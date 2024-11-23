2024金馬獎頒獎典禮在11/23晚間正式舉辦，這次金馬61特別與多間美食品牌合作，除了超有質感的金馬伴手禮限定禮盒之外，一般粉絲們也能買到的有「金馬61聯名」飲料、甜點，無論是超美珍奶杯、還是超商限定金馬甜點，都超適合一邊看金馬獎專播、一邊享受療癒的金馬甜點。



▲▼金馬61聯名飲料甜點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



全家 X 金馬61甜點

全家甜點品牌minimore也推出兩款金馬限定甜點「愛爾蘭咖啡塔」和「金馬咖啡慕斯杯」。前者以奶油、咖啡與酒調製而成，並搭配焦糖鏡面與金馬LOGO。後者則是由咖啡凍、慕斯和蛋糕組成多層次口感，核桃的加入更增添香氣。於10/30~11/26期間，購買中杯以上咖啡還可享半價加購指定甜點的優惠。



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▲▼全家 X 金馬61聯名甜點及咖啡杯 / WalkerLand窩客島整理提供





茶湯會 X 金馬61聯名杯

茶湯會今年更與金馬獎合作，推出聯名杯，杯身設計靈感來自第61屆金馬獎主視覺，以魔幻光影漸層打造質感滿分的杯身。粉絲到店消費，除了能品味醇厚焙茶，還能享受金馬聯名杯的精緻視覺，喝飲料也可以增添儀式感。



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▲▼茶湯會新品焙茶觀音雙Q奶茶 推出金馬61聯名杯 / WalkerLand窩客島整理提供



春水堂 X 金馬61聯名杯

春水堂以茶飲起家，今年冬季推出多款創新飲品，特別推薦「焙香麵茶拿鐵」與「萬壽菊系列壺泡文人茶」。「焙香麵茶拿鐵」結合焙火鐵觀音茶底與傳統麵茶粉，在茶香、奶香之外，更增添古早味香氣。另一款「萬壽菊系列壺泡文人茶」則將天然百香果香的萬壽菊搭配白毫烏龍與金萱茶，呈現清新蜜香與雅致奶香，是飲料控冬季必喝。



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▲▼春水堂新品焙香麵茶拿鐵 推出金馬61聯名杯 / WalkerLand窩客島整理提供



悠遊卡 X 金馬61

今年的3D造型悠遊卡以金馬獎座為靈感縮小打造，不僅造型小巧可愛，感應時還會發出「金馬奔騰」的樂曲。將於10/30早上11點於FamiPort和全家行動購限量預購，售價699元，數量有限售完為止。該卡片的獨特設計可讓用戶在獎座前方填寫名字，增添個人風格，成為通勤生活中的亮眼配件。



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▲▼金馬61限定悠遊卡 嗶超商買零食甜點超需要 / WalkerLand窩客島整理提供

