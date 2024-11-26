螃蟹控要把握！隨著秋天進入尾聲，台北喜來登餐廳「金秋蟹宴」也同步進入倒數。如果大家希望趁最後一波，再嚐嚐螃蟹的鮮甜滋味，現在就趕緊來看看。台北喜來登餐廳主打粵式、泰式、日式及西式的頂級秋蟹料理都有，包括沙公、沙母、紅蟳、處女蟳、松葉蟹及帝王蟹，絕對滿足食客的味蕾。



▲▼螃蟹控要把握！台北喜來登餐廳「金秋蟹宴」進入倒數 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北喜來登大飯店 金秋蟹宴 四家餐廳

活動日期：即日起至售完為止

訂位方式：請洽詢 (02)2321-1818訂席中心，或至官網訂位。

活動菜色：

（1）辰園：「芙蓉肉鬆老酒蒸處女蟳」3,080元、「老甕生抽乾燒紅蟳煲」2,880元、「桂花腐乳薑蔥花甲焗沙公蟹」2,680元、「鹹魚雞粒沙母豆腐煲」2,580元

（2）SUKHOTHAI：「傳統泰式辣炒沙公」、「炒泰式黃咖哩沙公」每道1,980元

（3）桃山：「北海道松葉蟹雙人鍋物饗宴」每套6,980元

（4）安東廳：「帝王蟹肉餅・柳橙芥末」880元、「帝王蟹肉・經典干邑風味龍蝦濃湯」680元、「美國菲力牛排6oz・帝王蟹腳・茵陳蒿風味荷蘭醬」2,480元