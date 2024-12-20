快來花蓮踩點！擁有全台灣最美的自然景觀的花蓮，無論是太魯閣峽谷、太平洋海岸線、還是最美天空步道等，讓人一秒就愛上花蓮！雖然今年因地震影響重創花蓮，但依舊不減花蓮的美好。花蓮人用熱情和努力重建家園，讓大家找回對花蓮觀光的信心，窩客島整理了花蓮7大必訪景點，來花蓮旅遊，不只是欣賞美景，還能為花蓮的經濟振興出一份力。



▲花蓮景點推薦7選，落羽松夢幻秘境、星巴克童話小鎮必去 / WalkerLand窩客島整理提供



花蓮有超美的落羽松秘境「雲山水」，拍完記得留點時間給鄰近的「星巴克理想門市」，童話小屋的外觀真的很夢幻，還有非常搶手的落地窗座位！加上今年重新開放的「將軍府1936園區」，園區完整重現日式街道與建築，被譽為花蓮小京都，最後千萬別忘了花蓮也是賞海豚、鯨魚的好地方，只要出海就有高機率遇見各種類的海豚與鯨魚。花蓮真的是值得一來再來的寶地。



▲花蓮日式新景點，將軍府1936園區、張家樹園親子旅遊推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



花蓮夢幻落羽松秘境必去：雲山水

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 雲山水 說：

雲山水一年四季都有不同的美景可以欣賞，我們在平安夜當天來訪，落羽松有綠、有橙、有紅，搭配上蒂芬妮藍湖水唯美夢幻，怎麼拍都漂亮。



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雲山水

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄88號

電話：0968-799-780

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：雲山水 ❙ 蒂芬妮藍夢幻湖景、落羽松，必拍跳石步道，花蓮壽豐景點!



▲▼花蓮超美湖景夢幻落羽松：雲山水 / 靜怡＆大顆呆提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮漫遊海洋生態之旅：鯨世界賞鯨

部落客 桃紅小姐的抖擻生活 造訪 鯨世界賞鯨 說：

當海豚在水面上跳躍時，整個海面就像沸騰了一樣，非常壯觀。雖然賞鯨船與海豚的距離較遠，但遠處的水花讓我們能夠輕易地發現它們的蹤跡，整個過程非常興奮。



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鯨世界賞鯨

地址：花蓮縣花蓮市中美路315-1號

電話：03-823-8000

完整介紹由部落客「桃紅小姐的抖擻生活」於窩客島分享：跟著花蓮鯨世界一起出海尋找鯨豚的蹤跡！從早晨六點的清晨微風到海上的涼爽微浪，每一刻都讓人心潮澎湃，來看看我們是如何捕捉那些難忘的鯨豚跳躍瞬間。



▲▼花蓮漫遊海洋賞鯨豚遊船：鯨世界賞鯨 / 桃紅小姐的抖擻生活提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮童話小鎮夢幻咖啡莊園：星巴克 花蓮理想門市

部落客 跟著Judy愛就GO ! 造訪 星巴克花蓮理想門市 說：

唯一面湖的窗台，看出去就是落羽松與一大片湖，這可是非常搶手的位子，坐在這裡就能欣賞到大自然景觀，這樣的氛圍誰不搶呢，呵呵。



星巴克 花蓮理想門市

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

電話：03-865-0895

完整介紹由部落客「跟著Judy愛就GO !」於窩客島分享：【花蓮熱門打卡景點】座落花東縱谷的童話小屋 星巴克 花蓮理想門市 背山面湖 浪漫落雨松倒影 美極了 您一定要來 !



▲▼喝咖啡賞花蓮美景：星巴克 花蓮理想門市 / 跟著Judy愛就GO !提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮日式庭院免費穿浴衣超好拍：張家の樹園

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 張家の樹園 說：

日式造景好看又好拍，還有日式和服可免費租借，整個很有偽出國的fu~~園區裡還有養了許多的可愛小動物，帶小朋友們來也不會覺得無聊，是花蓮親子旅遊的好去處！



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張家の樹園

地址：花蓮縣吉安鄉慶豐四街200之1號

電話：0900-519-868

完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：花蓮縣吉安鄉[花蓮景點] 張家の樹園 花蓮旅遊新景點 日式庭院景觀 免費和服體驗 #親子旅遊 @蛋寶趴趴go



▲▼親子旅遊推超萌動物近距離互動：張家の樹園 / 蛋寶趴趴go提供、WalkerLand窩客島整理



日本神社改建船型大教堂：新城天主堂

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 新城天主堂 說：

外觀建築呈現圓弧狀的教堂，線條流暢優美，佈滿褐色枯枝和綠色藤蔓，印象中四季景緻會有所不同，秋冬時節樹葉掉落枯枝顯露，反而是一種滄桑的美感，然而春夏之際嫩芽繁生，又顯得綠意盎然朝氣蓬勃。



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新城天主堂

地址：花蓮縣新城鄉博愛路64號

電話：03-861-1722

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：台版諾亞方舟。東台灣最有特色的船型教堂【新城天主堂】日式鳥居和天主教堂的共融景象｜枯枝綠葉蔓延的歷史古蹟



▲▼日本神社改建台版諾亞方舟 ：新城天主堂 / 撒野樂活小村婦提供、WalkerLand窩客島整理



百年歷史花蓮小京都：花蓮將軍府1936

部落客 愛麗 造訪 花蓮將軍府1936 說：

整體景觀復刻日本街道及庭園造景，很喜歡漫步在園區的氛圍，坐在日式建築、綠意盎然樹蔭下，喝杯咖啡好愜意。



花蓮將軍府1936

地址：花蓮縣花蓮市中正路622巷6號

電話：03-831-6272

完整介紹由部落客「愛麗」於窩客島分享：【花蓮 新景點】將軍府1936園區 ｜2024花蓮熱門打卡景點 ｜花蓮二日遊



▲▼百年歷史古蹟再造日式景觀：花蓮將軍府1936 / 愛麗提供、WalkerLand窩客島整理



水舞廣場要看！蘇花改必停休息站：台泥DAKA園區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 台泥DAKA園區 說：

園區就有星巴克、7-11、美食市集與生態教室，廣場夜間還有水舞表演，可以說是蘇花改往返花蓮最棒的中繼休息站！



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台泥DAKA園區

地址：花蓮縣秀林鄉263號

電話：03-868-1412

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：花蓮縣秀林鄉台泥DAKA園區｜以為只是下車放風的地方，沒想到真好玩！超好拍景點還有快充站



▲▼花蓮打卡必停休息站：台泥DAKA園區 / 大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理