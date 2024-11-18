台灣棒球隊在2024世界棒球12強賽中的亮眼表現贏得全民矚目，進一步點燃了國人的熱血與榮耀感。台灣隊在B組賽事中展現強大實力，面對澳洲以11:3大勝，不僅提前確定4強資格，還將進軍東京巨蛋挑戰更高榮譽。而今日（18）在台北大巨蛋的最後一場分組賽中，台灣隊迎戰古巴，即便已無晉級壓力，選手們依然全力以赴，以2:0完封對手，成功拿下第4場勝利，締造最佳戰績晉級。
為了與全民一同慶祝台灣棒球隊的佳績，萊爾富特別推出限時優惠活動，即日起至11/19 23:59，Hi café特大杯全品項享有買1送1的超值折扣。此優惠適用於多款飲品，包括提神醒腦的冰熱美式咖啡（單杯原價60元）及冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、清爽口感的冰氣泡美式咖啡系列（檸檬與黃金柚香口味，單杯原價80元），以及冬瓜、草莓、洛神花等風味氣泡系列（單杯原價55元）。
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活動期間：即日起至2024年11月19日23:59
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