尾牙季即將來臨，為了讓年終聚會的餐桌增添本地特色料理，農業部漁業署與CAS協會攜手「晶宴會館」，於11/28共同舉辦了「113年國產章Q行銷推廣活動」，期望藉由這場活動進一步推廣國產水產。此次活動特別選用知名國產品牌「天時福水產食品」的新鮮鱸魚，並搭配尾牙季推出期間限定的創意海鮮料理方案。民眾於113年11/1至114/1/30期間，凡在新莊、新店及板橋的晶宴會館訂購春酒或尾牙方案，即可享有免費海鮮料理升級的優惠。





此次合作推出的兩道創意菜色分別為「湘辣剁椒金目鱸」和「暹邏香檸金目鱸」，均採用天時福的蝴蝶切金目鱸魚。「湘辣剁椒金目鱸」運用湘菜的剁椒醬汁搭配新鮮的鱸魚肉，魚肉被蒸至嫩滑，鎖住了肉質的鮮甜。特製的剁椒醬更為這道菜增添了絕妙的香氣與色彩，讓食材鮮味更加突出。此道料理不論搭配白飯還是作為主菜都能讓人印象深刻，是一道無法錯過的美味佳餚。



「暹邏香檸金目鱸」則結合了東南亞風味，選用了香茅、檸檬葉和辣椒等香料，以酸甜適中的檸檬汁為基底，完美襯托出鱸魚的鮮嫩口感。清新的檸檬香氣與魚肉的滑嫩感在口中相互交融，讓這道菜成為味覺層次極其豐富的佳餚。晶宴會館特別研發這兩道料理，不僅彰顯了國產水產的優質與新鮮，更讓年終聚餐增添了一份健康美味的選擇。





「天時福水產食品」多年來致力於提供高品質、天然的新鮮海產，並積極推廣本地水產的創新運用。農業部漁業署指出，未來將持續推動本地水產業的發展，期望讓優質的國產水產出現在更多消費者的餐桌上，提高其認可度與普及率。晶宴會館與天時福水產食品的合作正是這種創新料理與國產水產結合的最佳示範，讓民眾在尾牙聚餐中體驗本地水產的健康美味。









如需訂購「天時福水產食品」的相關產品，可撥打CAS協會消費者服務專線0800-025-888洽詢。