南投鹿谷美食5間推薦清單！南投鹿谷不僅有溪頭自然園區、鳳凰自然園區等自然生態區，可以走在森林步道享受森林浴，還種有鳳凰木、銀杏、茶花、櫻花等，一年四季都有不同的風景，假日來南投踏青也要吃鹿谷美食，窩客島這次整理5間南投鹿谷美食，包括被竹林包圍的野菜餐廳，以及充滿氛圍感的紅燈籠木屋餐廳，都很適合家庭聚餐，下次有來南投鹿谷玩，就先吃這幾家鹿谷美食餐廳。



▲南投鹿谷美食推薦5選必吃竹林秘境野菜餐廳/ WalkerLand窩客島整理提供



因為南投鹿谷種有許多烏龍茶園，來當地野菜餐廳必吃「烏龍茶雞」，像是窗外都是絕美竹林景象的「竹棧餐廳」，日式裝潢的人氣甕缸雞「35甕缸雞」，以及主打低油少鹽竹筍料理的「鹿谷阿三全筍餐館」，都有使用烏龍茶葉與雞肉一起料理，當地特色餐點一定要記得點；此外，來南投鹿谷一定不能沒吃過景觀火鍋店「菇神」，有著各種每天新鮮採收的菇類，搭配鮮甜的鹿茸菇雞湯更過癮，是菇菇控必吃的鹿谷火鍋。



▲南投鹿谷美食推薦5選，南投人氣雞湯火鍋先衝/ WalkerLand窩客島整理提供



南投鹿谷竹林景觀餐廳IG要拍：竹棧餐廳

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 竹棧餐廳 說：

雖然竹棧的白斬雞很鮮嫩，但建議大家也可以點烏龍茶雞，因為隔天我們有在別家餐廳吃烏龍茶雞，很好吃，烏龍茶雞也是鹿谷這裡的特色，別的地方可能吃不到，白斬雞肉質真的很鮮嫩，沾點蒜頭油膏就很美味。



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竹棧餐廳

地址：南投縣鹿谷鄉愛鄉路39之50號

電話：04-9275-0587

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：南投鹿谷竹林餐廳「竹棧餐廳」，在竹林裡用餐的美好，白斬雞好鮮嫩，搭配地瓜飯!



▲▼南投鹿谷竹林景觀餐廳IG要拍：竹棧餐廳/ WalkerLand窩客島整理提供





南投鹿谷日式木屋甕缸雞：35甕缸雞

部落客 Chaoerh小昭 造訪 35甕缸雞 說：

這家店除了有美味的烤雞外，還有擺設眾多扭蛋機,很吸引小朋友，餐廳外觀為日式風格的建築，烤雞店都以柴燒為主。



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35甕缸雞

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段408號

電話： 04-9275-5333

完整介紹由部落客「Chaoerh小昭」於窩客島分享：南投-35甕缸雞~鹿谷總店



▲▼南投鹿谷日式木屋甕缸雞：35甕缸雞/ WalkerLand窩客島整理提供





南投人必吃鹿谷火鍋景觀餐廳：菇神

部落客 YUNO的吃喝玩樂日記 造訪 菇神 說：

這道鮮菇盤由各式各樣的新鮮菇類組成，彷彿就是滿漢全席菇類版，菇菇都經過嚴格挑選，保證新鮮度和品質，每一種菇類都有其獨特的風味及口感，真的是菇菇控的天堂！搭配上雞湯一起享用，真的會讓人回味無窮。



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菇神

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段350號

電話：04-9275-2889

完整介紹由部落客「YUNO的吃喝玩樂日記」於窩客島分享：菇菇控的天堂！南投鹿谷菇神景觀餐廳 米其林指南必比登推薦 激推「放山古早雞菇香海味宴」山海味新鮮吃得到



▲▼南投人必吃鹿谷火鍋景觀餐廳：菇神/ WalkerLand窩客島整理提供





南投鹿谷人氣竹筍餐廳：鹿谷阿三全筍餐館

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 鹿谷阿三全筍餐館 說：

使用在地竹筍搭配爌肉，竹筍吃起來清爽剛好解爌肉的油膩。爌肉燉得非常軟爛，筷子輕輕一夾馬上支離破碎，肥肉油而不膩，瘦肉不乾柴，味道也挺不錯，很下飯的菜。



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鹿谷阿三全筍餐館

地址：南投縣鹿谷鄉中正路一段192號

電話：04-9275-4348

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【南投食記】鹿谷阿三全筍餐館 - 低油少鹽無味精，必吃烏龍茶雞



▲▼南投鹿谷人氣竹筍餐廳：鹿谷阿三全筍餐館/ WalkerLand窩客島整理提供





南投鹿谷平價文青麻奶鍋：1936小食堂

部落客 敦小蓮 造訪 1936小食堂 說：

真不知道鹿谷山區中有如此平價的美食，裡裡外外都是原木裝潢，地板以及牆壁類以清水模的設計，餐點鍋物、鍋燒以及飯食類都是用心去烹煮，挺多用餐的客人都跟我們一樣，品嚐過又回訪的人。



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1936小食堂

地址：南投縣鹿谷鄉中正一路60號

電話：0965-101-675

完整介紹由部落客「敦小蓮」於窩客島分享：【南投‧鹿谷】1936小食堂‧文青小食堂，鹿谷山區中的平價美食，麻辣牛奶火鍋超推



▲▼南投鹿谷平價文青麻奶鍋：1936小食堂/ WalkerLand窩客島整理提供

