提到台中自然美景，怎麼能不去新社！台中新社一年四季都有各種花朵輪番綻放，從櫻花、繡球花到金針花、落羽松，每個時期都展現出台中新社不同的風貌，是名符其實的「台中後花園」。窩客島這次整理7大台中新社自然美景，不論是山坡上的花海，還是林間的隱藏秘境，喜歡拍美照或是想親近大自然，台中新社絕對是安排旅行的好選擇。



▲台中新社自然景觀7選，一年四季美景輪流拍 / WalkerLand窩客島整理



來到台中新社，大推「沐心泉休閒農場」、「新社夢幻湖」、「落羽松森林」這3個夢幻秘境，非常適合想要浪漫氛圍或是拍美照的情侶們；如果是親子旅遊，「薰衣草森林」與「新社百菇莊」絕對是首選！各種親子活動及DIY手作體驗，大人小孩都可以玩得很盡興；想要登山的朋友當然也有得去！「大坑5號登山步道」跟「暗影山步道」等著各位來挑戰。台中新社的多元魅力很值得一一探索。



▲台中新社推薦必去7選，親子友善、步道健行、網美照通通有 / WalkerLand窩客島整理



秋冬限定必賞黃金楓與白雪木：沐心泉休閒農場

部落客 饅頭弟 造訪 沐心泉休閒農場 說：

冬天來沐心泉農場，最不能錯過的就是那一片燦爛的黃金楓樹林，每一片楓葉都像是被陽光親吻過，散發著金黃色的光芒，不管是站在樹下仰望，還是走在林間小徑上，隨手一拍都像大片電影場景一樣唯美。



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沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中興街60號

電話：04-2593-1201

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：台中必去景點｜ 沐心泉休閒農場：黃金楓、白雪木美景如畫，拍照打卡超浪漫



▲▼台中新社秋冬必去浪漫踩點：沐心泉休閒農場 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



台中新社清幽隱藏秘境：新社夢幻湖

部落客 捲毛阿偉 造訪 新社夢幻湖 說：

「新社夢幻湖」正確地名雙翠潭，優美整潔的環境，幽美氛圍與乾淨空氣，被冠上夢幻湖一點也不超過，台中旅遊來新社，這個新社小景點可以靠站散步。



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新社夢幻湖

地址：台中市新社區崑山里食水嵙6-2號

完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：台中市新社區新社夢幻湖 | 台中新社隱藏版景點推薦，幽美的太夢幻！



▲▼台中新社夢幻環湖步道：新社夢幻湖 / 捲毛阿偉 提供、WalkerLand窩客島整理



台中新社浪漫紫色花園：薰衣草森林

部落客 優尼太太 造訪 薰衣草森林 說：

台灣原創角色「阿尼斯特」，萌萌的橘色阿尼十分療癒，整個園區都可以看到他的身影，還有好幾個巨大版本的阿尼隱身在森林中，實在太可愛了！



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薰衣草森林

地址：台中市新社區中興街20號

電話：04-2593-1066

完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：台中市新社區台中親子景點》巨大「阿尼斯特」出沒！小小主廚的森林料理_薰衣草森林



▲▼台灣超人氣原創角色出沒台中新社：薰衣草森林 / 優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理



台中新社香菇街親子互動推薦：新社百菇莊

部落客 優尼太太 造訪 新社百菇莊 說：

簡單的園區，經過巧思設計，融合小朋友最喜歡的採香菇和採雞蛋，讓純樸的香菇園不再單單只是種植香菇的養菇場，假日時分，看著滿滿的親子家庭，說百菇莊已經成為新社香菇街的特色店面也不為過。



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新社百菇莊

地址：台中市新社區協中街2-1號

電話：0978-288-390

完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：台中親子景點》採香菇＋採雞蛋＋現場做茶碗蒸！最療癒的DIY生態循環再生體驗_新社百菇莊



▲▼台中新社香菇街親手做菇菇茶碗蒸：新社百菇莊 / 優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理



台中登山新手友善：大坑5號登山步道

部落客 貪吃猴 造訪 大坑5號登山步道 說：

相當親民的大坑5號步道，不僅有許多休息涼亭，各個展望點又美又好拍，步道起伏多但不算太難，也是很適合登山新手的悠閒步道，分享給大家。



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大坑5號登山步道

登山口：台中市北屯區斜頭巷

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【大坑5號登山步道】台中高CP值仙境步道，挑戰山稜線縱走，登頭嵙山小百岳美景盡收眼底！



▲▼台中登山步道高CP值推薦：大坑5號登山步道 / 貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



台中20分鐘登頂秘境小百岳：暗影山步道

部落客 貪吃猴 造訪 暗影山步道 說：

這邊雜草頗多，建議穿著長袖長褲，沿途都走在涼爽的林道中，完全不會曬。雖然步道很短，但是地形陡峭，爬升較多，需要攀繩，加上路跡不明顯要自己尋找踩點，手套還是帶著比較保險。



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暗影山步道

登山口：台中市新社區中興街

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【台中新社】暗影山步道｜CP值超高20分鐘登頂視野極好！隱藏新社秘境小百岳，北稜登山口



▲▼台中秘境小百岳20分鐘登頂看絕美景色：暗影山步道 / 貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



台中新社在地人秘密景點：新社落羽松森林

部落客 艾莉絲愛旅行 造訪 新社落羽松森林 說：

台中新社有一處「落羽松森林」，上百顆落羽松及白色小木屋是當地人的秘密景點，不收門票免費參觀，平日造訪不會人擠人很好拍照。



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新社落羽松森林

地址：台中市新社區水井街10號

完整介紹由部落客「艾莉絲愛旅行」於窩客島分享：台中景點》秋冬限定 新社落羽松森林 詳細位置及注意事項 - 艾莉絲愛旅行



▲▼台中隱藏版落羽松秘境：新社落羽松森林 / 艾莉絲愛旅行 提供、WalkerLand窩客島整理