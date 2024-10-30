老鹽埕人美食清單！來高雄必逛駁二特區，不只周邊咖啡廳、網美餐廳可以吃，鹽埕在地美食更是當地人都會推的首選，不少都是在地鹽埕人從小吃大到的經典在地美食，窩客島整理高雄人都知道的「9間鹽埕老字號美食」，不管是老字號鴨肉飯、外國人也朝聖的牛肉麵老店、70年老店切仔麵，鹽埕人必吃美食老店清單全要跟上。





鹽埕老字號必吃在地最夯鴨肉飯「鴨肉本」、「鴨肉珍」，兩家為兄弟分家營業，都有各有自己的擁戴者，滷香味十足的鴨肉，再加上滷肉肉燥飯吃起來超涮嘴；已經營60多年的「港園牛肉麵 」不僅是在地人必吃牛肉麵，不少老饕、外國觀光客也會特地前來品嚐，用餐時段總是排滿人潮；想吃甜食就到「李家圓仔湯」，一碗滿滿配料的圓仔冰，只要50元銅板價就有。





高雄鹽埕70年老字號麵店 #阿進切仔麵

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿進切仔麵 說：

看到一家人潮爆多的切仔麵「阿進切仔麵」，生意好到還開到兩個店面，第二天下午趁著人少來吃午餐，味道還真不錯，新鮮黑白切種類太多隨便點，令人意外的是肉羹湯超合胃口！<全文介紹>



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#阿進切仔麵

地址：高雄市鹽埕區瀨南街148號

電話：07-521-1028







高雄鹽埕必吃雞絲麵老店 #阿財雞絲麵

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 阿財雞絲麵 說：

雞絲乾麵一碗份量很夠，不像是我外面吃到非常細的那一種，Ｑ彈有嚼勁 簡單搭配油蔥酥就很好吃，麵體沒有油耗味～非常的香吃起來非常有層次<全文介紹>



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#阿財雞絲麵

地址：高雄市鹽埕區壽星街11號

電話：07-521-5151







在地人都推鴨肉飯老字號 #鴨肉本

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 鴨肉本 說：

鴨肉份量足，飯還有淋上肉燥，鴨肉肉感十足而且鴨皮還帶有類似煙燻的香味，鴨肉多汁且不柴，底下的肉燥也是油潤噴香<全文介紹>



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#鴨肉本

地址：高雄市鹽埕區富野路107號

電話：07-531-4630







超過60年老店鴨肉飯鹽埕人吃到大 #鴨肉珍

部落客 加小菲 造訪 鴨肉珍 說：

邪惡的肉燥飯上有數塊軟嫩甜香的鴨肉，不僅滷汁不會死鹹帶油蔥香,米飯也不會黏在一起超加分，這碗鴨肉飯是我近期吃過最愛的一碗,超級厲害啊~~<全文介紹>



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#鴨肉珍

地址：高雄市鹽埕區五福四路258號

電話：07-521-5018







超過60年古早味豬油拌麵 #樂卡咪長腳麵專賣店

部落客 高雄旅遊王 造訪 樂卡咪長腳麵專賣店 說：

超過60年歷史的老字號麵店，這裡的招牌是古早味豬油乾麵，麵條有嚼勁，搭配豬油和鹹香的醬汁，讓人一吃就難以忘懷。<全文介紹>



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#樂卡咪長腳麵專賣店

地址： 高雄市鹽埕區新樂街75號

電話：07-531-2343







在地60年牛肉麵老字號外國人也朝聖 #港園牛肉麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 港園牛肉麵 說：

牛肉塊給的滿多大概有5~6塊唷，而且厚度都滿厚的，吃起來也很軟嫩，牛肉香味非常足，沒有很明顯的滷香氣，更能吃出牛肉本身的鮮甜感，真的是蠻強的<全文介紹>



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#港園牛肉麵

地址：高雄市鹽埕區大成街55號

電話：07-561-3842







鹽埕老饕早餐吃米粉湯 #阿忠虱目魚粗米粉

部落客 高雄旅遊王 造訪 阿忠虱目魚粗米粉 說：

這裡的米粉湯使用粗米粉，搭配清爽的魚湯，口感滑溜，味道淡雅清爽，非常適合作為早餐，一個人來建議點小碗的米粉，這樣子才可以吃多一點，小卷米粉湯好像也不錯吃耶<全文介紹>



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#阿忠虱目魚粗米粉

地址：高雄市鹽埕區新樂街229號

電話：0972-501-220







60年古早味米糕必搭蒸蛋湯 #北港蔡三代筒仔米糕

部落客 Chaoerh小昭 造訪 北港蔡三代筒仔米糕 說：

上層有滿滿的滷肉,吃的到肉條,真材實料,搭配薑片一起食用風味極佳,米糕部分粒粒分明,不會濕爛,口感整體不錯,喜歡辣的朋友,加辣後風味更棒<全文介紹>



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#北港蔡三代筒仔米糕

地址：高雄市鹽埕區河西路167號

電話：07-551-7443







50元爽吃70年甜湯老店 #李家圓仔湯

部落客 菓子の幸福週記 造訪 李家圓仔湯 說：

有圓仔、花生、紅豆，綠豆、薏仁、芋頭，最喜歡QQ的圓仔好有嚼勁，寒流來襲怕冷或是生理期來的時候，就選一碗熱呼呼的甜湯很暖胃，配料一樣，口感會偏甜一些<全文介紹>



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#李家圓仔湯

地址：高雄市鹽埕區五福四路234號

電話：07-521-1418



