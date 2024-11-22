杜拜旅遊除了造訪黃金相框、未來博物館、奇蹟花園等壯觀的景點之外，也別忘了抽空去逛市集！而「黃金與香料市集」正是最具代表性的杜拜市集，琳琅滿目以黃金製成的飾品，還有各式各樣的香料以及杜拜紀念品，不論是要購入黃金製品抑或純粹想貼近杜拜居民日常都很推薦前來探索。



▲水上計程車/ WalkerLand窩客島整理提供



▲黃金與香料市集入口/ WalkerLand窩客島整理提供

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe