基隆內行人才知道的基隆小吃8間大公開！只知道基隆廟口夜市太可惜，基隆的美食小吃遠超出熱鬧的廟口夜市範圍。你知道基隆還有美食大本營「孝三路」、最在地的美食廚房「仁愛市場」嗎？窩客島整理8間在地人推薦小吃，之後來基隆，先別衝動擠進廟口夜市，現在還不算晚，快試試這些當地人也愛的小吃，絕對不會讓你失望！



▲基隆在地小吃8選，先別急著衝廟口夜市 / WalkerLand窩客島整理



基隆「天天鮮排骨飯」之前就排滿人潮，但因為台劇又爆紅到新高度！主打排骨蝦仁飯，再搭半熟蛋超罪惡！如果還嘴饞，同一條的「孝三路魷魚羹肉圓」、「廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪」是老基隆人的在地滋味！紅糟肉圓吸滿了醬料口感濃郁，珍珠奶茶則是獨一無二的家鄉味；最後回家碰碰運氣走到「李家鍋貼饅頭」現場問問有沒有得買，這家巷弄飄香70年山東味，一般是沒預約就買不到。基隆美食不只夜市， 還有非常多隱藏美食的好地方。



▲基隆在地小吃8選，台劇激推排骨飯 在地人才知道的關東煮 / WalkerLand窩客島整理



台劇《八尺門》激推的排骨飯：天天鮮排骨飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 天天鮮排骨飯 說：

天天鮮排骨飯排骨的沾醬本來就偏甜，加上半熟蛋之後，交疊的層次感非常棒，而且他的排骨又是我很愛的古早味炸排骨，肉厚實又好吃，還有他的湯跟酸菜簡直無可挑惕，而且排骨飯一份才$80，真的很值得吃。



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天天鮮排骨飯

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號

電話：02-2425-2108

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：天天鮮排骨飯｜很油、很香、很多人！隱身巷弄內的超高人氣排骨飯



▲▼台劇激推排骨飯，人氣老字號：天天鮮排骨飯 / 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆巷弄傳承飄香70年山東味：李家鍋貼饅頭

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 李家鍋貼饅頭 說：

真是很特別又好吃的鍋貼饅頭，有著傳統山東白饅頭，那老麵糰的迷人香氣與口感，另饅頭貼鍋烙的那一面，則多了一種酥脆香的滋味。若來到基隆火車站周邊探訪銅板美食，可別遺漏了這家。



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李家鍋貼饅頭

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

電話：02-2424-5833

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝基隆市仁愛﹞李家饅頭．菜肉包 隱藏在小巷弄不起眼房舍內，傳承飄香70多年，很特別且高人氣的傳統手工山東貼鍋饅頭 ／李家鍋貼饅頭／基隆火車站銅板美食／手工山東饅頭



▲▼基隆巷弄飄香山東味，沒預訂吃不到：李家鍋貼饅頭 / 阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆傳承一甲子在地老店：孝三路魷魚羹肉圓

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 孝三路魷魚羹肉圓 說：

肉圓外皮口感偏軟爛，內餡是紅糟肉和脆筍，肉質相當緊實不會乾柴，脆筍切得很大塊相當霸氣！但吃到後面會覺得稍微偏油了些，整體來說是好吃的肉圓。



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孝三路魷魚羹肉圓

地址：基隆市仁愛區孝三路97號

電話：02-2423-6738

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】基隆孝三路魷魚羹肉圓 - 傳承一甲子的在地老店



▲▼基隆在地老店，特色紅糟肉圓：孝三路魷魚羹肉圓 / 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆在地人喝的是回憶：廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪

部落客 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 造訪 廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪 說：

樹小編點了珍珠奶茶微糖，喝起來就是很復古的奶茶味，有點類似板橋珍珠奶茶的味道，茶味表現也不差，珍珠咬起來蠻Q，有種懷念珍珠奶茶的滋味。



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廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪

地址：基隆市仁愛區孝三路84號2樓

電話： 02-2423-0398

完整介紹由部落客「Darren蘋果樹旅遊玩樂誌」於窩客島分享：基隆美食|廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪/基隆人會喝的在地飲料店(菜單價錢)



▲▼基隆在地人隱藏版手搖：廖媽媽珍珠奶茶 / Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆爆量鮮甜飽滿鮮蚵飯：吳姳麵館

部落客 Winnie 造訪 吳姳麵館 說：

基本上整碗的重點就是會擺在鮮蚵，其他配菜都是配角的感覺，蚵仔的表現就是很新鮮、很鮮甜，不帶腥味，而且數量又多，可以讓人吃得很過癮。



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吳姳麵館

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2樓

電話：0910-281-613

完整介紹由部落客「Winnie」於窩客島分享：【基隆】吳姳麵館 鮮蚵愛好者絕對不能錯過！每一口都是鮮甜飽滿鮮蚵！仁愛市場人氣美食～



▲▼基隆爆量鮮甜飽滿鮮蚵飯，市場必吃海鮮：吳姳麵館 / Winnie 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆在地人推薦復古老宅：丸角咖啡

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 丸角咖啡 說：

這次推出的草莓季甜點超吸引人！阿芙佳朵法式吐司外層酥脆、內層不會過於濕潤，搭配楓糖剛剛好，大王草莓肉鬆起司蛋糕鹹甜交融，夾層半熟綿密，搭配新鮮草莓與肉鬆，超級好吃！



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丸角咖啡

地址：基隆市仁愛區孝二路28號

電話：02-2427-3028

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：基隆在地人私推咖啡廳推出草莓季 法式吐司 草莓肉鬆起司蛋糕



▲▼基隆在地人私推，草莓季開跑：丸角咖啡 / ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆在地人吃這家長大：基隆慶安宮廟口咖哩炒麵炒飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 基隆慶安宮廟口咖哩炒麵炒飯 說：

基隆慶安宮廟口咖哩炒麵真的很有水準，他的咖哩香氣是我喜歡的那種，重點是這裡不用排很久，而且速度也快，下回要來基隆吃咖哩炒麵，基隆慶安宮廟口咖哩炒麵真的很不錯唷！



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基隆慶安宮廟口咖哩炒麵炒飯

地址：基隆市仁愛區孝二路76巷6號

電話：02-2428-0693

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：基隆市仁愛區基隆慶安宮廟口咖哩炒麵炒飯｜超夠味大盤咖哩炒麵，隱藏廟口巷弄裡人氣名店



▲▼基隆人都吃這家，必吃咖喱炒麵：慶安宮廟口咖哩炒麵炒飯 / 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆無招牌在地人才知道：三坑菜頭滷

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 三坑菜頭滷 說：

肝連肉我也喜歡，肉質紮實鮮美，單吃不沾醬也很可以。豬雜系列的都美賣，推薦大家可以多夾一點。湯也可以無限續，想喝多少自己裝，喝起來是滿滿的蘿蔔味，很清爽。



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三坑菜頭滷

地址：基隆市仁愛區龍安街146號

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：基隆美食 三坑菜頭滷｜基隆在地隱藏美食「台式關東煮」 「菜頭、吉古拉、豬雜」想吃什麼自己夾！

▲▼基隆無招牌在地人才知道，想吃什麼自己夾：三坑菜頭滷 / 算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理