苗栗泰安景點必訪名單！冬天來苗栗玩，不能沒來泰安鄉泡溫泉，泰安溫泉區有不少溫泉湯屋，周邊也有壯觀、好拍的自然景點，像是秋冬必訪的馬拉邦山楓葉季，沿途幾乎都有鋪設階梯，還能觀賞唯美的楓紅景觀；這次窩客島便給你5大「苗栗泰安景點」，冬天玩苗栗，溫泉、踏青賞楓一次玩個透。







苗栗免費溫泉泡腳池

苗栗也能煮溫泉蛋、免費泡腳！位在泰安的「泰雅原住民文化產業區」，不僅有「泰雅文物館」可以免費參觀泰雅族文化、民俗，戶外還設有長形溫泉體驗區，提供旅客自由泡腳，另外也有溫泉煮蛋區，現場有竹簍租借，可以自己攜帶蛋前往、製作溫泉蛋，不過目前煮蛋區正在維修期，後續開放時間可參照官網公告。





▲圖片來源：「靜怡＆大顆呆」於窩客島的文章分享。



苗栗泰安登山步道推薦

楓葉季不能沒去苗栗「馬拉邦山」，四季有桃、竹、梅等景觀可賞，其中秋季楓紅時最受歡迎，是苗栗必訪的賞楓勝地，沿途都樹林、竹林遮蔭，也不用擔心太陽曝曬，適合新手來踏青，步道中途還設有休息座椅，可以坐下來觀賞楓葉，讓你走步道、觀山賞楓一次滿足；如果想要多走動就到「虎山」，入口就在泰安溫泉休息區旁，全程有水雲吊橋、階梯、上坡路段，屬於較具挑戰性的登山步道。





▲圖片來源：上圖「泰瑞吃飽飽」、下圖「貪吃猴」於窩客島的文章分享。



苗栗泰安必訪自然景點

提到泰安景點自然不能少了「泰安竹林秘境」，由兩側高聳竹林形成夢幻唯美的竹林小徑，幽靜的氛圍吸引許多網美、由客打卡，更有著台版小京都嵐山的美名；而「觀霧瀑布步道」則在觀霧山莊中，有著超壯觀的檜山巨木群步道，步道被高大巨木圍繞，不時也沿著山壁而行，可以順路觀賞山嵐景觀，下次想來苗栗踏青可不能錯過。





▲圖片來源：上圖「撒野樂活小村婦」、下圖「泰瑞吃飽飽」於窩客島的文章分享。



泰雅原住民文化產業區 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉46之3號

電話： 03-794-1805



馬拉邦山 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉



泰安虎山步道 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉



泰安竹林秘境 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉



觀霧瀑布步道 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉