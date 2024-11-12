板橋美食銅板價開吃！每年隨著新北耶誕城開跑，不少民眾都會特地前來打卡、約會，來板橋拍美照的同時，當地小吃也要順便吃遍，窩客島這次整理板橋在地7間銅板美食，包括20元人氣滷肉飯、35元炸雞腿以及爆餡紅豆餅，各個都是板橋人狂推的在地銅板小吃，近期來板橋就跟著清單吃一輪，讓你不傷荷包也能吃得很滿足。





板橋銅板美食一定要知道這間「環南米苔目」，不僅有20元滷肉飯、30元米苔目，就連肉盤也只要30元，讓你不花大錢也能吃飽飽；一個15元的「太極鰲車輪餅」，餡料滿到快蓋不上，吃起來超有滿足感，是在地人氣小吃攤，沒預訂還不一定能吃到；此外也有20元炸雞翅、35元炸雞腿的「阿元的炸雞」，以及安成宰也來吃過的「深丘蚵仔麵線」，板橋人都推的銅板小吃全要吃。





15元大爆餡車輪餅：太極鰲車輪餅

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 太極鰲車輪餅 說：

太極鰲車輪餅的口味都不錯，重點是他一顆比人家兩科的餡料還多，車輪餅的殼基本上只是放上去，料這麼多根本就蓋不起來….<全文介紹>



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太極鰲車輪餅（現價最低15元）

地址：新北市板橋區漢生西路128號

電話：0953-118-118







出爐秒殺30元炸雞排：阿元的炸雞

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 阿元的炸雞 說：

沒多久連雞腿都被前面的買光！！！什麼！只剩下雞翅可以買！真的是有錢也買不到雞腿和雞排呢～想吃記得要早點來。前面小姐還一口氣買十隻炸雞翅，突然覺得我買兩隻雞翅很弱XD<全文介紹>



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阿元的炸雞（現價雞翅20元、雞排30元、雞腿35元）

地址：新北市板橋區重慶路295巷

電話：0921-896-478







板橋人必吃銅板美食20元開吃：環南米苔目

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 環南米苔目 說：

一進到屋內就看到牆上斗大幾個字『純天然口味，不加味精』，再看到各類麵食和魯肉飯只要20元（現在麵食有漲，但也才賣30元），心想在大台北地區還能賣這麼便宜，光看到這誘人的吸引力<全文介紹>



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環南米苔目（現價米苔目30元、滷肉飯20元、燙青菜20元、肉盤30元）

地址：新北市板橋區國光路189之3號

電話：0932-052-521







板橋人狂推蚵仔麵線安成宰也來吃：深丘大腸蚵仔麵線

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 深丘大腸蚵仔麵線 說：

老實說深丘其實算很大碗了，而且他們給的大腸跟蚵仔不算少，尤其是蚵仔，個頭真的很大，雖然有裹粉，但就薄薄一層，完全不會掩蓋掉蚵仔鮮甜肥嫩的感覺，咬下去就有爆汁感，真的很好吃<全文介紹>



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深丘大腸蚵仔麵線（現價蚵仔麵線小碗55元、大碗75元、清麵線小碗30元、大碗45元）

地址：新北市板橋區新府路2號之1號

電話：0986-800-281







人氣黑金滷肉飯才是必吃的：大碗公當歸羊肉

部落客 艾斯 造訪 大碗公當歸羊肉 說：

一上桌滷肉的油脂香味就非常香甜，光聞到就讓人想馬上開始扒飯，而他們的飯粒也算是粒粒分明不會太黏，對於我來說這組合起來真的非常完美太好吃，他們家的滷肉飯在我心中已經算是前三名了～<全文介紹>



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大碗公當歸羊肉（現價滷肉飯小碗30、大碗50）

地址：新北市板橋區四維路112巷2號

電話：0976-476-567







板橋巨無霸夾餡饅頭：太和豆漿

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 太和豆漿 說：

將饅頭切成三等份不斷，兩層除都放入蔥花蛋與豬排外，還多了油條、火腿片、起司片，可稱是獨一無二、巨大豪邁、雙層雙份量、澎拜無敵的台式漢堡！<全文介紹>



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太和豆漿（現價無敵海景饅頭65元）

地址：新北市板橋區民治街69號

電話： 02-2251-3749







古早味麻糬每顆6元就有： 郭太太40年手工麻糬

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 郭太太40年手工麻糬 說：

裡面有十顆麻糬，而且還不小顆，這裡的麻糬用的花生粉是粗粒，花生香氣超濃，裡面包的糖粉還有些許脆感，麻糬是屬於軟Ｑ的那種，咀嚼時還有米香，就是傳統的古早味麻糬，超好吃的！<全文介紹>



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郭太太40年手工麻糬（每顆6元）

地址：新北市板橋區中山路二段155號



