大人系甜點開吃！微熱山丘姐妹牌「Smille微笑蜜樂」主打療癒的長型千層酥，是許多甜點控的下午茶必拍甜點。這次Smille微笑蜜樂年末推出限定新品「酒漬水果巧克力蜜樂酥」主打酒漬果乾、苦甜巧克力打造微醺口感，打造聖誕節配對必吃甜點。



推薦閱讀：八時神仙草推薦必吃！燒仙草盛盤 仙草奶茶甜點飲品TOP5推薦。



▲▼Smille微笑蜜樂秋冬新品 酒漬水果巧克力蜜樂酥 / WalkerLand窩客島整理提供



Smille 酒漬水果巧克力蜜樂酥

Smille微笑蜜樂冬季新品「酒漬水果巧克力蜜樂酥」主打大人系微醺甜點，其中使用白蘭地酒漬果乾、濃郁苦甜巧克力，打造苦甜酒香，還有焦糖榛果增添口感，搭配經典的奶油香氣酥皮，打造多層次享受。濃厚的風味，更適合在秋冬品嚐。▲Smille微笑蜜樂秋冬新品 酒漬水果巧克力蜜樂酥 / WalkerLand窩客島整理提供此外，為了讓人聖誕節可以開甜點趴，Smille同步推出「派對組合」，讓聚會選擇更多元。每組包含5款隨心搭配的小蜜樂，口味涵蓋鹹甜量大系列，超人氣厚香蕉芭樂、清爽檸檬燻雞，通通都能自行組合。同時搭配繽紛色系、水果元素外盒，更增添儀式感。本次新品「酒漬水果巧克力蜜樂酥」與「派對組合」即日起於Smille松菸、駁二門市限定販售，甜點控聖誕節就約吃。▲Smille微笑蜜樂秋冬新品 派對組合 / WalkerLand窩客島整理提供

售價：$200

販售通路：Smille松菸、駁二門市限定販售



Smille 派對組合

內容物：任選5條小蜜樂

售價：$450