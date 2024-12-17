苗栗民宿推薦7間必住！苗栗因為地勢靠山的緣故，有南庄、三義等觀光區的自然景觀、山林步道，冬天更有苗栗大湖草莓季，可以來體驗採草莓，是假日出遊的好選擇，也因此有許多藏在山林中的民宿，各個都能觀賞絕美的苗栗山林美景，窩客島這次特別推薦7間「苗栗民宿」，不僅有美間都有專屬庭園的苗栗住宿小屋，可以帶寵物一起住，以及苗栗溫泉小木屋套房，還有打造成樹屋造型的住宿區，與空中列車造型的露營車，讓你直接住在樹屋、空中列車上。



▲苗栗住宿推薦7間必住，苗栗溫泉民宿 露營民宿也能拍美照/WalkerLand窩客島整理



▲苗栗住宿推薦，森林系景觀民宿、寵物友善民宿都有/WalkerLand窩客島整理



絕美苗栗民宿寵物也能住：紫鳶山城覓境莊園、逗號寵物友善民宿

想要享受住在森林裡的體驗，首推每間住宿小屋都有專屬庭園的「紫鳶山城覓境莊園」，廣大的園區中只有11間住宿小屋，讓你在屋中、庭園都能盡情享受自己的專屬空間，特定房型還能攜帶毛小孩一起住；假日想帶毛小孩出遊度假，也可以選擇「逗號寵物友善民宿」，園區內不僅有200坪、400坪大的2個寵物運動草地，以及寵物梳洗區，還特別設置獨立草地，讓每個房客、毛小孩盡情暢玩。



▲絕美苗栗民宿寵物也能住：紫鳶山城覓境莊園/大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理



▲絕美苗栗民宿寵物也能住：逗號寵物友善民宿/ CHANTAL.L 旅攝日嚐提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗山林景觀住宿推薦：蘇維拉莊園、自然風情景觀餐廳渡假、山居蘭園木屋民宿

位在山上的「蘇維拉莊園」，擁有絕美的山嵐、樹林風景，不僅擁有各種景觀房型，還特別打造樹屋造型的獨棟房，也設置露營區，最特別的便是空中列車的露營車，讓你感受住在樹屋、空中列車上的童話體驗；同樣有絕美山景、自然環境的「自然風情景觀餐廳渡假」、「山居蘭園木屋民宿」，則分別有小木屋、景觀房，以及露營車、露營區可以入住。



▲苗栗山林景觀住宿推薦：蘇維拉莊園/紫色微笑提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗山林景觀住宿推薦：山居蘭園木屋民宿/潔絲蜜提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗溫泉民宿推薦：湖畔花時間、湯唯溫泉會館

冬天來苗栗玩也有溫泉民宿可以住，除了露天溫泉區，套房內也都有獨立溫泉，像是苗栗大湖的「湖畔花時間」，有看得到湖景、山景的木屋溫泉套房；而苗栗泰安做為苗栗的溫泉勝地，有許多溫泉住宿、湯屋可以泡湯，其中「湯唯溫泉會館」則有歐風房型，以及溫泉木屋套房，兩個溫泉民宿都能在小木屋中泡湯，享受充滿悠閒的度假氛圍。



▲苗栗溫泉民宿推薦：湖畔花時間/ 省錢旅遊達人提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗溫泉民宿推薦：湯唯溫泉會館/ 伊包子のyi 享宮殿提供、WalkerLand窩客島整理



紫鳶山城覓境莊園 位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉興隆7之6號

電話：0916-131-903

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：苗栗縣銅鑼鄉紫鳶山城覓境莊園｜入住就不想回家了！藏身山中絕美秘境莊園



逗號寵物友善民宿 位置資訊

地址：苗栗縣南庄鄉58號

電話：0975-820-058

完整介紹由部落客「CHANTAL.L 旅攝日嚐」於窩客島分享：【南庄/住宿】絕無僅有的一房一草皮，苗栗絕對不能錯過的超級寵物友善民宿 DOGHOWLS逗號民宿



蘇維拉莊園 位置資訊

地址：苗栗縣南庄鄉四灣15鄰92號

電話：0910-209-339

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：苗栗住宿推薦》蘇維拉莊園~五星級豪華蘇維拉露營車，紅色飛天寢台列車超好拍，還有浴缸呢



自然風情景觀餐廳渡假 位置資訊

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里12鄰西坪134之7號

電話：04-2589-8080

完整介紹由部落客「艾莉絲愛旅行」於窩客島分享：苗栗親子住宿 自然風情景觀餐廳渡假民宿 2024最新設施極光露營車 獨立遊戲區寶貝安心玩 親子景點大草坪沙坑溜滑梯 無敵景觀休閒渡假區 - 艾莉絲愛旅行



山居蘭園木屋民宿 位置資訊

地址：苗栗縣南庄鄉4灣22鄰77號

電話：0970-618-793

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：山居蘭園-苗栗南庄/NO.59露(2023.06.09-10)



湖畔花時間 位置資訊

地址：苗栗縣大湖鄉126號

電話：03-799-6795

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：桐花季來這泡湯就對了!湖畔花時間,苗栗大湖好去處



湯唯溫泉會館 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉橫龍山72-2號

電話：03-794-1885

完整介紹由部落客「伊包子のyi 享宮殿」於窩客島分享：[苗栗泰安]湯唯溫泉會館★房間寬敞舒適內建冷熱池，泡露天溫泉觀山林賞星空



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▲絕美苗栗民宿寵物也能住：紫鳶山城覓境莊園/大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理

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