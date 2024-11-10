礁溪不是只有溫泉！大多數人對宜蘭礁溪的第一印象都是暖人身心的溫泉，但除了溫泉以外，礁溪也有超好吃的蔥油餅，這次窩客島幫你找了５間在地人也愛吃的蔥油餅！讓你去礁溪泡溫泉之餘，還能品嘗宜蘭三星蔥做成的香酥蔥油餅，不僅暖身還飽胃。



作為三星蔥的故鄉－宜蘭的鄉鎮之一，礁溪也用三星蔥做蔥油餅，像湯圍溝老媽蔥油餅的三星蔥就給的毫不手軟，搭上其特製的辣椒醬，又香又過癮。同樣使用三星蔥的星寶蔥達人，還能讓你享受手做三星蔥派的樂趣，超酷的蚊香造型又好吃又好玩，絕對不能錯過，快來礁溪一起感受蔥油餅的盛宴。





50年的老味道 來礁溪必不能錯過的#柯氏蔥油餅

部落客 米陸愛享樂 說：

我們覺得麵皮Q彈…很久沒有吃到那麼好吃的麵皮了 ，老陸直呼這是他兒時的記憶。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#柯氏蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號







永遠都在排隊的超人氣三星蔥油餅#礁溪頂好蔥油餅

部落客 ifunny艾方妮 說：

熱熱的吃真的很好吃，餅皮炸得香酥脆，咀嚼起來還帶點Q勁。三星蔥多汁香甜，混合著半熟蛋液，真的太迷人！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#礁溪頂好蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段51號旁 7-11旁

電話： 0932 906 464





香氣十足又涮嘴的在地必吃蔥油餅#宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅

部落客 撒野樂活小村婦 說：

炸好的蔥油餅熱騰騰，外皮蓬鬆酥軟，咬起來很有嚼勁，裡面有不少的蔥花加上滑嫩的蛋，所以香氣十足，一口接一口好涮嘴。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉大坡路118號

電話： 0919 313 071







隱藏版特製辣醬超過癮 來礁溪不能不吃#湯圍溝老媽蔥油餅

部落客 沙拉飯團 說：

可以看到蛋算是很厚實的，整體吃起來是餅皮外酥內軟Q再加上蔥蛋，相當有層次。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#湯圍溝老媽蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路19巷巷底 262

電話：0918 721 862







超酷蚊香造型三星蔥派 還有超有趣DIY#星寶蔥達人 礁溪店

部落客 紫色微笑 說：

外酥內軟的口感也很棒!! 滿嘴蔥香還夾雜著胡椒的香氣，正版的三星蔥的汁液比較甜美，少了一般蔥的那股辛辣感，非常好吃哦！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#星寶蔥達人 礁溪店

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段7號

電話： 03 988 6808



