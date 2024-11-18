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萊爾富特大杯買1送1！台灣贏的漂亮前進東京，Hi café特大杯限時買1送1。

萊爾富買一送一 12強 優惠限定
2024-11-18 22:46:00 文字：編輯 李維唐 圖片：萊爾富
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編輯 李維唐

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台灣棒球隊在2024世界棒球12強賽中的亮眼表現贏得全民矚目，進一步點燃了國人的熱血與榮耀感。台灣隊在B組賽事中展現強大實力，面對澳洲以11:3大勝，不僅提前確定4強資格，還將進軍東京巨蛋挑戰更高榮譽。而今日（18）在台北大巨蛋的最後一場分組賽中，台灣隊迎戰古巴，即便已無晉級壓力，選手們依然全力以赴，以2:0完封對手，成功拿下第4場勝利，締造最佳戰績晉級。


為了與全民一同慶祝台灣棒球隊的佳績，萊爾富特別推出限時優惠活動，即日起至11/19  23:59，Hi café特大杯全品項享有買1送1的超值折扣。此優惠適用於多款飲品，包括提神醒腦的冰熱美式咖啡（單杯原價60元）及冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、清爽口感的冰氣泡美式咖啡系列（檸檬與黃金柚香口味，單杯原價80元），以及冬瓜、草莓、洛神花等風味氣泡系列（單杯原價55元）。

除此之外，懷舊風味的冰冬瓜系列（牛奶與燕麥奶，單杯原價65元）及富含清新口感的冰茶系列（柳橙百香椰果、青梅蒟蒻、荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）也在優惠之列，還有深受奶茶控喜愛的冰泰式奶茶（單杯原價55元）及冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元）。凡購買上述任兩杯飲品，若價差不同，將以總金額打5折計算。

推薦閱讀：12強棒球贏古巴隊！中華完封古巴隊 超商咖啡霜淇淋買一送一。

 

 

Hi café特大杯全品項限時買1送1優惠

活動期間：即日起至2024年11月19日23:59
活動地點：全台萊爾富門市
優惠內容：
購買Hi café特大杯飲品任選兩杯，享「買1送1」優惠。
若飲品價格不同，以「2件5折」計算。

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