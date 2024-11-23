為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 聖誕派對必吃甜點！Smille酒漬水果巧克力蜜樂酥 大人系甜點開吃。

聖誕派對必吃甜點！Smille酒漬水果巧克力蜜樂酥 大人系甜點開吃。

Smille微笑蜜樂 甜點 千層酥 大人系 more
2024-11-23 16:26:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Smille微笑蜜樂
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

大人系甜點開吃！微熱山丘姐妹牌「Smille微笑蜜樂」主打療癒的長型千層酥，是許多甜點控的下午茶必拍甜點。這次Smille微笑蜜樂年末推出限定新品「酒漬水果巧克力蜜樂酥」主打酒漬果乾、苦甜巧克力打造微醺口感，打造聖誕節配對必吃甜點。

推薦閱讀：八時神仙草推薦必吃！燒仙草盛盤 仙草奶茶甜點飲品TOP5推薦。

▲▼Smille微笑蜜樂秋冬新品 酒漬水果巧克力蜜樂酥  / WalkerLand窩客島整理提供



Smille微笑蜜樂冬季新品「酒漬水果巧克力蜜樂酥」主打大人系微醺甜點，其中使用白蘭地酒漬果乾、濃郁苦甜巧克力，打造苦甜酒香，還有焦糖榛果增添口感，搭配經典的奶油香氣酥皮，打造多層次享受。濃厚的風味，更適合在秋冬品嚐。

▲Smille微笑蜜樂秋冬新品 酒漬水果巧克力蜜樂酥  / WalkerLand窩客島整理提供

此外，為了讓人聖誕節可以開甜點趴，Smille同步推出「派對組合」，讓聚會選擇更多元。每組包含5款隨心搭配的小蜜樂，口味涵蓋鹹甜量大系列，超人氣厚香蕉芭樂、清爽檸檬燻雞，通通都能自行組合。同時搭配繽紛色系、水果元素外盒，更增添儀式感。本次新品「酒漬水果巧克力蜜樂酥」與「派對組合」即日起於Smille松菸、駁二門市限定販售，甜點控聖誕節就約吃。

▲Smille微笑蜜樂秋冬新品 派對組合  / WalkerLand窩客島整理提供

 

Smille 酒漬水果巧克力蜜樂酥

售價：$200
販售通路：Smille松菸、駁二門市限定販售
 

Smille 派對組合

內容物：任選5條小蜜樂
售價：$450

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#甜點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
八時神仙草推薦必吃！燒仙草盛盤 仙草奶茶甜點飲品TOP5推薦。
 編輯 張人尹
密集恐懼發作！貪吃狗甜點「百香果丹麥菠蘿」白玉QQ內餡超欠吃，新品「百香果生乳酪塔、百香果泡芙」甜點控夏天吃不膩。
 編輯 張人尹
甜點控的低碳甜點！鬆餅專家「微兜」推出全新「無澱粉平衡鬆餅」，為甜點控打造輕盈平衡年節飲食、遠離甜食罪惡感。
 編輯 李維唐
甜點控必烤棉花糖！中秋烤肉必備食材「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」烤後爆漿變熔岩，搶攻甜點控烤肉必吃飯後甜點清單。
 編輯 李維唐
超台的法式甜點！山海樓 X SEASON推出「經典台味法點禮盒」炒米粉達克瓦茲、狀元紅巧克力夾心酥餅，甜點控尖叫喊+1。
 編輯 李維唐
keyboard_arrow_up