鹿港，不僅是古蹟巡禮的好去處，更是過年走春必訪的美食天堂！過年期間走在熱鬧的街道，都讓人感受到滿滿的年味。走春一定少不了吃吃喝喝的行程，鹿港在地美食多到吃不完，來鹿港別只吃麵茶和肉圓，窩客島網羅7間鹿港道地美食，這次過年帶著清單全部踩點一輪，老鹿港人也在吃的美味，隨便挑一間絕對不踩雷。



▲鹿港道地美食7選，在地人推薦踩點 /WalkerLand窩客島整理



鹿港美食多到寫不完！沒有招牌的「阿婆當歸鴨、筒仔米糕」超低調老字號，全靠在地人在扛！超強街邊小吃「餅留香」內餡蔥料滿到不行，一口咬下超過癮；在地人推薦的「老馬師肉包」蛋黃肉包，肉餡柔軟多汁，完全不輸其他名店！想吃健康還有「第一市場苜蓿芽手卷」蔬菜全是自家栽種，健康安心，大份量又好吃。每次到鹿港，最喜歡的是發掘新的在地美食。



▲鹿港道地美食7選，厚蔥千層餅 苜蓿芽手卷全都要吃 /WalkerLand窩客島整理



鹿港爆量蔥花不怕你吃：餅留香厚蔥千層餅

部落客 nana 造訪 餅留香厚蔥千層餅 說：

餅留香招牌必買酥皮蔥肉餅和經典肉鬆蔥花，很多鄉親都是趁早上剛出爐就跑來搶購，生意爆好時還會提前完售，建議早上來比較不會撲空。



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餅留香厚蔥千層餅

地址：彰化縣鹿港鎮中山路207號

電話：0978-837-739

完整介紹由部落客「nana」於窩客島分享：鹿港市場排隊小吃！厚蔥千層餅用料不手軟，還有酥皮蔥肉餅也很強，每天早上六點現做陸續出爐，賣完為止，餅留香



▲▼鹿港爆量蔥花不怕你吃，厚蔥千層餅：餅留香 / nana 提供、WalkerLand窩客島整理



鹿港在地人私房老店：阿婆當歸鴨、筒仔米糕

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿婆當歸鴨、筒仔米糕 說：

食材都是阿婆一大早清晨四點就起來準備，當歸鴨湯是一小盅放蒸爐裡保溫，就連筒仔米糕的醬料、肉燥都是自己做，而且七十多年來味道都沒變，充滿濃濃的古早味。



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阿婆當歸鴨、筒仔米糕

地址：彰化縣鹿港鎮民族路109號

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮阿婆當歸鴨、筒仔米糕｜都在地人在扛！沒有招牌超低調七十年筒仔米糕、當歸鴨老店



▲▼在地人私房老店，沒招牌內行才知：阿婆當歸鴨、筒仔米糕 / 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



鹿港人氣日本九州小判餅：米弎豆お菓子処 / MISATO

部落客 潔絲蜜 造訪 米弎豆お菓子処 / MISATO 說：

橢圓型餅皮及上頭壓印著紋路圖案，正是日本江戶時代的錢幣小判，討喜可愛～有壓印這面餅皮帶著微酥，而背面無字則是帶著軟Q口感，會稍微黏紙袋XD米餅皮麻糬口感還不錯。



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米弎豆お菓子処 / MISATO

地址：彰化縣鹿港鎮民權路264號

電話：04-778-9551

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮米弎豆お菓子処 / MISATO-彰化鹿港/現烤日本麻糬小判餅~鹿港老街甜點美食.還有期間限定款



▲▼鹿港人氣日本九州小判餅，散步小吃：米弎豆お菓子処 / 潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理



鹿港在地人都吃這家肉包店：老馬師肉包

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 老馬師肉包 說：

老馬師整體吃起來的感覺完全不會輸給那些名店，肉包吃起來的平衡感極佳，肉餡的鹹度跟肥瘦比例也掌握得很好，如果你是愛吃肉包的朋友，老馬師肉包你應該會很喜歡唷！



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老馬師肉包

地址：彰化縣鹿港鎮親民路129號

電話：04-774-6655

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮老馬師肉包｜在地人推薦好吃肉包店，白胖胖超多汁蛋黃肉包！



▲▼鹿港在地人都吃這家，肉餡柔軟多汁：老馬師肉包 / 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



鹿港隱藏巷弄最美老宅咖啡廳：小巷七貳ALLEY 72

部落客 Malu 造訪 小巷七貳ALLEY 72 說：

這個庭院區域可以說是小巷七貳最美的地方，庭院兩側斑駁的磚牆還有著古井與百年茄苳老樹，如果天氣涼爽時在這個庭院喝咖啡賞美景一定非常幸福。



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小巷七貳ALLEY 72

地址：彰化縣鹿港鎮後車巷72號

完整介紹由部落客「Malu」於窩客島分享：《彰化鹿港》小巷七貳Alley72│鹿港藏身巷弄深處有著絕美庭院的老宅咖啡館



▲▼鹿港巷弄老宅咖啡廳，戶外庭院古井百年老樹：小巷七貳ALLEY 72 / Malu 提供、WalkerLand窩客島整理



鹿港自家栽種蔬菜健康美味：第一市場苜蓿芽手卷

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 第一市場苜蓿芽手卷 說：

生菜類都很乾爽，無糖的花生粉和芝麻粉都放很多，整捲吃起來香氣特別濃厚，蘋果大塊又多汁，因此儘管沒有加美乃滋，整捲吃起來也不會太乾，整體清爽又風味多元，好看、好吃、大份量又便宜！



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第一市場苜蓿芽手卷

地址：彰化縣鹿港鎮美市街82號

完整介紹由部落客「小狐尼 NiNi」於窩客島分享：[彰化鹿港]第一市場苜蓿芽手卷。自家栽種蔬菜搭配豐富配料的苜蓿芽潤餅捲 #大份量超好吃



▲▼鹿港自家栽種蔬菜健康美味，大份量超好吃：苜蓿芽手卷 / 小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理



鹿港冠軍冰淇淋：山風藍 義式冰淇淋（興業花生店）

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 山風藍 義式冰淇淋 說：

今天來可是有明確目的！就是為了這支傳說中的「地球冰淇淋」而來。店家極具創意將綠色抹茶口味的gelato及藍色海鹽蝶豆花口味mix在一起，看起來就像我們居住的地球一樣美麗！



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山風藍 義式冰淇淋（興業花生店）

地址：彰化縣鹿港鎮中山路426-1號

電話：04-778-6882

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：彰化鹿港 山風藍｜超吸睛「地球冰淇淋」人手一支 百年老屋「興業花生店」變身文青新景點！



▲▼鹿港冠軍冰淇淋，必吃地球冰淇淋：山風藍（興業花生店）/ 算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理