區中和路324巷5號

電話：02-2928-7807







永安市場站平價版鼎泰豐 #菱東方麵食館

部落客 花見團子玩耍趣 造訪 菱東方麵食館 說：

「排骨蛋炒飯」吃出主廚真功夫！炒飯不加醬油，直接加蛋、蔥、鹽巴直球對決，和鼎泰豐的炒飯做法相同，炒飯聞得到濃濃蛋香，飯粒顆顆分明、香味四溢，屬於比較清爽的口感。<全文介紹>



#菱東方麵食館

地址：新北市中和區大勇街27巷1號1樓

電話：02-8941-9009







永安市場站排隊必吃牛肉麵餛飩 #阿敏水餃牛肉麵

部落客 踢賴旅遊 造訪 阿敏水餃牛肉麵 說：

招牌的超大顆餛飩，大小已經超過湯匙的大小，餛飩皮薄餡多，吃的時候要特別注意因為肉餡飽滿會噴汁，在口中咀嚼的過程中肉香也會不斷的散發出來<全文介紹>



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#阿敏水餃牛肉麵

地址：新北市中和區永貞路278號1樓

電話：02-2929-7116







中和環球附近人氣麵店 #福州乾拌麵

部落客 小虎食夢網 造訪 福州乾拌麵 說：

豬油香、麵香也相去不遠，堪稱好吃的亂七八糟，就是那種簡單到不能再簡單的乾麵，但就能讓你每一口都連說幾聲:「好好吃」。<全文介紹>



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#福州乾拌麵

地址：新北市中和區莒光路23號

電話：02-3234-3243







中和在地人氣炸蛋鵝肉飯 #鵝家小館

部落客 Wing Tsay 造訪 鵝家小館 說：

鵝油酥蛋底下是滿滿的配菜，今日配菜有筍干、高麗菜、碗豆夾炒玉米筍三種，味道適中也蠻下飯的。鮮嫩鵝肉有淋上點醬汁提味，吃來香嫩Ｑ彈夠味，配上白飯讓人一口接一口讓人吃不停。<全文介紹>



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#鵝家小館

地址：新北市中和區廟美街6巷4號枋寮街廟美街口

電話：0981-308-834







中和緬甸街必吃現烤印度烤餅 #李園清真小吃

部落客 小噗 造訪 李園清真小吃 說：

在緬甸街經營了數十年，算是老字號的店家了，店家是主推滇緬風味的小館，販售的印度烤餅絕對不可錯過，我們最喜歡烤餅配上碗豆的組合，口味清新鹹香好吃，尤其烤餅軟質又富嚼勁，再搭配一杯印度奶茶，簡直是每桌的標配<全文介紹>



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#李園清真小吃

地址：新北市中和區華新街12號

電話：02-8668-9653







中和在地人氣Q彈肉圓 #真味肉圓

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 真味肉圓 說：

晶瑩誘人的白胖胖肉圓，每份共有兩顆，以外皮在來米及地瓜粉製作，清蒸後彈牙Q勁不油膩，裏頭的肉餡給料實在多汁，吃得出豬肉的紮實鮮甜，伴隨著店家的特調醬汁，甜甜鹹鹹好夠味!<全文介紹>



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#真味肉圓

地址：新北市中和區員山路員山路132巷

電話：0955-013-915







中和隱藏版越南美食 #越香越南美食館

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 越香越南美食館 說：

泰式酸辣魚肉米線，湯頭酸辣甜鹹都有，調味不過重，重口味的人可能要再自己加調料，豬肉河粉湯頭微甜，肉質軟嫩口感很好，河粉也相當咕溜<全文介紹>



#越香越南美食館

地址：新北市中和區莒光路80號

電話：02-8953-1266







中和人氣活蝦來晚吃不到 #景安活蝦之家

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 景安活蝦之家 說：

光是剝蝦隨著熱氣，那股清香的胡椒香氣就能讓你忍不住舔嘴，吃下的每一口都是鮮辣噴香的胡椒鹹香，蝦肉也吃起來相當的入味，肉質紮實飽嘴，蝦頭裡也是滿滿蝦膏，真的爽！<全文介紹>



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#景安活蝦之家

地址：新北市中和區安和路51號

電話：0933-377-937



