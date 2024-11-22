杜拜旅遊除了造訪黃金相框、未來博物館、奇蹟花園等壯觀的景點之外，也別忘了抽空去逛市集！而「黃金與香料市集」正是最具代表性的杜拜市集，琳琅滿目以黃金製成的飾品，還有各式各樣的香料以及杜拜紀念品，不論是要購入黃金製品抑或純粹想貼近杜拜居民日常都很推薦前來探索。
▲水上計程車/ WalkerLand窩客島整理提供
▲黃金與香料市集入口/ WalkerLand窩客島整理提供
若從杜拜新城區出發，推薦搭乘水上計程車迅速前往對岸的舊城區，且碼頭距離「黃金與香料市集」入口僅步行兩分鐘；「黃金市集」整條街道兩旁林立金光閃閃的黃金、珠寶店，除了基本款的飾品，櫥窗甚至展示黃金甲、金縷衣、世界上最大的黃金戒指等，閃耀程度令人瞠目結舌。即便沒有要購買黃金也無妨，仍可以大方入內參觀，店員不會給予壓力，對於好奇心滿溢觀光客亦十分友善。
▲▼黃金市集的金飾店相當壯觀/ WalkerLand窩客島整理提供
中東香料名聞遐邇，另一頭的「香料市集」，短短的一條街上可見數款香料、堆疊如一座座繽紛的小山丘，而丁香、小荳蔻、肉桂、果乾等的氣息也交織而成獨特的氣息。此外，在市集也不乏杜拜紀念品商店，包含繡有「Dubai」字樣的駱駝玩偶、帆船飯店造型裝飾物，以及被列為杜拜必買伴手禮的黃金撲克牌也都能買到。
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▲香料市集/ WalkerLand窩客島整理提供
▲黃金撲克牌是熱門杜拜紀念品之一/ WalkerLand窩客島整理提供
2024名勝世界壹號郵輪中東航次
自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。
名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe