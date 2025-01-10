位於九州最北端、福岡旅遊必訪景點「門司港」，在明治時期和神戶港、橫濱港同為日本三大港口之一，昔日是九州舉足輕重的國際貿易據點、商業往來頻繁，因此港口周邊匯集許多西洋風格建築物，吸引來自全球的古蹟迷特別前來、並且選擇租借自行車的方式來門司港一日遊。



最古老的九州車站「門司港車站」

大多數日本旅遊愛好者都是搭電車前往門司港，而建於1914年的門司港車站不僅是歷史最悠久的九州車站，更是唯一被列為國家重要文化財產的車站，歷史價值非凡。展現大正浪漫的門司港車站讓每名前來的旅人都忍不住駐足拍照、捕捉百年風華。



▲▼門司港車站是歷史最悠久的九州車站/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





門司港必遊「海峽廣場」、「藍翼門司橋」

「海峽廣場」為複合商業設施，經營概念為「打造充滿浪漫的市場，喚醒人們內心遺忘的平靜」，一樓販售獨特的當地限定伴手禮，二樓則有能享用關門特有的海鮮料理餐廳、音樂盒商店、紅磚玻璃館等設施；「藍翼門司橋」全長108米、是日本最大的行人專用可動式吊橋，配合船隻航行、一日共會開合六次。此外，有一說，跳橋關閉後第一次過河的情侶此生會結爲夫妻，因此也被視作「戀人的聖地」。



▲行走於海峽廣場所見的門司港景緻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲藍翼門司橋是日本最大的行人專用可動式吊橋，一天開合六次/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

九州約會景點「門司港懷舊展望室」

「門司港懷舊展望室」座落福岡縣北九州市門司港邊，高103公尺、是當地最高建築，頂樓的展望台不僅可以飽覽關門海峽的壯闊景緻，也能遙望對岸的山口縣。而且「門司港懷舊展望室」票價便宜，每人只要300日圓，可以說是情侶們最愛的超人氣福岡景點之一。

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▲▼在「門司港懷舊展望室」可以飽覽關門海峽與關門橋景緻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



鐵道迷必來「九州鐵道博物館」

「九州鐵道紀念館」絕對是鐵道迷必來的門司港景點，紀念館建築本身為九州鐵道公司最初的舊址，在此可以欣賞數款退役火車，並藉由早期各式各樣的鐵道相關物件進一步了解九州鐵道發展史，甚至只要100日圓即可在擬真的火車駕駛室開火車，過程要密切注意行車速度、到站時間等細節，即便不是鐵道迷也直呼超好玩。



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▲九州鐵道紀念館展示數款退役火車，鐵道迷必來門司港景點/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲在九州鐵道紀念館體驗開火車的民眾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

來釣河豚造型御神籤「和布刈神社」

位於九州最北端、鎮守關門海峽的「和布刈神社」，大約創建於西元200年，至今已超過1800年歷史，是代表性的九州神社之一，更是拍攝關門海峽和關門大橋景緻的絕佳之處；此外，喜歡抽御神籤的旅人來到「和布刈神社」肯定不能錯過河豚造型御神籤。

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▲和布刈神社是拍攝關門海峽和關門大橋景緻的絕佳之處/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲來和布刈神社一定要「釣」河豚造型御神籤/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

門司港自行車出租店推薦「JOYiNT門司港」

門司港一日遊最推薦的方式便是租借自行車，窩客島特別推薦位於JR門司港車站附近、口碑良好的自行車出租店「JOYiNT門司港」，自行車款式多元，若想省力也能租借電動自行車。此外，出示JR九州鐵路周遊券還可享八折優惠。



▲▼JOYiNT門司港/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



JOYiNT門司港資訊

地址：北九州市門司區東港町6-66

電話：093-321-2272

交通：從JR門司港車站步行5分鐘