冬天肯定要吃草莓！講到冬天最受歡迎的水果，草莓必定榜上有名，而大湖作為草莓盛產地，每年慕名前往採草莓的人更是數不勝數，這次窩客島整理了６間必去的草莓園，感受採草莓樂趣的同時，還能吃到鮮紅飽滿的香甜草莓，讓你的冬天不無聊。



▲冬天來大湖採草莓，６間必去大湖草莓園/ WalkerLand窩客島整理提供



冬天來了，天氣變冷的同時，草莓也慢慢變得火紅飽滿～大湖的草莓園更是冬天必去景點之一，像是紅色琉璃瓦草莓園，不僅可以摘草莓，同時也能優閒的享受咖啡以及草莓甜點，而滿意高架牛奶蜜草莓農場，共種有十大品種草莓，其中還有稀有鮮甜的白草莓，還不趕快動身去收穫你冬天的第一批草莓！



▲大湖必去６間草莓園，冬天就是要採草莓/ WalkerLand窩客島整理提供



大湖必去高架草莓園#六合高架牛奶草莓農場

部落客 婷兒旅行地圖 說：

這裡的草莓品種是香水草莓，走進農場就會聞到濃濃的草莓香撲鼻而來，六合高架草莓園的種植面積非常的大，且全部都是採高架式的，完全不用擔心會弄髒鞋子或是蹲到腳痠，小朋友也可以很開心的體驗採草莓樂趣。



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＃六合高架牛奶草莓農場

地址：苗栗縣大湖鄉富興村7鄰水尾2-23號

電話：0921 471 542

完整介紹於窩客島分享：｜苗栗景點｜六合高架牛奶草莓農場，鮮嫩多汁又香氣十足的草莓，宣告2020年大湖草莓季開跑啦 - Hallo！Im 婷兒



大湖必去六合高架牛奶草莓農場▲▼/ WalkerLand窩客島整理提供





大湖用牛奶作養分的草莓園#名品牛奶草莓園

部落客 小紫吃喝玩樂~ 說：

她們在這兒經營草莓園超過12年以上囉! 牛奶草莓不是草莓吃起來有『牛奶味』是指她們種植時有澆牛奶等牛奶養份而命名。



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＃名品牛奶草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-10號

電話：0989 539 662

完整介紹於窩客島分享：大湖草莓園好康活動【名品牛奶草莓園】草莓成熟啦!自採限時採一斤送一斤/還有草莓冰棒可以吃(附停車場/採草莓價格)



大湖用牛奶養大草莓的名品牛奶草莓園▲▼/ WalkerLand窩客島整理提供





草莓鮮紅欲滴的大湖草莓園#大湖草莓果園

部落客 暖樂 Loft Warm 說：

雖然沒有去比較過其他果園，但是大湖草莓果園的草莓，單從果實的色澤和飽滿度，光用看的就讓人垂涎欲滴~



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＃大湖草莓果園

地址：苗栗縣大湖鄉中原路128k號

電話：0918 072 366

完整介紹於窩客島分享：苗栗輕鬆半日遊行程推薦 先去評價高分的大湖草莓果園享受採草莓的樂趣 再到大湖酒莊草莓文化館吃各種草莓點心~



草莓鮮紅欲滴的大湖草莓園▲▼/ WalkerLand窩客島整理提供





大湖絕美又清閒的草莓園#紅色琉璃瓦 SUHU Café & Camping

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 說：

這裡真的非常清閒，環境非常好，整個園區只能用“超級大”來形容，也因為整個園區腹地也很大，除了草莓園外還有咖啡廳、草坪、橘子園、賞花區的規劃，所以前往玩耍的遊客也不會擠在一起



＃紅色琉璃瓦 SUHU Café & Camping

地址：苗栗縣大湖鄉96之6號

完整介紹於窩客島分享：【大湖鄉/景點、咖啡店】環境大又漂亮，心中第一的草莓莊園-紅色琉璃瓦草莓園 ＆ SUHU Café 舒服生活



大湖超chill的絕美紅色琉璃瓦草莓園▲▼/ WalkerLand窩客島整理提供





大湖品種超多的超大草莓園#滿意高架牛奶蜜草莓農場

部落客 卡夫卡愛旅行 說：

「滿意高架牛奶蜜草莓農場」超大型高架式草莓觀光農場，種植十大品種，總種植85,000棵！還有稀有的白草莓及粉霸王，園區佔地廣闊不怕沒有草莓可以摘，整個園區均鋪設防水布，不用穿雨鞋不怕泥濘，讓長輩和孩子都能盡情享受採摘的樂趣。



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＃滿意高架牛奶蜜草莓農場

地址：苗栗縣大湖鄉63號

電話：0922 116 950

完整介紹於窩客島分享：草莓季一定要來這間！大湖草莓推薦不收門票、超大型高架草莓園保證收穫滿滿



大湖品種、數量都超多的滿意高架牛奶蜜草莓農場▲▼/ WalkerLand窩客島整理提供





大湖有超珍稀白草莓的草莓園#赤坡高架草莓

部落客 奇奇一起玩樂趣 說：

赤坡高架草莓園目前開放採摘的草莓品種是香水，他們家的草莓又紅又大顆，香氣濃郁，口感跟以往吃到的很不一樣，入口是偏脆而飽滿多汁的草莓，非常的好吃！



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＃赤坡高架草莓

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪7鄰69之1

電話：0955 355 769

完整介紹於窩客島分享：苗栗景點｜赤坡高架草莓園X赤坡Ciipoe咖啡 冬天就是要來苗栗大湖採草莓，享受草莓甜點、草莓飲品！ - 奇奇一起玩樂趣



大湖有超稀有白草莓的赤坡高架草莓園▲▼/ WalkerLand窩客島整理提供

