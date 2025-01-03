想玩基隆，就從精華景點的集結地——基隆中正區開始！濃濃的海港氛圍，可以看山望海，隨便走走都很有感覺。無論是想拍照還是想放鬆，基隆很適合來一場輕旅行。這次窩客島整理了7大「基隆中正區美景」清單，有定番必去、有近幾年新地標、有意外發現的秘境，下次到基隆，直接照著這篇玩，保證讓你一來就愛上。



▲基隆中正區必去7選，容軒步道5分鐘就能攻頂看山望海 / WalkerLand窩客島整理



定番「和平島地質公園」沒去過就像沒來過基隆，尤其海水浴場更是避暑勝地，近幾年更是有了寵物專用池「Heping Island Park」超高CP值很快就成為狗奴的推薦勝地；想同時看山看海，「八斗子容軒步道」5分鐘就可以登頂！360度超美觀景平台輕鬆到達；如果喜歡日常生活小秘境，「新豐街」去走走吧！在彎道處有一個能同時看海和基隆嶼的完美角度。隨性又自在，這就是基隆的魅力。



▲基隆中正區必去7選，在地日常都是美景 / WalkerLand窩客島整理



基隆定番必去景點：和平島地質公園

部落客 jacklsy 造訪 和平島地質公園 說：

等嶼亭，我一直覺得這個名字取得很有詩意，也有雙關語意，坐在等嶼亭裡，看著前方的基隆嶼，等雨停。雖然等嶼亭是後來興建的，但是這裡的視野非常的好，我也發現蠻多人客，也都是為了等嶼亭而來。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



和平島地質公園

地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：240824基隆-和平島地質公園-等嶼亭



▲▼基隆定番必去景點，在等嶼亭等雨停：和平島地質公園 / jacklsy 提供、WalkerLand窩客島整理



全台首座海景侏羅紀公園：基隆恐龍AR生態園區

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 基隆恐龍AR生態園區 說：

現場有二隻恐龍供大家擺拍，表情樣貌都相當逼真，雖然不是活生生的恐龍，但能近距離與牠同框，也很值得紀念了。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



基隆恐龍AR生態園區

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號後段

電話：02-2593-6383

完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：全台首座海景侏羅紀公園─基隆AR恐龍生態園區，來一場遠古探險吧！



▲▼全台首座海景侏羅紀公園，用AR跟恐龍互動：基隆恐龍AR生態園區 / 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆免費新地標超美天空步道：基隆塔

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 基隆塔 說：

搭乘電梯的話就能直達基隆塔頂端，登高後的視野遼闊，基隆港、基隆市景通通都一覽無遺，很舒心的視野，山海美景一併收藏。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



基隆塔

地址：基隆市中正區義二路128號

電話：02-2422-4170 #238

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：基隆新地標「基隆塔」，俯瞰基隆港美景，觀景塔、天空步道免費開放!



▲▼基隆免費新地標，信二防空洞走起來：基隆塔 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆寵物友善海水泳池：和平島地質公園海水泳池

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 和平島地質公園海水泳池 說：

以園區、泳池的大小跟其他私人營業的寵物專用泳池比起來，這個價位真的是便宜到不行，活動中心工作人員對毛孩也非常友善，牽繩落地等也都沒問題。



和平島地質公園海水泳池

地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

完整介紹由部落客「CHANTAL.L 旅攝日嚐」於窩客島分享：【中正區/景點】夏天絕對不能錯過的寵物友善海水泳池-Heping Island Park 和平島地質公園海水泳池



▲▼基隆寵物友善海水泳池：Heping Island Park / CHANTAL.L 旅攝日嚐 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆海岸線浪漫鐵道自行車：深澳鐵道自行車

部落客 寶寶❤️放電 造訪 深澳鐵道自行車 說：

深奧鐵道自行車最畫龍點睛的一段應該就是這段，光雕隧道！這道隧道其實不算太短，燈光不同的變化、圖騰出現，七夕真的很適合情侶來浪漫一夏！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



深澳鐵道自行車

地址：新北市瑞芳區建基路二段121號（八斗子火車站旁）、新北市瑞芳區建基路二段1-1號（建基煤礦 深澳電廠旁）

電話：02-2406-2200

完整介紹由部落客「寶寶❤️放電」於窩客島分享：2023 【八斗子親子景點】搭河豚列車體驗深奧鐵道自行車光雕隧道(附自行車、台鐵時刻表）



▲▼基隆海岸線騎行，橫跨兩縣市的車站：深澳鐵道自行車 / 寶寶❤️放電 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆日常街道一覽基隆嶼絕美角度：新豐街

部落客 jacklsy 造訪 新豐街 說：

我就像是挖到寶一樣，為了這個景，前前後後來了好幾次，每次經過，就是會忍不住放慢車速，後來找到一處可以停車的地方，再徒步走過來拍照。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



新豐街

地址：新豐街

完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：220814基隆-新豐街



▲▼基隆日常街道一覽基隆嶼絕美角度：新豐街 / jacklsy 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆360度超美山海景5分鐘攻頂：八斗子容軒步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 八斗子容軒步道 說：

這裡的景色可以說是360°環景！礙於植物們的自由生長，而讓觀賞視線有斷斷續續之感，雖有不完美的地方，但頂端的風景真的很值得一看。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



八斗子容軒步道

地址：基隆市中正區北寧路446巷

完整介紹由部落客「艾思，不是火拳。」於窩客島分享：只需200公尺就能賞到近乎360°心曠神怡的山海景︱基隆八斗子容軒步道



▲▼基隆超美山海景5分鐘攻頂，輕鬆上山：容軒步道 / 艾思，不是火拳。 提供、WalkerLand窩客島整理