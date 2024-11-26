螃蟹控要把握！隨著秋天進入尾聲，台北喜來登餐廳「金秋蟹宴」也同步進入倒數。如果大家希望趁最後一波，再嚐嚐螃蟹的鮮甜滋味，現在就趕緊來看看。台北喜來登餐廳主打粵式、泰式、日式及西式的頂級秋蟹料理都有，包括沙公、沙母、紅蟳、處女蟳、松葉蟹及帝王蟹，絕對滿足食客的味蕾。
▲▼螃蟹控要把握！台北喜來登餐廳「金秋蟹宴」進入倒數 / WalkerLand窩客島整理提供
首先說到米其林推薦粵菜餐廳「辰園」，由主廚康智翔以精湛的粵式手藝，將當季鮮蟹化為四道經典料理。特別推薦「芙蓉肉鬆老酒蒸處女蟳」以紹興蒸蛋搭配鮮嫩處女蟳，酒香與蟹膏鮮味相得益彰。此外，「老甕生抽乾燒紅蟳煲」將紅蟳與大蝦結合，鹹香濃郁。
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▲▼粵菜餐廳「辰園」推薦菜單：老甕生抽乾燒紅蟳煲、芙蓉肉鬆老酒蒸處女蟳 / WalkerLand窩客島整理提供
此外，「桂花腐乳薑蔥花甲焗沙公蟹」以沙公與花甲共炆，精華滿溢；而「鹹魚雞粒沙母豆腐煲」則是將廣式經典煲仔菜融入沙母，海陸風味相映成趣。每道菜色充分展現粵菜的細膩與蟹肉的極致鮮美。另外，他們家也有許多招牌的粵菜料理，如「廣式片皮鴨」、「紹興醉鳳爪」、「XO醬炒蘿蔔糕」等，都可以一併來嚐嚐。
▲▼粵菜餐廳「辰園」推薦菜單：廣式片皮鴨、XO醬炒蘿蔔糕 / WalkerLand窩客島整理提供
喜愛南洋風味的食客，不妨到二樓的「SUKHOTHAI」宮廷泰菜餐廳；「桃山」日料則以北海道空運的松葉蟹為主，西餐牛排館「安東廳」更是選用帝王蟹打造三道創意料理。而現在已經到了秋天的尾聲，活動進入倒數階段。如果大家想把握最後機會品嚐美食，記得提前三天預訂，揪團一同享受這場豪華蟹宴。
▲▼台北喜來登餐廳「金秋蟹宴」記得提前三天預訂 / WalkerLand窩客島整理提供
台北喜來登大飯店 金秋蟹宴 四家餐廳
活動日期：即日起至售完為止
訂位方式：請洽詢 (02)2321-1818訂席中心，或至官網訂位。
活動菜色：
（1）辰園：「芙蓉肉鬆老酒蒸處女蟳」3,080元、「老甕生抽乾燒紅蟳煲」2,880元、「桂花腐乳薑蔥花甲焗沙公蟹」2,680元、「鹹魚雞粒沙母豆腐煲」2,580元
（2）SUKHOTHAI：「傳統泰式辣炒沙公」、「炒泰式黃咖哩沙公」每道1,980元
（3）桃山：「北海道松葉蟹雙人鍋物饗宴」每套6,980元
（4）安東廳：「帝王蟹肉餅・柳橙芥末」880元、「帝王蟹肉・經典干邑風味龍蝦濃湯」680元、「美國菲力牛排6oz・帝王蟹腳・茵陳蒿風味荷蘭醬」2,480元